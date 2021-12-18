Свято наближається! Сьогодні пропонуємо вам за рецепт імбирно-медового печива від шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка. Воно легке у приготуванні, тому виходить з першого разу, не вимагає вартісних інгредієнтів – усі можна придбати у найближчому супермаркеті, але головне – може стати чудовою сімейною традицією на свята.

Домашнє імбирне печиво – це не лише десерт. Це настрій. Воно прекрасно доповнить запах хвої, миготіння вогників і домашній затишок. Розпочинаємо для вас низку святкових рецептів, щоб ваш стіл чи на Новий рік, чи на Різдво або й у День Святого Миколая був незабутнім.

Це печиво можна готувати усією сім’єю, можна – для себе коханого; можна їсти коли охолоне, але нічого поганого не трапиться, якщо ви не втримаєтеся і з’їсте його щойно з духовки. Що тут точно можна сказати: ви не пошкодуєте ні на мить, що взялися за приготування. І єдина складність – витримати проміжок часу між моментом, коли печиво почало пахнути на весь дім, і тим, коли воно вже готове.

Імбирно-медове печиво

Класика святкової американської кухні. Воно також може стати чудовою розвагою для вас або молодших членів сім’ї, раптом ви забажаєте його прикрасити глазур’ю. Це печиво чудово тримає форму, тож на вашому святковому столі можуть бути смачні ялиночки, будиночки, чоловічки або тваринки – залежно від того, які формочки є у вас вдома. Якщо їх немає – не засмучуйтеся: можете вирізати кругле печиво з допомогою стакану.

Вам знадобляться:

100 г цукру

170 г меду

1 ст.л. спецій (кориця, імбир, кардамон, мускатний горіх)

1,5 ч.л. соди

130 г м‘якого масла

1 яйце

приблизно 450 г борошна

А далі лише кілька простих кроків – і печиво у вас на столі!

Спершу з’єднайте цукор, мед, спеції, вимішайте їх і поставте на середній вогонь. Слідкуйте, щоб цукор розчинився, але ні в якому разі не доводьте до кипіння!

Далі всипте у цю масу соду, потім додайте масло та яйце. Ретельно розмішайте все до однорідності.

Частинами додавайте борошно, але не забагато – щоб тісто було м’яким і еластичним. Опісля – загорніть його у плівку і поставте на 30 хвилин у холодильник.

Опісля починається найцікавіше: розкатайте тісто тієї товщини, яку бажаєте – і вирізайте його так, як забажаєте.

Випікайте печиво у розігрітій до 180 C° духовці протягом 10-12 хвилин. Опісля можете прикрасити глазур’ю чи кондитерськими прикрасами.

Обережно! Може зникнути у животах задовго до того, як потрапить на стіл. Тож будьте готові повторити процедуру. Смачного!