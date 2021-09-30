Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі — Руслан Стефанчук та орендована ним квартира у власної тещі.

Біографія

Про Руслана Стефанчука до отримання депутатського мандата відомо небагато. Він був відомий у вузьких кругах передусім як юрист та професор права.

Руслан Стефанчук народився в 1976 році в Тернополі. Навчався у Хмельницькому інституті регіонального управління та права, а також Технологічному університеті Поділля (нині – Хмельницький національний університет). Здобув ступінь доктора юридичних наук, отримав вчене звання професора.

З 2000 по 2011 роки працював у Хмельницькому інституті регіонального управління та права, де обіймав посаду проректора.

У 2006 році балотувався до Хмельницької міської ради за списком політичної партії “Українська республіканська платформа “Собор”.

У 2011 році змінив місце роботи на Верховну Раду, де був завідувачем відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства.

У 2013-2016 роках працював у Національній академії прокуратури України, де спершу був завідувачем катедри, потім – проректором.

З 2016 по 2018 роки був проректором з наукової роботи Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. В декларації за 2019 рік вже не міститься даних щодо його роботи на цій посаді.

У 2019 році був радником президента України Володимира Зеленського.

Того ж року увійшов до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під №2 та був обраний народним депутатом України. Він також був обраний на посаду першого заступника Голови Верховної Ради України.

Декларація

Згідно з декларацією Стефанчука за 2020 рік, у власності він має квартиру в Києві площею 93,4 м2. Також у спільній власності з дружиною Мариною Стефанчук володіє земельною ділянкою в Білогородці Київської області площею 10 соток та недобудованим садибним будинком там же площею 270 м2. Спільно з дружиною та сином Олесем сім’я володіє квартирою в Києві площею 101,8 м2.

У спільній власності дружини Марини та громадянки Ситарук Тетяни є квартира в Ярмолинцях Хмельницької області площею 49,8 м2. Зазначимо, що Ситарук Тетяна, за інформацією журналістів, є матір’ю дружини Стефанчука.

Дружина Стефанчука також орендує гараж у Києві, його площа невідома, в громадянки Лесі Кузьмук.

Власне Руслан Стефанчук ще користується квартирою батьків у Хмельницькому площею 64,7 м2.

Родина Стефанчуків також у власності має бібліотеку приблизно на 5000 книжок, старовинну ікону, а також комплект ювелірних виробів (золота обручка, сережки, кулон та браслет, оздоблені коштовними каменями). Загальна вартість прикрас – невідома.

Що цікаво, в декларації Стефанчука за 2018 рік містилася інформація, що у власності родини є ще одна бібліотека на 5000 книг. Хоча декларація за 2019-ий не містить інформації щодо продажу цієї бібліотеки.

Марина Стефанчук — власниця двох автівок – Renault Captur 2015 року вартістю 538 тис. гривень, а також Mitsubishi Outlander 2018 року вартістю 932 тис. гривень. Останнє авто було куплено в кредит.

Руслану Стефанчуку належать 25% у ТОВ “ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ “РАТІО ДЕЦІДЕНДІ”, директором якої є Олександр Святоцький – академік Національної Академії правових наук, а також головний редактор юридичного журналу “Право України” (з 1995 року).

Стефанчуку та Святоцькому належать авторські права на вісім графічних творів (серед яких логотип згаданого ТОВ “ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ “РАТІО ДЕЦІДЕНДІ”) та 2 товарних знаки.

Грошових активів родина Стефанчуків має майже 630 тис. гривень та 116 євро на банківських рахунках, а ось готівкою вже куди більше – 49,7 тис. доларів США, 15,5 тис. євро та 18,5 тис. гривень.

За минулий рік Руслан Стефанчук отримав:

майже 596 тис. грн заробітної платні як народний депутат;

60 тис. грн – дохід від надання майна в оренду;

18 920 грн – оплата вартості комунальних послуг орендарем;

43 083 грн довічної виплати за звання члена Національної академії правових наук України;

3726 грн премії Ярослава Мудрого;

30 грн відсотків.

Дружина Стефанчука за минулий рік отримала:

850 тис. грн доходу від підприємницької діяльності;

385 тис. грн заробітної плати з основного місця роботи (КНУ ім. Тараса Шевченка);

16 796 грн зарплати від КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (за сумісництвом);

31 226 грн страхових виплат;

199 грн відсотки.

Також Марина Стефанчук отримала від своєї матері 864 846 грн подарунку у негрошовій формі. Про що йдеться – невідомо, але зазвичай під цим може приховуватись нерухомість, цінні папери, рухоме майно тощо.

У родини відкрито аж 25 різних банківських рахунків.

Скандал з орендою квартири у тещі

За інформацією руху “Чесно”, Стефанчук винаймав квартиру в тещі й отримував компенсацію з державного бюджету “за житло іншомістянам”.

Стефанчук подавав щорічну декларацію за 2018 рік як заступник директора державної організації “Національний офіс інтелектуальної власності”. За даними його декларації, він мешкав у квартирі площею 101,8 м2 у 2012 році. Квартира належить Тетяні Ситарук.

Дружина Стефанчука мала до одруження прізвище Ситарук, про що свідчать дані з соцмереж. Також, за інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір’ю дружини першого заступника спікера парламенту.

Дружина Стефанчука задекларувала право на 50% квартири матері (Тетяни Ситарук) в Ярмолинцях Хмельницької області 49,8 м2 (придбана у 2012 році).

У коментарі “Чесно” Стефанчук підтвердив, що справді мешкав у цій квартирі на момент інтерв’ю (листопад 2019 року):

“В цьому році я плачу орендну плату за це житло. Її орендодавець сплачує податки в порядку, передбаченому законодавством …”

На питання про те, чи сплачує Стефанчук за оренду приміщення матері дружини, він відповів, що платить “орендодавцю за договором – власнику квартири”.

“Право вибрати квартиру для проживання, як і місце проживання – це моє право як орендаря”, – сказав він.

При цьому Стефанчук був серед 120 народних депутатів 9 скликання, які отримали компенсацію за житло з держбюджету.

Після цього скандалу голова фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Стефанчук поверне зі своєї заробітної плати гроші, які держава виплачувала як компенсацію за оренду житла.

“Пан Стефанчук – дуже порядна, культурна, інтелігентна людина. Він – людина, за яку я буду битися до останнього. Він, до речі, все робив законно, там є особиста історія. Але він написав заяву на ім’я голови Верховної Ради: повернути власним коштом відшкодування з його зарплати”, – зазначив нардеп.

Арахамія уточнив, що відповідну заяву було написано напередодні. При цьому голова фракції вважає, що “це неправильно”, і Стефанчук все робив за законом.

“Але я вважаю, що це неправильно. Він за законом все робив нормально. Він не така як я заможна людина, яка займалася бізнесом. З цього не треба зараз робити історію”, – заявив Арахамія.

Він також висловив думку, що Стефанчук має повне право орендувати квартиру у тещі та претендувати на відшкодування коштів за оренду.

“Якщо він орендує квартиру, він може у будь-якої людини її орендувати. Ну немає у нього житла в Києві. Знаєте, як було б раніше? Він би просто вкрав 10 мільйонів, купив собі особняк у Конча-Заспі, сказав би: “Мені не потрібна зарплата”. Ну хлопці!.. Ви зараз робите історію з нічого… Він орендував, він завжди платив. Зараз бере відшкодування. Він міг би жити в готелі “Київ”, це було б дорожче. Він зробив, як за законом і як було насправді. А зараз його намагаються покарати за те, що він правду написав. Це неправильно з позиції етики, я вважаю”, – додав Арахамія.