"Софтбої" у скейтерських луках та дівчата з різнокольоровим волоссям та яскравим рожевим мейком впродовж всього 2020 року мерехтіли на всіх можливих Інтернет-платформах.

#Букви розповідають, хто вони, та коли і як з’явилися.

Хто такі e-girls і e-boys?

Терміни е-girls і e-boys утворені від слів “електронний хлопчик” та “електронна дівчинка”, що відбиває їхній безпосередній зв’язок з Мережею. У словнику англомовного сленгу Urban Dictionary можна віднайти чимало дефініцій для цих слів.

Перші словникові статті про е-girls датовані 2009 роком, та окреслюють е-girl як слово-образу на адресу дівчини-геймерки чи стрімерки, пише Vox.

Зараз же так називають представників відносно нової субкультури, розквіт якої відбувся завдяки поширенню додатку TikTok.

“E-girl — різновид емо, що зазвичай зустрічається в TikTok, але часто проводить час на Tumblr”, — описує один з авторів на UD.

На думку Business Insider, терміни е-girls і e-boys не залежать від статі, а стосуються двох окремих модних стилів, що розвиваються одночасно.

Видання окреслює “електронного хлопчика”, як “вразливого “софтбоя”, що підтримує культуру скейтбордингу”, а “електронну дівчину”, як “милу і, здавалося б, невинну”.

Утім, перші і другі мають чимало спільних рис, тож дехто і визначає їх як людей різної статі, які “намагаються відтворити одночасно панків, готів, емо, металістів”.

Як упізнати е-girls і e-boys?

Примітною рисою е-girls і e-boys є те, що вони, на відміну від молодіжних рухів нульових, не мають певної ідеї, що передається через нестандартний зовнішній вигляд.

Представники та представниці руху не утворюють спільноти, але їхній стиль та спосіб репрезентації у соцмережах є доволі поширеним,що дозволяє легко відрізнити е-girls і e-boys в потоці Instagram-стрічки. Утім, зустріти їх на вулиці майже неможливо, що теж відрізняє цю нову субкультуру від інших.

Мода е-субкультури увібрала в себе чимало різнорідних елементів, що нагадують про кінець 90-х, епоху емо, хіп-хоп, рейви, скейтбординг, K-pop, BDSM тощо, та поєднуються з кокетливими та доволі інфантильними образами у дусі аніме.

Відео та фото дівчат та хлопчиків у своєрідному вбранні із упізнаваним мейкапом, яких тепер звуть e-girls і e-boys, почали масово з’являтися на початку 2019 року. Медіа нерідко зазначають, що вони виникли як відповідь та певний виклик для поширеної в Instagram культури “відшліфованих” VSCO-girls.

“Якщо VSCO-дівчата — це хіпі 2020 року, що гріються на сонечку, то e-girls — навпаки”, — пише CNN.

Це пов’язано, у тому числі із тим, що TikTok та Tumblr, де найчастіше можна зустріти e-girls, не пропонує такої кількості інструментів для обробки зображень.

Пік популярності е-girls і e-boys припав на січень 2019 року. Субкультура не втрачала популярності і цьогоріч, а запит “e-girl style” навіть був одним з найпопулярніших фешн-запитів у Google.

На фото на відео у соцмережах представники субкультури зазвичай вдягнені у мішкуватий одяг, нерідко — із комісійних магазинів та секондгенду.

Характерний лук для дівчат складається з сітчастих та вкорочених топів, оверсайз футболок, спідниць у клітинку або джинсів/штанів із завищеною талією, що доповнюється взуттям на платформі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitória (@vitoriacuin)

Для хлопців характері монохромні луки із масивними светрами, штани в стилі карго з об’ємними кишенями, комбінезони, які доповнюють кросівки чи кеди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EBOY STYLE (@eboy.style)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EBOY STYLE (@eboy.style)

Як аксесуари нерідко і хлопці, і дівчата використовують чокери, ланцюги (на шиї або штанах), масивні сережки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EBOY STYLE (@eboy.style)

Серед обох статей популярні нашаровані луки. Часто поєднують водолазки, сорочки або кофти з довгих рукавом та футболки з принтами (це можуть бути логотипи популярних гуртів, брендів, аніме, мультфільмів — будь-що).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от e-boys world (@eboysworld)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🥑☁️Nyx Eiji ☁️🔪 (@nyxeiji)

Волосся зазвичай фарбують у яскраві кольори (нерідко у два різні) або вибілюють та фарбують тільки передні прядки. Це поширено як серед дівчат, так і серед хлопців. Популярна зачіска серед хлопців — неохайні кучері. Серед дівчат — милі коси чи гульки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ꪜⅈ𝕥ꪮ𝕣 ꪑⅈᧁꪊꫀꪶ (@vitormiguel_md)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🥀e-girl🥀 (@egirlsheaven)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EvaHair.com (@evahairofficial)

Також е-підлітки носять яскравий макіяж, примітні риси якого — велика кількість рум’ян на щоках та носі (як в аніме-персонажів), фейкові веснянки, скруглений контур губ, малюнки під очима у вигляди сердець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sydney Makeup Artist (@makeupbydylanphon)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alt Girls and Memes (@alts.r.us)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diego De Pascual Ramos (@diego.pasram)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Benja 🐾 (@bemjas.fantasy)

Доволі швидко у TikTok та інших соціальних мережах почалася тенденція, коли люди завантажували відеогайди з перетворення на е-girls чи e-boys.

Тепер в Мережі можна віднайти чимало інструкцій про те, як вдягатися, фарбуватися та вкладати волосся як представник субкультури. Саме із поширенням таких відео е-girls і e-boys стали мейнстримом, вважають у Vox Media.

