Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі — Андрій Мотовиловець, його недобудована "Мрія", застосування сили до колег, заклики провалити «прем’єрський» законопроєкт та інше.

Біографія

Андрій Мотовиловець народився 1982 року у Києві. Навчався на економічному факультеті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

До 2016 року про Мотовиловця у відкритих джерелах немає жодної інформації.

У 2016-2019 роках працював у державному підприємстві “Prozorro.Продажі”, яке реалізує державне та комунальне майно на відкритих аукціонах. Обіймав посади операційного директора та першого заступника директора підприємства.

Був радником ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна на громадських засадах.

Того ж року увійшов до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” (№93) як безпартійний та був обраний народним депутатом України.

Мотовиловець став членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

У березні 2021 року очолив київський обласний осередок політичної партії “Слуга народу”.

Виховує двох синів – Леоніда та Артура, а також дочку Марту. Неодружений, але спільно мешкає з Анастасією Майковою.

Декларація

Згідно з декларацією Мотовиловця за 2020 рік, він спільно з чотирма іншими громадянами (Потапова Світлана, Потапов Денис, Потапов Петро та Бескін Наталія) володіє квартирою у Києві площею 94,7 м2.

Його співмешканка Анастасія володіє квартирою у Києві площею 87 м2. Також у її власності спільно з громадянином Михайлом Вейсбергом – квартира у Києві площею 168 м2.

Також Анастасія Майкова користується автомобілем MINI Cooper 2011 року виробництва, який належить громадянину Віктору Майкову. У Андрія Мотовиловця немає авто у власності або у користуванні.

Майковій належить 80% у ТОВ “Восьминіг. Стратегічний консалтинг”, керівником якого є вона. Основний профіль діяльності компанії – зв’язки з громадськістю. Знайти додаткову інформацію про компанію не вдалося.

Андрію Мотовиловцю належить годинник марки “Omega” невідомої вартості. Згідно з цінами в одному з інтернет-магазинів, який продає годинники цієї марки, їхня вартість коливається від 77 тис. гривень до 755 тис. гривень.

Мотовиловець має значні суми грошових активів – 1,05 млн грн та 1 долар США на банківських рахунках, а також 125 тис. доларів США готівкою.

За минулий рік Андрій Мотовиловець отримав:

494 тис. гривень заробітної платні як народний депутат;

504 тис. гривень – кошти на виконання депутатських повноважень;

5374 грн – відсотки від АТ “Універсал Банк”.

Співмешканка Мотовиловця за минулий рік отримала 738 тис. гривень заробітної платні за основним місцем роботи – ТОВ “Восьминіг. Стратегічний консалтинг”.

У пари відкрито 7 банківських рахунків у двох банках – АТ “ПриватБанк” та АТ “Універсал Банк”.

У 2021 році Мотовиловець подав до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Згідно з ним, він придбав боргових облігацій на 3,97 млн гривень. Це означає, що він витратив майже всі свої грошові активи, які на кінець 2020 року становили близько 4,38 млн гривень.

Скандали

Застосування сили щодо Марії Іонової

У липні 2020 року пресслужба політичної партії “Європейська Солідарність” повідомила, що Андрій Мотовиловець застосував силу проти нардепа від “ЄС” Марії Іонової.

Інцидент стався в залі засідань Верховної Ради під час обговорення законопроєкту №3734 про вступ дітей з окупованих територій до вишів України без зовнішнього незалежного оцінювання.

“Європейська Солідарність” закликала підтримати документ тільки в першому читанні. Нардепи аргументували це тим, що пільги для вступу слід вводити не лише для мешканців окупованих територій, а й для дітей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців.

Після цього “слуга” Роман Грищук дорікнув “ЄС”, що тільки їхня фракція відмовляється підтримати проєкт закону. Після його виступу “слуги народу” почали скандувати в бік “Євросолідарності”: “Ганьба!”

Через це фракція “Європейської Солідарності” в повному складі вийшла до трибуни, щоб відповісти на звинувачення. Представники фракціїї “ЄС” оточили трибуну і президію. Туди також підійшли “слуги народу”.

Після суперечки спікер ВР Разумков все ж дозволив нардепам від “ЄС” виступити.

Згодом Ірина Геращенко взяла слово і повідомила про інцидент з Іоновою. Вона, не називаючи прізвища, закликала “слугу народу”, який застосував силу проти нардепа від “ЄС”, перепросити. З таким самим закликом звернувся і Дмитро Разумков.

Увечері Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що нардеп від “Слуги народу” так і не перепросив. Тож в “ЄС” вирішили оприлюднити прізвище “слуги”.

