Грисині зазвичай мають розмір трохи більше олівця. Їх батьківщиною вважається Італія. Цікаво, що ця страва сподобається і вегетаріанцям, які люблять смачну випічку, але не можуть собі дозволити вироби з яйцями, молоком та маслом.
Сирні грисині з прованськими травами
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 100 г сиру (краще – моцарела)
- 150 мл води
- 1 ч. л. цукру
- 4 г сухих дріжджів
- 1 ст. л. прованських трав
- 2 ст. л. оливкової олії
- щіпка солі.
Спосіб приготування:
Борошно, цукор, сіль та дріжджі перемішуємо. Додаємо воду, олію та тертий твердий сир.
Руками вимішуємо еластичне тісто. Примітно, що воно не повинно липнути до рук.
Накриваємо і лишаємо в теплі на 40-60 хв. Залишилося тільки розкачати тонкий прямокутник, посипати його прованськими травами і сіллю, нарізати на смужки і запекти грисині при температурі 220 градусів 15 хв.
Хрусткі та солонуваті палички у ароматних травах готові! До них ідеально пасують будь-які додатки й навіть їсти їх просто так смачно.