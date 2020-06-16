Настало літо, й люди засмагають на пляжах, ходять в нічні клуби й ресторани. Часто – без масок і дотримання дистанції. Це збільшує ризики захворіти на COVID-19. Пояснюємо, як відпочивати безпечно.

Попри карантинні обмеження, кияни влітку у спеку масово відпочивають на території Гідропарку. Згідно з рекомендаціями МОЗ, пляжі зараз мають бути закриті, але це мало кого лякає. Навпаки – у вихідні київські пляжі щільно заповнені людьми. Цифри по захворюваності на COVID-19 не зменшуються. Через це 10 областей України та Київ не готові до подальшого послаблення карантинних обмежень, кажуть у МОЗ. Там вважають, що це все через ігнорування громадянами правил карантину.

Але влітку все ж хочеться якось відпочити. Що робити, аби при поїздці в санаторій чи на море не захворіти? #Букви розпитали про це лікарів.

«Коронавірус передається не через воду. Але передається всюди, де є контакт з людьми»

Ігнорують люди карантин чи ні – часто залежить від комунікацій органів влади, каже Федір Лапій – дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

«Про карантин мають нагадувати й ті, хто відповідає за ввірену їм територію. За ті ж зони відпочинку. Там є адміністрація, і вони мають все це контролювати. Можуть приміняти санкції за порушення дистанції. Мають вести і роз’яснювальну роботу. Бо в інших умовах люди не помічають застережних рекомендацій й наражаються на ризики», – каже він.

Безпечно влітку відпочивати там, де немає людей, наголошує лікар:

«Крім COVID-19, є й інші загрози. Влітку є багато кліщів, які можуть інфікувати різними збудниками. Коронавірус передається не через воду. Але він передається всюди, де є контакт з людьми. В черзі, у готелі, тощо. Санаторії, пансіонати якраз завжди були місцями не дуже безпечного відпочинку. В санаторіях і для дітей, і для дорослих, є умови передачі збудників інфекцій, бо там є спільні зони перебування – зона харчування, зона дозвілля. Такі контакти є небезпечними».

Ризиків для зараження нема, якщо ви відпочиваєте в лісі, не контактуєте з людьми, дихаєте свіжим повітрям, самостійно готуєте собі їжу, каже Лапій:

«Можливо, замість санаторію краще орендувати окремий будиночок або кімнату. Сам по собі відкритий простір знижує ризик підхопити інфекцію. Але підтверджених наукових даних щодо того, що ці ризики зменшує морська вода, у мене немає».

«Їдуть в маршрутках, як оселедці в банці. Про який карантин ми можемо казати?»

Карантин послаблюють, але фізичну дистанцію один від одного ніхто не відміняв, каже голова громадської організації «Інфекційний контроль в Україні» Андрій Александрін:

«З іншого боку, якщо люди йдуть на пляж з родиною, то як цю дистанцію тримати, якщо живеш з ними на одній площі? Та все ж треба бути подалі від інших людей на відстані в два метри. Тоді ризики заразитись на пляжі мінімальні. Не треба забувати й влітку про гігієну рук. Бо зараз, плюс до коронавірусу, почнеться поширення кишечних інфекцій».

На його думку, влітку хай краще люди відпочивають на пляжі, ніж знаходяться у закритому приміщенні й контактують там з іншими, збільшують ризик інфікування. Постанова Кабміну від 6 квітня цього року зобов’язала всіх людей ходити на вулиці в масках і респіраторах, та краще їх одягати у приміщеннях, каже він:

«Держава мала б спершу розробити правила, аби коли ви заходите в маршрутку чи автобус, то там вже був би нормальний обмін повітрям. Бо під маскою влітку й так обличчя пітніє, а влітку – тим більше. У спеку людина ще більше буде торкатися обличчя. Я сьогодні їхав на роботу і бачив, що люди їдуть в маршрутках, як оселедці в банці. Про який карантин ми можемо казати? Людей поставили в такі умови, що вони не можуть його дотримуватись. А при цьому не мають іншого способу, як добратися на роботу».

На думку Александріна, відпочивати влітку корисно будь-де на свіжому повітрі, якщо уникати скупчення людей, тримати фізичну дистанцію й слідкувати за гігієною рук.

«Якщо ви приїхали кудись на відпочинок і бачите, що хтось поряд кашляє чи чхає – змініть приміщення, не сидіть там. Часто провітрюйте приміщення, де знаходитесь – номер готелю чи квартиру. Бо зараз, коли прийшла спека, ми знов позакривали вікна й сидимо, де чистого повітря немає», – каже він.

«Коли дистанції між людьми нема, треба носити маску і на пляжі»

Якщо зберігати на відпочинку дистанцію в 1-2 метри один від одного, то влітку на пляжах відпочивати безпечно, каже сімейна лікарка Маріанна Когут.

«Коли при цьому ви знаходитесь на свіжому повітрі, то потреби вдягати маску нема. Маска носиться, тільки якщо ви знаходитесь у закритому приміщенні. Але от коли дистанція між людьми не зберігається, то тоді треба носити маску навіть на вулиці, і на пляжі також».

Втомлена від карантину молодь часто ігнорує правила безпеки. В соцмережах поширюють відео, де люди ввечері стоять в черзі до нічного клубу. Практично всі – без масок, всі стоять щільно.

«Щільно стояти в черзі небезпечно. Хтось може щось голосно сказати, а частинки слини легко потраплять на іншу людину поруч. Якщо та людина є носієм коронавірусу, то можна швидко когось заразити. Ці мікрочастинки не долітають далі ніш півтора метри. Тому в такій щільній черзі обов’язково треба стояти в масці», – каже Маріанна Когут.

Останніми днями захворюваність росте ще й тому, що по країні стали робити більше тестів, додає вона. Прогнозує, що в найближчі тижні офіційні цифри можуть зрости ще більше.

«Тестів стало більше, і плюс – затягуються самі результати. Тобто це збільшення – показник двох-трьох тижневої давності, а не свіжі дані. Плюс – стали робити більше тестів приватні установи, почали тестувати своїх працівників. Частіше тестують медиків. Захворюваність є й і була висока, але раніше вона була недіагностована. Не думаю, що цифри будуть аж дуже критичні. Та все ж кілька тижнів вони навряд чи падатимуть», – каже лікарка.