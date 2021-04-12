9 днів тому в Молдові серед білого дня було викрадено суддю Миколу Чауса. Журналісти-розслідувачі заявляють, що до викрадення можуть бути причетні Офіс Зеленського і заступник Єрмака Андрій Смирнов, а Чауса можуть використати для дискредитації генерала Василя Бурби і розслідування агентством Bellingcat провалу операції з затримання "вагнерівців".

Впродовж цього часу в Молдові розгортався нечуваний політичний скандал, політики звинувачували уряд у нездатності гарантувати безпеку жителям країни і створили Тимчасову слідчу комісію для розслідування обурливого випадку.

Президентка Молдови Мая Санду, яка розпочала свою каденцію з візиту до України, назвала такий вчинок неприпустимим.

Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що листування між викрадачами велось українською мовою, те саме підтвердили і свідки викрадення – зловмисники спілкувались українською.

Через кілька днів молдовським та українським журналістам вдалось отримати копії документів викрадачів, а з деяким навіть поспілкуватись. Виявилось, що двоє з них мають стосунок до військової розвідки України, а ще один – є експоліцейським.

Тим часом українська влада ніяк не реагує на заяви офіційних осіб Молдови, в стилі “это не мы”, ігноруючи всі опубліковані докази причетності українських спецслужб до викрадення.

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З чого все почалося

Історія викрадення судді Миколи Чауса в Молдові 3 квітня 2021 року почалася з його втечі до Молдови у серпні-вересні 2016-го.

Слідчі НАБУ встановили, що втекти Чаусу допомагала людина з ініціалами Смирнов А. О., на той час – адвокат Чауса.

Як випливає з ухвали Вищого антикорупційного суду від 21 лютого 2020 року, пан Смирнов допоміг доставити суддю в підземний паркінг на вулиці Протасів Яр, 8, у Києві, звідки Чауса забрали для подальшого перетину кордону.

У 2019 році Тelegram-канал “Трубу прорвало” опублікував матеріали прослуховування кабінету колишнього керівника ДБР Романа Труби.

Пан Смирнов обговорював з паном Трубою, зокрема, і справу судді Чауса. Вже не як людина, яка допомогла судді-корупціонеру втекти від правосуддя, а ставлячи керівнику ДБР завдання “оточити Чауса страхом”, допитувати його рідних, нового адвоката. Сам же пан Смирнов мав намір “заманити” суддю Чауса назад в Україну, що йому, очевидно, не вдалось, і довелось діяти набагато грубішими методами, наслідки яких ми зараз і спостерігаємо.

Цікавий факт – на тих же плівках є запис про те, що Смирнов незадоволений, що справу Чауса розслідує не лише ДБР, але й, окремо, НАБУ. Саме в справі, яка перебуває в НАБУ, фігурує пан Смирнов, як один зі співучасників втечі Чауса.

Як реагували в Молдові

3 квітня про викрадення Чауса повідомив його адвокат у Молдові.

5 квітня міністр внутрішніх справ Молдови розповів деталі.

Чауса викрала група чоловіків, які спілкувались між собою українською та російською мовами. Після викрадення вирушили в бік молдовсько-українського кордону й перетнули його, в’їхавши на територію України.

Президентка Молдови Мая Санду події засудила.

Чаус мав законні підстави перебувати в Молдові і користуватись імунітетом проти екстрадиції до рішення суду, яке мало бути винесено 22 квітня.

Хто викрав Миколу Чауса?

Мер міста Бєльци, керівник “Нашої партії” Молдови Ренато Усатий напряму звинуватив Володимира Зеленського і спецслужби України у викраденні Чауса.

Усатий пов’язує викрадення Чауса з розслідуванням Bellingcat.

Депутати молдовського парламенту створили Тимчасову слідчу комісію для розслідування обставин викрадення Чауса. У парламенті Молдови розслідують причетність спецслужб України та Молдови до цього викрадення.

Молдовські ЗМІ стверджують, що Чауса вивезли з Молдови на авто українського посольства в Молдові, і публікують фото.

Тим часом з’явились фото причетних до викрадення осіб та їхніх документів, зокрема і фальшивих. Серед причетних –двоє мають стосунок до української розвідки (безпосередньо ГУР МО), ще один – експоліцейський.

Реакція української влади

Реакції майже не було.

“Слуги народу” тікають з ефірів національних телеканалів задля уникнення відповіді на запитання щодо Чауса.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив своєму молдовському колезі, що Україна непричетна до викрадення Чауса, проігнорувавши всі, на той момент вже опубліковані в молдовських та українських ЗМІ, докази протилежного.

Офіс президента України жодних коментарів не надав. Викрадення Чауса збіглося з перебуванням Зеленського в Катарі, однак сплановано це чи ні – наразі можна лише припускати.

Джерела “Букв” в Офісі президента стверджують, що на дзвінки президентки Молдови у Зеленського кілька разів просто не відповідали.

Навіщо викрали суддю Чауса?

Причина перша, банальна – Чаус цілком міг отримати в Молдові політичний притулок, особливо після оприлюднення записів, на яких представники чинної влади обговорюють не зовсім законні дії щодо нього. В такому випадку виникли б запитання до перебування пана Смирнова на його нинішній посаді, а потенційно – могло йтися про притягнення його до відповідальності.

Причина друга, менш очевидна. Річ у тім, що у тій самій ухвалі Вищого антикорупційного суду, в якій фігурує пан Смирнов, згадується і співробітник ГУР МО, який також допомагав Чаусу залишити Україну. На час втечі Чауса, в ГУР МО на посаді заступника начальника управління працював генерал Василь Бурба, з якого і розпочався скандал щодо зриву операції з затримання російських найманців з ПВК “Вагнера”. Операцію було відкладено, а тоді і провалено одразу після доповіді про неї в Офісі президента. До речі, ГУР МО тоді очолював Валерій Кондратюк, зараз він очолює Службу зовнішньої розвідки України.

За інформацією ЗМІ, саме генерал Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький доповідали Офісу президента про проведення фінальної стадії операції із затримання “вагнерівців”. Слухали доповідь Андрій Єрмак, Володимир Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець. Після закінчення доповіді в ОП вирішили операцію відкласти, а через кілька днів стало відомо про її зрив, оскільки “вагнерівців” затримали в Білорусі і передали РФ. Після зриву операції генерала Бурбу звільнили з ГУР, фактично відсторонивши від служби, а згодом у ЗМІ прокотилася хвиля скандалів про виселення його з будинку та позбавлення охорони.

Провал операції щодо затримання російських найманців є темою розслідування міжнародної журналістської групи Bellingcat.

Розслідування дуже хвилює чиновників ОП. Є спроби його зірвати, або хоча б дискредитувати.

Уже була спроба дискредитації одного з учасників розслідування – Євгена Шевченка, який надав Bellingcat інформацію щодо зриву операції з затримання “вагнерівців”. Згодом Шевченка затримала СБУ начебто через організацію приватної військової компанії разом з ексдепутатом Семенченком.

Чауса могли викрасти, щоб дискредитувати розслідування Bellingcat і захистити заступника голови ОП Смирнова.

Цілком можливо, що викрадення Чауса мало ту ж мету – дискредитувати учасника розслідування Bellingcat генерала Бурбу, а також – отримати від Чауса потрібні свідчення для політичної боротьби з представниками попередньої влади, зокрема Петром Порошенком.

Де зараз Чаус?

9 днів про місце перебування Миколи Чауса та його стан нічого не відомо.