На розвиток стилю цієї онлайнової субкультури вплинули як реальні персони (до прикладу, Авріл Лавін, яку дехто називає першою з “електронних дівчат”) так і вигадані персонажі (як Рамона Флауерс, Харлі Квінн чи Сейлор Мун).

Сама субкультура вже починає мати певний вплив на зірок. Вони фарбують волосся як е-girls та випускають модні колекції натхнені e-boys.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUA LIPA HD (@dualipahd)

Чимало артистів та артисток визначають як представниць цієї субкультури. Серед таких називають співачку та реперку Джоджу Кет, співачку Біллі Айліш, американського стрімера та TikTok-зірку Neekolul, співачку та кохану Ілона Маска Граймс, співака Yungblud тощо.

Одна з цікавих представниць субкультури — південноафриканська та британська інтернет-знаменитість, модель, YouTube-блогерка та порнозірка Белль Дельфін. ЗМІ описують її як е-girl та поєднанням інтернет-троля і перформанс-мисткині. Сама вона вважає свої вчинки не перформансами, а скоріше жартами в Інтернеті.

ЗМІ називають її “символом першої хвилі e-girls” так “піком самосвідомості e-girls”.

I can’t believe i’m ending 2020 with a ‘bang’ 💦 pic.twitter.com/AptqmDhDEb — Belle Delphine (@bunnydelphine) November 26, 2020

Що відомо про Белль Дельфін?

Діяльність Белль у соцмережах розпочалася у 2015 році, коли їй було 15 років. Спершу вона поширювала в Instagram контент, пов’язаний з мейкапом та косплеєм.

Так вона виглядала тоді:

bruh, i cant believe this was me at 15 ahahaha pic.twitter.com/NFGYaA95rE — Belle Delphine (@bunnydelphine) November 9, 2020

Зараз же невіднятними рисами її онлайн-творчості є рожеві перуки, панчохи, і котячі вушка тощо.

У 2018 році Дельфін запустила Patreon, де прихильники могли вносити щомісячну пожертвування і отримувати доступ “непристойних фотосетів” у цьому ж стилі. Одночасно розвивався її YouTube-канал, де вона, серед іншого, в панчохах проводила екскурсію по своєї кімнаті у рожевих тонах.

У тому ж році Дельфін початку регулярно викладати фотографії, пронизані естетикою “дивної ельфійської кішечки”, як це називала сама авторка.

На тлі зміни іміджу Інтернет-зірки зросла і кількість її підписників в Instagram — з 850 тисяч восени 2018 року до 4,2 млн в липні 2019 року.

Зі зростанням кількості підписників зростав і рівень суперечливості її контенту. Її образи ставали дедалі більше сексуалізованими, все частіше вона фотографувалася із виразом обличчя ahegao, який у японській порнографії використовують для зображення оргазму. При цьому на її адресу лунали звинувачення, що вона нібито використовувала фото інших секс-працівниць та видавала їх за свої власні. Звинувачували її і в тому, що вона сприяє еротизації маленьких дівчат, в культурній апропріації тощо.

У 2019 році Дельфін заявила, що створить акаунт на Pornhub, якщо її допис збере 1 млн лайків. Вона отримала майже 2 млн та виконала обіцянки.

На своєму акаунті вона виклала 12 роликів, що стали справжнім розчаруванням для її фанатів. Назви та прев’ю роликів вводили в оман, а самі відео не мали порнографічного змісту. До прикладу, в ролику із назвою “PEWDIEPIE проникає ВСЕРЕДИНУ Belle Delphine” дівчина у котячих вушках їсть фотографію ютубера.

Такий тролінг не припав до смаку користувачам, співвідношення лайків та дизлайків було не на користь мисткині. Pornhub навіть оголосив, що вона стала найнеулюбленішим автором на сайті, але попри це вона стала найпопулярнішою зіркою ресурсу. До того ж її ім’я потрапило до топу слів, які шукали на сайті у 2019 році.

У липні 2019 року Дельфін привернула до себе увагу через запуск Інтернет-магазину з одним єдиним товаром — GamerGirl Bath Water. Цей продукт позиціонувався як залишки води з її ванни і коштував 30 доларів. І він, як не дивно, мав комерційний успіх: першу партію продали за три дні.

На цьому тлі поширювалися як фейки про нібито поширення серед фанатів, що придбали цю воду, герпесу. Відбувалися і спроби шахраїв продати нібито сечу Белль на тлі успіху GamerGirl Bath Water. Після цього сама дівчина та цей продукт стали популярним мемом.

Того ж місяця акаунт Дельфін у Instagram з понад 4,5 млн підписників видалили. Що саме було причиною, так і не стало відомо. ЗМІ припускали, що проти неї почалася скоординована кампанія в Мережі, а представники платформи, що вона могла порушити правила спільноти.

Після цього Дельфін і далі використовувала свої Patreon та Twitter для спілкування з фанатами. Незабаром вона пропала на кілька місяців та повернулася із новою витівкою — інсценуванням свого арешту, що відбулося на тлі поширення чуток про її можливе ув’язнення через продаж продукту GamerGirl Bath Water.

I got arrested lol pic.twitter.com/11GJXHpLqF — Belle Delphine (@bunnydelphine) October 7, 2019

З листопада 2019 по червень 2020 Дельфін робила перерву у своїй онлайн-діяльності. Вона повернулася із відео для YouTube в червні 2020 року. Цей ролик вона використала для просування своїх нових акаунтів у Instagram, TikTok та на сервісі для поширення еротичного та не тільки контенту OnlyFans.

Згодом її акаунт на TikTok видалили, а на OnlyFans вона і досі має шалений успіх. За оцінками журналістів, щомісяця Белль отримує на рахунок близько 1,2 млн доларів.