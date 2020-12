#Букви розповідають, хто вони, та коли і як з’явилися.

Терміни е-girls і e-boys утворені від слів “електронний хлопчик” та “електронна дівчинка”, що відбиває їхній безпосередній зв’язок з Мережею. У словнику англомовного сленгу Urban Dictionary можна віднайти чимало дефініцій для цих слів.

Перші словникові статті про е-girls датовані 2009 роком, та окреслюють е-girl як слово-образу на адресу дівчини-геймерки чи стрімерки, пише Vox.

Зараз же так називають представників відносно нової субкультури, розквіт якої відбувся завдяки поширенню додатку TikTok.

На думку Business Insider, терміни е-girls і e-boys не залежать від статі, а стосуються двох окремих модних стилів, що розвиваються одночасно.

Видання окреслює “електронного хлопчика”, як “вразливого “софтбоя”, що підтримує культуру скейтбордингу”, а “електронну дівчину”, як “милу і, здавалося б, невинну”.

Утім, перші і другі мають чимало спільних рис, тож дехто і визначає їх як людей різної статі, які “намагаються відтворити одночасно панків, готів, емо, металістів”.

Примітною рисою е-girls і e-boys є те, що вони, на відміну від молодіжних рухів нульових, не мають певної ідеї, що передається через нестандартний зовнішній вигляд.

Представники та представниці руху не утворюють спільноти, але їхній стиль та спосіб репрезентації у соцмережах є доволі поширеним,що дозволяє легко відрізнити е-girls і e-boys в потоці Instagram-стрічки. Утім, зустріти їх на вулиці майже неможливо, що теж відрізняє цю нову субкультуру від інших.

Мода е-субкультури увібрала в себе чимало різнорідних елементів, що нагадують про кінець 90-х, епоху емо, хіп-хоп, рейви, скейтбординг, K-pop, BDSM тощо, та поєднуються з кокетливими та доволі інфантильними образами у дусі аніме.

Відео та фото дівчат та хлопчиків у своєрідному вбранні із упізнаваним мейкапом, яких тепер звуть e-girls і e-boys, почали масово з’являтися на початку 2019 року. Медіа нерідко зазначають, що вони виникли як відповідь та певний виклик для поширеної в Instagram культури “відшліфованих” VSCO-girls.

Це пов’язано, у тому числі із тим, що TikTok та Tumblr, де найчастіше можна зустріти e-girls, не пропонує такої кількості інструментів для обробки зображень.

Пік популярності е-girls і e-boys припав на січень 2019 року. Субкультура не втрачала популярності і цьогоріч, а запит “e-girl style” навіть був одним з найпопулярніших фешн-запитів у Google.

На фото на відео у соцмережах представники субкультури зазвичай вдягнені у мішкуватий одяг, нерідко — із комісійних магазинів та секондгенду.

Характерний лук для дівчат складається з сітчастих та вкорочених топів, оверсайз футболок, спідниць у клітинку або джинсів/штанів із завищеною талією, що доповнюється взуттям на платформі.

Для хлопців характері монохромні луки із масивними светрами, штани в стилі карго з об’ємними кишенями, комбінезони, які доповнюють кросівки чи кеди.

Як аксесуари нерідко і хлопці, і дівчата використовують чокери, ланцюги (на шиї або штанах), масивні сережки.

Серед обох статей популярні нашаровані луки. Часто поєднують водолазки, сорочки або кофти з довгих рукавом та футболки з принтами (це можуть бути логотипи популярних гуртів, брендів, аніме, мультфільмів — будь-що).

Волосся зазвичай фарбують у яскраві кольори (нерідко у два різні) або вибілюють та фарбують тільки передні прядки. Це поширено як серед дівчат, так і серед хлопців. Популярна зачіска серед хлопців — неохайні кучері. Серед дівчат — милі коси чи гульки.

Також е-підлітки носять яскравий макіяж, примітні риси якого — велика кількість рум’ян на щоках та носі (як в аніме-персонажів), фейкові веснянки, скруглений контур губ, малюнки під очима у вигляди сердець.

Доволі швидко у TikTok та інших соціальних мережах почалася тенденція, коли люди завантажували відеогайди з перетворення на е-girls чи e-boys.

Тепер в Мережі можна віднайти чимало інструкцій про те, як вдягатися, фарбуватися та вкладати волосся як представник субкультури. Саме із поширенням таких відео е-girls і e-boys стали мейнстримом, вважають у Vox Media.

На розвиток стилю цієї онлайнової субкультури вплинули як реальні персони (до прикладу, Авріл Лавін, яку дехто називає першою з “електронних дівчат”) так і вигадані персонажі (як Рамона Флауерс, Харлі Квінн чи Сейлор Мун).

Сама субкультура вже починає мати певний вплив на зірок. Вони фарбують волосся як е-girls та випускають модні колекції натхнені e-boys.

Чимало артистів та артисток визначають як представниць цієї субкультури. Серед таких називають співачку та реперку Джоджу Кет, співачку Біллі Айліш, американського стрімера та TikTok-зірку Neekolul, співачку та кохану Ілона Маска Граймс, співака Yungblud тощо.

Одна з цікавих представниць субкультури — південноафриканська та британська інтернет-знаменитість, модель, YouTube-блогерка та порнозірка Белль Дельфін. ЗМІ описують її як е-girl та поєднанням інтернет-троля і перформанс-мисткині. Сама вона вважає свої вчинки не перформансами, а скоріше жартами в Інтернеті.

ЗМІ називають її “символом першої хвилі e-girls” так “піком самосвідомості e-girls”.

Що відомо про Белль Дельфін?

Діяльність Белль у соцмережах розпочалася у 2015 році, коли їй було 15 років. Спершу вона поширювала в Instagram контент, пов’язаний з мейкапом та косплеєм.

Так вона виглядала тоді:

bruh, i cant believe this was me at 15 ahahaha pic.twitter.com/NFGYaA95rE

— Belle Delphine (@bunnydelphine) November 9, 2020