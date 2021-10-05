Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі — Андрій Герус, його бійки та скандальні поправки.

Біографія

Андрій Герус народився 1982 року у Нововолинську Волинської області. Навчався у Львівському університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Отримав ступінь MBA (магістр бізнес-адміністрування) у Гренобльській школі бізнесу (Лондон, Сполучене Королівство).

У 2003-2007 роках працював у “Галнафтогазі”, а у 2007-2014 рр. – у Concorde Capital, де у 2015-му став виконавчим директором.

Того ж року балотувався до Київради від “Самопомочі”, але спроба була невдалою.

У 2019 році його представили як члена команди Зеленського – відповідав за енергетику, ЖКГ та антимонопольне регулювання, згодом обрали представником президента у Кабінеті Міністрів.

Того ж року увійшов до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” (№17) та був обраний народним депутатом України.

Геруса було обрано головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ.

Декларація

Згідно з декларацією Геруса за 2020 рік, він володіє квартирою у Києві площею 149,1 м2. Його дружина Наталія володіє земельною ділянкою площею 8,7 сотки у Києві та незавершеним об’єктом будівництва (позначено як “фундамент” невідомої площі – ред.). Також Наталія Герус орендує два паркомісця невідомої площі в “Ощадбанку”. Ще їй належить обручка французької марки Cartier, вартість якої невідома.

Сім’ї Герусів належать 3 авто: Audi A6 2012 року виробництва вартістю 727 тис. гривень (записана на Андрія Геруса), а Subaru Outback 2012 року (вартість – невідома) та Volvo XC90 2020 року вартістю 1,5 млн гривень належать дружині Наталії.

Наталії Герус належить 62,5% у ТОВ “Українська мрія”, вона також є директором цієї компанії. Ще 8% належить Наталії у ТОВ “Солом’янський МПЗ”, директором якого є Олександр Клюк.

Грошових активів родина Герусів має багато: майже 30 млн гривень, 375 тис. доларів США та 10,5 тис. євро на банківських рахунках, а готівкою – 440 тис. гривень, 333,5 тис. доларів США, 90 тис. євро та 6 тис. фунтів стерлінгів.

За минулий рік Андрій Герус отримав:

492 тис. гривень заробітної платні як народний депутат;

1 млн гривень – відсотки від АТ “ПриватБанк”;

1,6 млн гривень – відсотки від АТ “Ідея Банк”;

162 тис. гривень – відсотки від АТ “Альфа Банк”;

15 тис. гривень – відсотки від АТ “Універсал Банк”.

Дружина Геруса за минулий рік отримала:

Майже 6 млн гривень доходу від підприємницької діяльності;

306 тис. гривень заробітної плати за сумісництвом (у ТОВ “Українська мрія”);

866 тис. гривень – відсотки від АТ “Ідея Банк”;

177 тис. гривень – відсотки від АТ “Державний експортно-імпортний банк”;

53 тис. гривень – відсотки від АТ “ПриватБанк”;

21 тис. гривень – відсотки від АТ “Альфа Банк”;

24 тис. гривень – відсотки від АТ “Сбербанк”;

12 388 гривень страхових виплат.

У родини відкрито аж 92 різних банківських рахунки.

Скандали

Бійка з Олегом Ляшком

У листопаді 2019-го року Андрій Герус побився з екснардепом і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком. Про це повідомив бізнесмен Павло Фукс у своєму профілі в одній із соцмереж.

“Екснардеп Олег Ляшко напав на нардепа від “Слуги народу”, голову комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса”, – написав Фукс.

Він також опублікував відео, на якому Ляшко називає Геруса зрадником і висловлює невдоволення тим, що Україна дозволила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі.

“Ти — зрадник! Ти запустив сюди росіян. Може, ти не знаєш, що Росія — агресор? Ти поміняв закон і пустив росіян!” – сказав Ляшко.

На відео також видно, що Герус у порваній сорочці емоційно відповів Ляшку. Через кілька секунд сварка переросла в бійку.

Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook прокоментував бійку з Ляшком:

“Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене чекав в аеропорту “Бориспіль”, щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% вартість електроенергії й повна готовність до зими не влаштовує “немонополіста”, і вони вдаються до все більш витончених способів, як вести свій бізнес. Звичайно, претензія Ляшка, це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля з Росії за формулою “Роттердам+”, що супроводжувалося зростанням тарифів для українських споживачів, його повністю влаштовувало. Тому що на цьому добре заробляв його дорогий “немонополіст”, – написав він.

Герус повідомив, що “постраждала лише сорочка”.

“Такі видатні результати – це спільна робота Олега Ляшка і його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися. Оскільки вважаю Ляшка найбільш продажним (екс) політиком, то – це хороший індикатор, що і як робити далі. А в немонополіста, схоже, там вже зовсім дах поїхав, якщо дійшли до дна)”, – резюмував нардеп.

Пізніше Олег Ляшко опублікував повну версію конфлікту.

“Сьогодні випадково побачив у залі приймання міжнародних делегацій “слугу народу” Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не зникла – через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє у повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада повинна бути розслідувана і покарана!” – написав Ляшко.

У пресслужбі Головного управління Національної поліції в Київській області поінформували, що відкрили кримінальне провадження для з’ясування всіх обставин за ст. 346 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). Санкція статті передбачала обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Пізніше колеги Геруса з фракції вирішили відправити його на дзюдо, інші колеги – дарували футболку-“оберіг” від “порчі, Ляшка та провокаторів”.

