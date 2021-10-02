Грисині – це хрусткі хлібні палички, які так сильно полюбляють і діти, і дорослі. Тож сьогодні пропонуємо приготувати традиційну італійську випічку за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Грисині зазвичай мають розмір трохи більше олівця. Їх батьківщиною вважається Італія. Цікаво, що ця страва сподобається і вегетаріанцям, які люблять смачну випічку, але не можуть собі дозволити вироби з яйцями, молоком та маслом.

Сирні грисині з прованськими травами

Інгредієнти:

250 г борошна

100 г сиру (краще – моцарела)

150 мл води

1 ч. л. цукру

4 г сухих дріжджів

1 ст. л. прованських трав

2 ст. л. оливкової олії

щіпка солі.

Спосіб приготування:

Борошно, цукор, сіль та дріжджі перемішуємо. Додаємо воду, олію та тертий твердий сир.

Руками вимішуємо еластичне тісто. Примітно, що воно не повинно липнути до рук.

Накриваємо і лишаємо в теплі на 40-60 хв. Залишилося тільки розкачати тонкий прямокутник, посипати його прованськими травами і сіллю, нарізати на смужки і запекти грисині при температурі 220 градусів 15 хв.

Хрусткі та солонуваті палички у ароматних травах готові! До них ідеально пасують будь-які додатки й навіть їсти їх просто так смачно.