Навесні увесь цивілізований світ спостерігав цирк, як хороші росіяни-інфлюенсери плакали та ховали свою кар’єру в Youtube та Instagram, нативно перекидаючи авдиторію у Telegram-канали, щоб “не втратити зв’язок з вами мої рідненькі в ці непрості часи”. Звичайно, без уточнення, хто 24 лютого о 4 ранку почав ці “непрості часи”.

Але не лише по російських гаманцях вдарила війна. Свідомі українські інфлюенсери мали відмовитися від реклами російських казино, радіоактивних навушників та шоурумів перепродажу китайського барахла. Але 6 місяців війни показали, що, як говорять у вже класичному фільмі, пам’ятник актору якого мали б поставити в Одесі, якби не бажання Труханова “домовлятися” з росіянами, 300$ – це 300$.

Українські блогери, основною авдиторією яких є росіяни, придумали багато схем залишатися на плаву. Розберемо їх і трішки моральну частину цього питання.

Навіщо говорити, якщо можна нічого не говорити.

Цю тактику обрали інфлюенсер, які вже давно проживають або проживали на росії і, якщо не читати їх біографію, здається що вони росіяни.

Анастасія Шпагіна з 3,21 млн на YouTube і 1,9 в Instagram (була відома як “Одеська барбі”) вирішила просто нічого не сказати, не дивлячись на те, що її місто регулярно обстрілюється з моря російськими суднами. Жодної згадки про війну за 6 місяців. Це й не дивно, адже дівчина достатньо довгий час жила у росії, зустрічалася з маргінальним пітєрським блогером CMH і більшість своєї авдиторії має саме з цього. Думаємо, її думку про війну висловив непогано один з її колишніх друзів — Юлік “когда ты живешь в стране, в которой ракет больше чем жителей любой другой страны, тебе географию не нужно знать. Ракет хватит на всех”.

“Я за мир”, “не все однозначно”

Русифіковані українські блогери дуже люблять використовувати цей наратив, щоб не називати хто є стороною агресором. Зазвичай вони підтримують страждаючих росіян і ставлять їх в один ряд з українцями. Бо тільки росіянка, яка не полетіла в Європу на шопінг може зрозуміти дитину, яка втратила дім і батьків.

Так висловлюється про війну уродженка Скадовська, Наталі Ящук з 3,4 мільйонами підписників у Instagram. Вона несе добро і тому не хоче давати негативні хвилі своїм підписникам, поки з їх податків літаки несуть ракети на цивільні будівлі українців.

“Война путина”

Ця група інфлюенсерів може навіть публікувати правду про те, що відбувається в Україні, але риторика про “бідних хороших росіян” зберігається. Вони підтримують наративи про русофобію, про те, що цей негатив до росіян просто від болю втрати. А так, всі один одного мають любити.

Таку риторику просуває українська блогерка з Кременчука Альона Венум (3,9 мільйона в Instagram та 5,3 на Youtube). В коментарях — вдячність росіян за розуміння і підтримку, а також звинувачення у поширенні “української пропаганди”. Навіть 21 людина вбита в рідному місті Альони і уїдливі коментарі росіян про “сховану базу азову” у ТРЦ “Амстор” не змусили українку змінити риторику.

Тепер поговоримо й про те, як українські інфлюенсери монетизують своє мовчання та “неоднозначну” позицію.

Зрадників, що намагаються триматися за росіян, як за авдиторію, можна було побачити ще під час “блокування” Instagram та Youtube. В Україні ці сервіси продовжували справно свою роботу, тому єдиною причиною “перейти” у телеграм можна вважати лише бажання продовжувати працювати на росію.

Саме так зробила вже згадана вище Альона Венум, адже їй потрібно було “комунікувати”. Не зрозуміло з ким, адже для комунікації є робочий інстаграм з менеджером.

Та ютубер з 20 мільйонами на каналі “СлівкіШоу”, який то підтримував Україну, то видаляв ролик, то знову підтримував, рятуючи українських тварин, то робив окремі ролики, щоб “уберегти” росіян від строку за допомогу Україні. Переможець чемпіонату по перевзуванню у повітрі.

Але були й ті, хто продовжив працювати з росіянами, російськими брендами частково або повністю відкрито. Так, український тіктокер Даніліс (12.5 мільйона підписників) продовжує бути в Тікток-Хаусі нещодавно релокейтнутих у США росіян XоTeam. Звісно, телеграм канал завести він не забув. Головне що з українським прапорцем в описі.

Інша українка Марі Сенн (3,1 мільйона в Instagram, 7.8 у Tiktok та 3,9 на Youtube) з того ж Хаусу просто промовчала про війну, а казах, з мамою-українкою, який більшість життя провів у Дніпропетровській області Влад Хошин (2,1 мільйона в Instagram та 11,5 у Tiktok), хоч і висловився про війну у перший день, але прорекламувати російську мережу косметичних товарів “Золоте яблуко” не забув.

Але є й ті, хто свідомо зайняв проукраїнську позицію, але російські грошенята муляли очі. Так, Саша Чістова (1.8 мільйони в Instagram, 1.1 у Tiktok та 1.4 на Youtube) – одна з найпопулярніших інстаграмерок України, вирішила сісти на 2 стільці одночасно.

Вона регулярно оновлює російською свій Telegram-канал, про який не забула нагадати навесні.

Також вона продовжує співпрацю з росіянами, які релокейтнулися на Балі, бо там легше боротися з Путіним. Наприклад, користувачі знайшли, що вона знімалася для бренду одягу росіян.







Коли користувачі знайшли підтвердження співпраці української моделі з росіянами, відмітки Саші на фото бренду зникли, як і їх тег у неї у постах. А сама блогерка опублікувала декілька сторіс, де звинуватила користувачів у наклепі.

Пізніше бренд видалив і згадку про те, що вони росіяни.

Але своєї співпраці на некомерційній основі з росіянами вона не цурається. Вся команда цього сету – “хороші” росіяни, один з яких тримає у росії школу. Цікаво, чи нормально Саші просувати роботи людини, з податків якої на її дім летять ракети? Чи в Індонезію не долітають?

Софія Стужук (5.2 мільйони в Instagram, 788.5 у Tiktok) також нещодавно була зловлена на співпраці з росіянами. Так, до участі у її Giveaway був допущений росіянин, який підтримує анексію і дії Росії у цілому.

Також був знайдений доволі цікавий момент співпраці з росіянами: психологиня, акторка з майже 70 тисячами підписників, батько дітей якої зараз боронить Україну, Ксенія Хижняк працює з росіянами, але гроші всі вона вирішила перерахувати на ЗСУ. Етичність такої співпраці викликала деякі протиріччя у соцмережах.

Але не думайте, що усі українські інфлюенсери продовжують співпрацю з росіянами. Багато з них після початку повномасштабного вторгнення відмовилися від будь-якої комунікації з російськими брендами.

Блогерка з Харкова з 1 мільйоном підписників у Тіктоці одразу вказала на рекламному акаунті про неможливість співпраці з росіянами.

Деякі навіть вказавши справжню причину такого рішення. Наприклад українка Стефані з 1,8 мільйонами у ТікТок.