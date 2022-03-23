Защищая Украину от российских оккупантов, погиб муж редакторки издания Obozrevatel Ирины, кадровый военный Виктор Сушков. 30-летний офицер украинских Сил ПВО погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области, под городом Ахтырка. Прежде он успел сбить смертоносную ракету и спасти десятки, а может, и сотни жизней украинцев.

Свое горе в словах выплеснула супруга погибшего военного Ирина Сушкова в Facebook.

Я сейчас напишу самые страшные слова в своей жизни. Напишу на русском, последний раз, потому что на нем я говорила только с тобой. Не писать не могу, я хочу чтобы весь мир кричал, каким ты был. И без тебя я умею только одно – писать.

Я сижу рядом с мертвым мужем. Моя жизнь лежит рядом со мной в закрытом гробу. Моя жизнь, которая вытирала мне слезы и говорила, что никогда не оставит. Которая всю ночь гладила меня, когда было плохо. Которая хвасталась мной на каждом шагу. А я хвасталась тобой. И благодарила Бога, что ты такой есть. Меня как будто больше не существует.

Я не знаю более чистого, доброго и достойного Человека. Ты был лучшим во всем. Не потому что мой. Так и было, у тебя все получалось. Тебя везде ценили.

Мне звоном в ушах стоят все твои слова. Только ласковые, других ты не говорил ни разу. Если у нас дома появлялось что-то классное, ты в тот же момент говорил, с кем мы поделимся. Если что-то случалось, я держалась только из-за тебя. Одного “зззая!” хватало, чтобы стояла по струночке смирно.

Ты летел со службы домой с полными карманами шоколадок, чтобы я не грустила. А все, что брал с собой, вечно раздавал похвастаться как я готовлю. Ты никогда ничего не боялся, ни разу. Ты сиял улыбкой каждый день, даже если все было плохо. “Я тепло одет и хорошо кушаю”, — на все случаи жизни.. Ты строил планы на год вперед, когда мы поедем к родителям. “Я тебе хоть раз в чем-то отказывал?” – отвечал ты на все мои самые глупые глупости. “Вот я тебя подлечу и все точно будет хорошо, нам еще детей рожать”, “Какая работа, главное, чтобы ты была здоровая и счастливая”, “Хочу себе такую маленькую девочку”, — говорил ты каждый божий день.

И всегда помогал, я могла просить, что угодно. “Ты что командирша?” – подшучивал ты с хитрой улыбкой. “Хуже, — говорила я, — я жена командира” и целовала в нос.

Я могла тебе рассказать то, что не говорят никому и никогда, а ты всегда понимал.

После свадьбы к сердечку возле моего контакта ты добавил домик и сказал “Теперь ты — навсегда мой дом”.

Я знала, какими мы невыносимыми будем в старости (“ззззая, опять сковородка не на своем месте”, “зззая, зззая, кто кофе пил и капсулу не достал”), я знала, какие глаза будут у наших детей. Я давно придумала, что дарить тебе на первую годовщину свадьбы. А выбирать пришлось венок на могилу. В последнем разговоре ты сказал, что охраняешь мой сон. Теперь я охраняю твой до конца своей жизни.

Ты офицер с таким внутренним кодексом чести, что этим сукам и не снилось. Ты — мое сердце! Ты — моя душа! Был и будешь. Я безмерно тебя люблю и горжусь.

Я проклинаю этих фашистов за тебя, родной, за наших с тобой нерожденных детей, за украденную жизнь, твою и мою.

Я сижу рядом с мертвым мужем. Я вдова в 25. Мою жизнь украли нелюди. Мою жизнь украла еб#чая россия.