Водночас поліція викликала Ляшка на допит. У відповідь на це Ляшко звинуватив владу в репресіях.

“Сьогодні (13 листопада 2019 року – ред.) отримав повідомлення з Бориспільської прокуратури. Мене викликають на 18 листопада для вручення підозри у справі Геруса. Україну зрадив Герус, руками якого Росія знищує нашу енергонезалежність, а посадити хочуть мене за те, що борюся проти цієї зради!” – пише він.

Також Ляшко наголосив, що обов’язково з’явиться за повісткою. Хоча при цьому вважав справу сфальсифікованою за командою генпрокурора.

“Звідки отримує команди сам генпрокурор – теж ні для кого не таємниця, згадайте розмову Зеленського із Трампом”, – додав він.

18 листопада 2019 року Ляшку вручили підозру у скоєнні злочину за ст. 346 Кримінального Кодексу, а Генеральний прокурор (на той момент – ред.) Руслан Рябошапка заявив, що провокація Олега Ляшка може мати серйозні наслідки.

“У людини з’явилася можливість знову потрапити в телевізор. І він використовував момент з Андрієм Герусом. Але такі речі караються Кримінальним кодексом, тому треба вибирати. Медіапопулярність може коштувати дуже дорого”, – сказав він.

За словами генпрокурора, інцидент можна було б кваліфікувати як хуліганство в тому випадку, якби Герус був звичайним громадянином.

“А оскільки він є представником влади та напад на нього скоєно у зв’язку з виконанням службових обов’язків, це вже інша кваліфікація, більш жорстка, та інші санкції. Очевидно, що з його боку це була, напевно, провокація, але вона йому може коштувати дуже дорого”, – заявив Рябошапка.

Ляшко відреагував і на підозру, і на слова Рябошапки – заявив, що справу сфальсифіковано, а у генпрокурора — ані сорому, ані совісті. А також облаяв Зеленського.

У підсумку суд відпустив Ляшка під особисте зобов’язання, а Апеляційний суд Київської області підтвердиврішення суду першої інстанції.

Що відбувалося у справі далі – невідомо.

«Поправка Геруса» та лобіювання російської електроенергії

18 вересня 2019 року Верховна Рада України схвалила євроінтеграційний законопроєкт щодо радіаційної безпеки. Під час доопрацювання законопроєкту до другого читання в тексті з’явилися зміни до Закону “Про ринок електричної енергії”, які згодом назвали “поправкою Геруса”.

Йдеться про поправку, автором якої є голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус. Відповідно до неї з Закону “Про ринок електричної енергії” виключили таку норму: “Весь обсяг електричної енергії, що імпортується з країн, які не є сторонами Енергетичної спільноти, продається виключно на ринку на добу вперед і балансує ринок”.

Таким чином, Рада дозволила купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського енергетичної спільноти, зокрема — у Російської Федерації та Білорусі.

За словами депутатки з фракції партії “Європейська Солідарність” Іванни Климпуш-Цинцадзе, Андрій Герус пролобіював поправки до законопроєкту про ядерну безпеку, які дозволили компанії українського олігарха Ігоря Коломойського здійснити закупівлю дешевої електроенергії з Росії.

“Ми розглядали законопроєкт, що стосується системи ядерної безпеки в Україні. Несподівано в ніч перед розглядом в сесійній залі цього законопроєкту у другому читанні якимось чином голова комітету Герус вніс поправку, яка стосувалася ядерної енергії. Вона вносила зміни в закон про ринок електроенергії і зробила можливою закупівлю електроенергії з Російської Федерації та Білорусі”, — зазначила вона.

Тільки наприкінці листопада 2019 року Комітет ВР з питань енергетики скасував так звану поправку Геруса. Сам Герус підтвердив, що імпорт електроенергії з Росії було припинено.

Пізніше Вищий антикорупційний суд та Шевченківський районний суд міста Києва зобов’язали НАБУ та СБУ відкрити кримінальні провадження за ст. 364 (зловживання службовим становищем) щодо Геруса.

А ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль надав генеральному прокурору нібито докази роботи народного депутата з фракції “Слуги народу” Андрія Геруса на російські та білоруські спецслужби. За словами Москаля, в діях Геруса були ознаки державної зради.

У підсумку кримінальні провадження за ст. 364, а також “надання фактів Москаля Генпрокурору” нічим не завершилися.

“44 тис. гривень зарплати – це мало”

Після того, як Андрій Герус отримав зарплату за перший місяць роботи у Верховній Раді в розмірі 44 тисячі гривень, він заявив, що цього мало.

Він зазначив, що з моменту роботи в Раді його дохід значно зменшився.

До того, як стати депутатом, Герус працював інвестиційним аналітиком, директором з торговельної та інвестиційної діяльності в концерні “Галнафтогаз”, а також членом НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

“Чи хотілося б більшу зарплату? Звісно, всім хотілося б більшу. Чи зможу на неї прожити? Коли я йшов сюди, то приблизно розумів, яка буде сума. Плюс у мене є заощадження”, – розповів нардеп.

За його словами, якщо істотно виріс рівень довіри українців до роботи депутатів, то може зрости й рівень оплати їхньої праці, адже оплата праці та довіра – речі взаємопов’язані.