Зараз села Кухарі та Тетерівське у Вишгородському районі Київської області, які були під окупацією російських військ намагаються оживати та відбудовувати зруйновані будинки. Проте декому все ще доводиться спати просто неба.

Декілька днів тому я відвідав села на півночі Київщини. Після їх звільнення від російських окупантів найбільш “відомими” стали Буча, Ірпінь, Бородянка та деякі інші містечка, в яких росіяни вчиняли найбільші у регіоні воєнні злочини.

Так склалося, що невеликі села на півночі Київщини, фактично залишилися поза увагою журналістів та широкому загалу про них майже нічого невідомо.

Сюди росіяни зайшли з території Білорусі. Вони пройшли через зону відчуження та вже невдовзі опинилися біля Тетерівського. Тут ЗСУ вдалося знищити декілька одиниць російської техніки та зупинити просування ворога.

Будинки місцевих жителів вщент зруйновані, декому доводиться спати просто неба, а на дорогах та в полях біля села все ще видніються воронки від авіабомб.



Так, наприклад, один з місцевих жителів спить на матраці під грушею у себе в саду. Його будинок повністю згорів під час боїв, які тут відбувалися в перші тижні великої війни.

Чоловік каже, що 15-го березня російський снаряд влучив у будинок його сусіда. Після цього місцевий мешканець зрозумів, що має евакуюватися зі свого дому. Вже за кілька днів його оселю спіткала така ж доля.

Жителі Тетерівського кажуть, що до сусідніх Кухарів допомогу час від часу привозять, а до них вже не доїжджають. В Кухарях руйнування також дуже значні, але мені видалося, що це село “більш живе”, аніж Тетерівське: на вулицях можна зустріти більше людей, в цьому селі навіть працює продуктовий магазин з доволі великим вибором їжі та різних товарів.

На шляху до цих сіл я проїжджав тими самими місцями, повз які на початку квітня їхав до Бучі. Мене вразило те, скільки всього вдалося відновити за 4 місяці.

В ті холодні квітневі дні північно-західна ділянка Київщини виглядала моторошно: зруйновані будівлі, розстріляні автомобілі та безлюдні вулиці, наче як в місті-привиді Прип`яті. І причина всім цим бідам є лише одна – “рускій мір”, який вирішив прийти до України.

Так, зараз життя вже повертається навіть до таких маленьких сіл як Тетерівське, але тутешнім дуже складно самотужки відбудувати пошкоджені будинки та приборкувати всі наслідки війни, тому їм потрібна допомога.

“Рускій мір”- це істота, яка має багато різних облич: це солдати та артилерія, це “Іскандери” та “Гради”, це танки та авіабомби. Проте у всіх цих облич є одна спільна риса: це горе, яке вони приносять на окуповані території.