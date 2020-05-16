Через пандемію весь світ застряг на карантині, який невідомо скільки ще триватиме і чи не виникне в ньому потреба ще раз, восени. А потім ще і ще. Транспортне сполучення обмежене до мінімально можливого, все частіше заходить мова, що і в ближчому майбутньому про подорожі доведеться забути, тому що протиепідемічні заходи безпеки вимагають дотримання дистанції між людьми, а далеко не кожен вид транспорту може залишатись рентабельним, за умови заповнення від третини до половини наявних місць. Про авіасполучення і говорити нічого, ряд лоукостів вже заявили, що або літатимуть заповненими, або підуть з ринку.

Крім проблем з транспортом є ще й проблема адміністративна. Більшість з держав, постраждалих від пандемії, не спішать відкривати кордони та приймати потоки туристів, наскільки масштабними фінансовими втратами це не загрожувало. Окремі країни вже оголосили, що туристичного сезону-2020 не буде, найближча з орієнтовних дат – літо 2021 року, проте і тут без жодних гарантій, все залежатиме від рівня захворюваності, і того, чи не повториться ситуація з «іспанським грипом» – перша хвиля якого вкладала хворих в ліжко всього на 3 дні, а друга – викосила майже півмільярда людей.

Україна ж в цій ситуації взяла все найгірше з того, що робили в інших країнах, традиційно перенісши досвід розвинутих країн на наші реалії. Так, тотальний карантин було введено коли рахунок хворих ще не йшов навіть на десятки. Будь-яке транспортне сполучення, крім таксі, власного авто, та маршруток за спецпропусками – заборонене досі. Сорокамільйонна країна два місяці живе в режимі паралітика, яка усвідомлює, що відбувається навколо, але поворухнутись не може.

При цьому в Кабінеті міністрів не можуть надати хоч скільки-небудь чіткої відповіді щодо тривалості такої ситуації. Карантин продовжується від дати до дати, в МОЗ «викликають почуття тривоги» і лякають сотнями тисяч хворих, хоч ефективної системи тестування досі не спромоглись налагодити. В МЗС взагалі вирішили, що без них громадяни не виживуть в жорстокій і небезпечній Європі, а тому потрібен окремий дозвіл на кожен випадок перетину кордону. Дійшло навіть до заяви британського посольства з приводу того, що українська влада вимагає від українців отримувати дозвіл на перетин кордону. МЗС швиденько відхрестилось від усяких заборон і дозволів, але…

Але всі ці проблеми актуальні для нас з вами. Закриті кордони, скасовані подорожі, втрачені надії на відпочинок, це все існує у вашому житті лише якщо у вас нема власного літака. Як і заборони виїжджати за межі України. Якщо ж вам в житті пощастило і ви навідкладали на маленький літачок – всі дороги для вас відкриті.

І це дійсно так. Наприклад, ось Cessna 525A CitationJet CJ2, злітала з Києва до Цюріха в четвер.



А на наступному кадрі бачимо Hawker 800 XP, вартістю, в середньому, у $15 млн, який помчав у справах вже у п’ятницю.



Хоча, можливо і не у справах, можливо власник просто вирішив відпочити. Варто все ж сказати, що наявність літака вже ж не гарантія поїздки за кордон. Ось як, наприклад, у випадку з цим Bombardier Learjet 60xr, який летів-летів і розвернувся за якісь пару десятків кілометрів від кордону.



Що ж, хоч до Львова прогулявся, це вже цілий світ коли сидиш в чотирьох стінах тижнями. А може власник просто вирішив, що починати вихідні в четвер трохи зарано, тому що такий же Bombardier Learjet 60XR, вже в п’ятницю успішно перетнув український кордон і помчав у напрямку Адріатичного моря (ох, море….).



Залишається побажати їм усім вдалого польоту і сподіватись, що і нас влада припинить омивати своєю турботою і нарешті перестане хоча б заважати, якщо вже виявилась неспроможною зробити щось дійсно корисне і ефективне. А поки що стеля наших можливостей – подорож Туди і Назад, тільки замість гори золота і чужих країв, ми можемо зустріти лиш гору посуду і рідні (але вже такі остогидлі) стіни.

Побачимось, сподіваюсь….