У повідомленні “Європейської Солідарності” зазначали, що Мотовиловець так і не перепросив Марію Іонову, попри заклики “ЄС” і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

“Фракція “Європейської Солідарності” глибоко обурена агресивною поведінкою “слуги народу” Андрія Мотовиловця, який сьогодні (3 липня 2020 року – ред.) у сесійній залі дозволив собі підняти руку на народну депутатку Марію Іонову. Попри заклик “Європейської Солідарності” та звернення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, представник монобільшості не знайшов у собі мужності перепросити за свою ганебну поведінку. Очевидно, що приниження своїх жінок-депутаток, яке спостерігала вся країна з Миколаєва – це ще не дно. Дно – це застосувати силу до народної депутатки та удати, ніби нічого не сталося”, – наголошується в заяві.

З огляду на інцидент в “ЄС” вимагали відсторонити Мотовиловця від засідань на 2-3 тижні.

“Вимагаємо від народного депутата з фракції “Слуги народу” Андрія Мотовиловця перепросити за застосування фізичної сили у Верховній Раді стосовно Марії Іонової. Ми також вимагаємо винести на розгляд регламентного комітету Верховної Ради питання щодо відсторонення депутата Мотовиловця від участі в засіданнях на 2-3 тижні”, – зазначається в заяві.

Того ж дня близько до ночі Андрій Мотовиловець відреагував на заяву “Європейської Солідарності”. Нардеп звернувся безпосередньо до Марії Іонової.

Він наполягав, що вже вибачився “в особистій розмові” за ситуацію, що склалася, але публічно вибачатися не буде, оскільки “нічого не робив”.

“В особистій розмові я вже вибачився перед вами – не за те, в чому звинувачує мене ваша пресслужба. За те, що ми з вами опинилися в цій ситуації і тепер обидва змушені якось давати пояснення. Публічно перепрошувати я не буду – я нічого не робив”, – написав Мотовиловець.

Він також закликав показати відео, на якому міг бути зафіксований момент інциденту. Заяву “ЄС” нардеп назвав “брехнею”.

“Я все-таки прошу вас сказати – я дійсно застосував до вас “фізичну силу”? Я правда “підняв на вас руку”? Скажіть, будь ласка, Маріє, ви дійсно думаєте, що публічне перетворення мене в агресора, а вас – на жертву насильства – це адекватний вчинок? Я абсолютно беззахисний перед брехнею вашої пресслужби. Вони вибрали тему, де слово другої сторони нічого не варте. Ви назвали мене людиною, яка підіймає руку на жінку – і не важливо, що я скажу у відповідь, у мене на лобі вже стоїть клеймо. Я пропоную вам і вашій пресслужбі угоду: покажімо народу відео, де я вас “вдарив”, як стверджують ваші колеги. Засідання Верховної Ради знімає безліч камер із різних ракурсів. Будь ласка, покажіть, як це сталося”, – закликав Мотовиловець.

“Давайте так: якщо відео є, я перераховую благодійний внесок у розмірі 100 тисяч гривень до фонду “Повернись живим”. Якщо його немає – це робить ваша партія. По-моєму, варіант безпрограшний”, – додав нардеп.

Але за 10 днів все ж таки Мотовиловець перепросив Марію Іонову.

“Розібрана Мрія”

В інтерв’ю виданню “Бабель” Мотовиловець заявив, що у квітні 2020 року за гуманітарним вантажем до Китаю літав другий борт “Мрії”. Але проблема в тому, що цей літак стоїть недобудований з кінця 1980-х років.

Нардеп сказав ось що: “У нас є два літаки “Мрія”: один, який зараз постійно літає, другий, який завжди стояв. І замовлення “Епіцентру” дозволило підняти “Мрію” номер два й полетіти в Китай. На підтвердження того, що в нас є авіабудування і найбільший літак — символ України.”

Літак “Мрія” (АН-225) будувався у двох екземплярах, але повністю було завершено лише один – 21 грудня 1988 року вона здійснила свій перший політ.

#Буквам у пресслужбі державного підприємства “Антонов” підтвердили, що літає лише одна “Мрія”, будівництво якої завершили ще за часів Радянського Союзу.

“Не знаю, що саме мав на увазі пан народний депутат, але у нас “Мрія” в льотному екземплярі лише одна. І саме цей літак здійснював серію рейсів з доставлення гуманітарного вантажу для боротьби з коронавірусом”, – зазначили в пресслужбі.

В Україні є ще одна “Мрія”, але вона не літає взагалі: є фюзеляж та крила, але немає двигунів та сучасного електронного обладнання.

“Мрія” була побудована ще у 80-х роках минулого сторіччя. За радянських часів ще було фінансування, тому збудували одну “Мрію”, а другу планували. Тоді вдалося зробити фюзеляж та крила – металевий корпус літака. Але основне питання в тому, що літак потрібно оснастити відповідними системами, авіонікою. Після розпаду Радянського Союзу фінансування зупинилося і підприємству не вдалося завершити усі ці роботи”, – повідомили у пресслужбі ДП.

На сьогодні, якщо почати добудовувати другу “Мрію”, то необхідно провести великий обсяг конструкторських робіт. На літак уже потрібно буде встановлювати сучасні електронні системи, адже за 30 років далеко пішли вперед системи авіоніки, навігації.

“Тобто усе це означає: великий обсяг конструкторських робіт, закупівля усіх систем, випробування. Це досить коштовний і тривалий процес”.

У ДП “Антонов” наголосили, що питання добудови “Мрії” не забуте та підприємство дійсно шукало інвестора.

“Була у нас розмова з китайською компанією, але потім усе загальмувалося. Бо сам літак треба було добудовувати в Україні, а вони хотіли частково в Китаї. Тому цей проєкт розвитку зупинився. Наразі друга “Мрія” стоїть розібрана: фюзеляж окремо, крила окремо, хвіст окремо. Якщо ми замовимо, то “Мотор Січ” виготовить для неї двигуни – це серійні двигуни Д-18Т. Такі стоять на “Руслані”. На “Мотор Січі” ці двигуни модернізують за новими стандартами. Але наразі питання не в двигунах, є значно більший обсяг роботи”, – зауважили в пресслужбі ДП.

Заклики провалити голосування за “прем’єрський” законопроєкт

У вересні 2021 року Андрій Мотовиловець під час засідання Верховної Ради закликав у партійному чаті свої колег провалити законопроєкт №4669, ініціатором якого є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Також нардеп керував активністю своїх колег щодо присутності в сесійній залі під час голосування.

В об’єктив фотокореспондента #Букв під час пленарного засідання Верховної Ради потрапило листування нардепів з фракції “Слуги народу” в месенджері Whatsapp.

На знімку видно, як користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets” (мова може йти про нардепа Андрія Мотовиловця – ред.) керує активністю своїх колег та закликає їх терміново переміститись до сесійної зали ВР.

“Голосування через 2 хвилини. Всі в зал. Терміново”, – закликав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.

Фото: #Букви

Пізніше він же закликав знову пройти до зали з метою голосування за включення до порядку денного законопроєкту “Про державний бюджет на 2022 рік” (орфографія та пунктуація збережені – ред.).

“Через 6 хвилин голосуем за включення до порядку денного – бюджету. Нам потрібно 226 голосів. Голосуємо. Всі в зал.” – написав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.

Пізніше цей же користувач закликав “провалити” законопроєкт №4669 “Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів”, ініціатором якого є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (на фото не видно деяких слів, але редакція передає те, що там було написано – ред.).

“4669 – провалюємо. З головою комітету погоджено. Жовтою. Дякуємо”, – закликав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.

Зазначимо, що законопроєкт на 2022 рік було внесено до порядку денного.

Після закликів Мотовиловця “прем’єрський” законопроєкт перейшов у статус “Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення”.

Фото: Знімок з екрану офіційного вебсайту Верховної Ради України

Виступ проти створення “консультативної ради” за участі бойовиків ОРДЛО

У березні 2020-го року виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі бойовиків ОРДЛО.

Сама “консультативна рада” була наративом голови Офісу президента Андрія Єрмака для мирного врегулювання конфлікту у складі політичної підгрупи ТКГ. Згідно з планом, представники ОРДЛО вперше отримали суб’єктність та були підписані не як фізичні особи, а як представники територій. А знизу під документом містився підпис “Согласен, Ермак” російською мовою.

Деякі депутати від “Слуги народу” підготували відкритий лист до Зеленського з проханням повернутись до правового поля України. Одним з 60 підписантів був Андрій Мотовиловець.

Після цього листа ініціативна група пішла на Банкову для зустрічі з президентом. Частина депутатів після цього забрала свої дописи, частина написала пости на підтримку Єрмака, частина навпаки поширила заяву колег з критикою.

“Для мене це не був якийсь супер принциповий протест”, – казав один з депутатів в розмові з #Буквами.

Натомість інший його колега навпаки укріпився в позиції після зустрічі.

“Я зробив репост заяви після зустрічі, хотів почути аргументи, бо знаю, що емоційна людина, тому хотів дочекатися, що скажуть”, – розповів Буквам після зустрічі один з депутатів.

У відповідь на закиди, що заяву інспірували ззовні, депутати заперечують. “Прочитали, поматюкалися, вирішили якось відреагувати”, – пояснювали бунтарі.

Втім, при цьому вони дуже не хотіли, щоб згадували їхні прізвища.

“На Банковій образились, що це винесли назагал, до того ж ще не поговоривши з Єрмаком”, – казали учасники зустрічі.

У кінцевому підсумку “консультативну раду” так і не створили.