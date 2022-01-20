Попри заклики президента "видихнути і не панікувати", настрої в суспільстві менш тривожними не стали. І якщо вже перші особи держави (формально) не надто переймаються питанням захисту громадян, то громадяни дедалі більше починають цікавитись цим питанням самі, і з "прикладної" точки зору.

Дисклеймер: у матеріалі розглянемо лише придбання довгоствольної вогнепальної зброї калібром понад 4.5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 м/с. Чому так? Короткоствольна вогнепальна зброя в Україні не продається: це прерогатива для осіб, які отримують зброю в межах служби або ж були нагороджені такою. Травматичні варіанти короткоствольної вогнепальної зброї не розглядаємо через те, що хоч вона й доступна ширшій категорії осіб, але все ж обмеженій. А все, що має калібр менше 4.5 мм, продається без окремого дозволу.

Почнемо з головного – для придбання вогнепальної зброї вам має виповнитись 21 (для гладкоствольної) або 25 (для нарізної) років. Ще у вас не повинно бути непогашених судимостей. Якщо з цими двома пунктами проблем немає, переходимо до наступного: збирання документів.

Вам знадобляться:

заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім’я керівника органу поліції за місцем проживання;

картка-заява (зразок можна скачати тут);

фотографії розміром 3 на 4 см (знадобиться 4, втім, на стандартному бланку вам однаково роздрукують більше);

медична довідка за формою 127/о (зверніть увагу – довідка для отримання посвідчення водія НЕ підходить, в медичному закладі слід зазначити, що йдеться про придбання зброї);

договір про страхування відповідальності власника зброї (укладається у більшості страхових компаній) та його копія;

копія паспорта, а саме 1, 2 та 11 сторінок (реєстрація місця проживання) або, якщо у вас ID-картка – її копія та витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо місця проживання;

якщо ви живете не там, де зареєстровані – знадобиться ще й копія документа, який підтверджує право користування приміщенням у якому ви фактично живете (договір оренди, свідоцтво про право власності абощо);

довідка про вивчення матеріальної частини зброї (отримати її можна, наприклад, у тирах, деякі можна знайти тут, також підказати можуть у магазинах зброї);

довідка про відсутність судимості (необов’язково, органи дозвільної системи отримують цю інформацію самостійно, але якщо принесете, це може прискорити процес перевірки).

На випадок, якщо законодавство зміниться на момент прочитання вами цього тексту – перелік необхідних документів для оформлення дозволу на придбання зброї є тут (пункт 12.2). Заразом – Наказ МВС № 622 від 21 серпня 1998 року – «альфа і омега» законослухняного власника зброї, не зайвим буде його опанувати.

Зібравши комплект документів, прямуєте до відділу дозвільної системи МВС – районного, якщо маєте намір придбати гладкоствольну зброю і обласного (міського), якщо хочете нарізну. Там же зможете отримати бланки необхідних заяв, тож заздалегідь їх заповнювати необов’язково, але процес подання документів може прискорити.

В дозвільній вам дадуть кілька квитанцій для сплати адміністративних платежів за оформлення дозволу. Банківські рахунки періодично змінюються, тому платити за тими, які можна знайти в інтернеті, не варто, краще на місці. Загальна сума платежів – 500-600 гривень. Після сплати, чеки потрібно принести інспектору дозвільної системи.

У проміжку між цими процедурами варто придбати сейф та чохол/кейс для зброї (якщо його немає в комплекті з вашою одиницею, деякі виробники додають таку опцію). Зауважте: у дозвільній часто вимагають, щоб сейф був закріплений до стіни, підлоги, приварений до батареї (жарт). Якщо не маєте бажання свердлити стіни і підлогу, не потрібно – наказ МВС № 622 від 21.08.1998 нічого не каже про обов’язок громадян(!) закріплювати сейф – лише мати його. Чохол же вам знадобиться для транспортування зброї, без нього це робити заборонено і за це передбачена адмінвідповідальність.

Перший етап квесту завершено, тепер вам слід зачекати місяць (згідно з уже згаданим наказом № 622, перевірка ваших документів не може тривати довше) і забрати дозвіл на придбання зброї. За колір його називають «зеленкою» і з цим дозволом ви уже можете іти до магазину зброї, де половину «зеленки» у вас відберуть, а в іншу впишуть назву та номери придбаної вами зброї.

Зауважте: придбати зброю можна «наперед» – більшість магазинів зброї зарезервують за вами обрану одиницю за умови передплати її вартості. У такому разі ваша майбутня зброя чекатиме, доки вам оформлять «зеленку». Якщо ж ви спершу оформили дозвіл, а потім перейшли до вибору зброї, то слід пам’ятати, що дозвіл на придбання чинний впродовж 3 місяців. Продовжити його дію можна у дозвільній ще на три місяці (але не більше двох разів).

В будь-якому сценарії в магазині вам заповнять «зеленку», праву половину залишать собі, ліву віддадуть вам (на ній буде напис «Дублікат»). З заповненою половиною дозволу ідете до того самого відділу дозвільної системи (маєте встигнути за 10 днів від дати заповнення «зеленки»). Якщо ви придбали нарізну зброю, в магазині вам дадуть конверт з відстріляними гільзами саме з вашої одиниці і довідкою Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (НДЕКЦ). Їх також необхідно здати в дозвільну. Також варто зробити копію заповненого дозволу – оформлення «книжечки» (дозволу на зберігання зброї) триватиме до 30 днів, а вашу половину «зеленки» у вас заберуть в дозвільній, тож впродовж цього часу у вас не буде жодного документа про те, що наявна у вас зброя придбана законно.

Після всіх описаних процедур ви отримаєте «книжечку» червоного кольору з заповітним написом «Дозвіл на зброю», у якій буде ваше фото, адреса проживання, дані про придбану вами зброю, номер дозволу та строк його дії. Зауважте, що чинний він впродовж трьох років, після чого слід продовжити його дію.

Комплект документів для продовження дії дозволу той самий, що й для оформлення, окрім довідки про вивчення матеріальної частини зброї. Для нарізної зброї потрібно буде ще й самостійно зробити відстріл у НДЕКЦ (та принести в дозвільну гільзи з довідкою, що минулого разу за вас зробив магазин).

Крім магазину зброю можна придбати й в іншого її власника. Покупцю потрібно мати «зеленку», а переоформлення відбувається безпосередньо в дозвільній. Продавцю доведеться самостійно відстріляти зброю у НДЕКЦ. Подальші процедури такі ж, як і при придбанні в магазині.

Наостанок трохи особистих міркувань.

При виборі калібру зброї (особливо нарізної) орієнтуйтесь на наявність, ціну й асортимент боєприпасів у магазинах. Наприклад, боєприпасів до AR-15 (сотень її варіацій) є чимало видів у яких завгодно кількостях, у кожному магазині (так, бувають кризи з виробництвом і постачанням, але загалом ситуація саме така). Натомість набої калібру 7,69х39 до карабінів АК – дорогі, їх асортимент значно менший, і є проблеми з їх наявністю як такою. Іноді можна почути, що мотивом придбання саме зброї саме в цьому калібрі був розрахунок «набрати патронів на військових складах коли почнеться». Проте, набої на військових складах, як і зброя в магазині, мають серйозний недолік – «коли почнеться» вони будуть не у вас, а на складах, плани щодо них будуть ще у безлічі інших людей, а у вас буде купа важливіших справ. Тому краще менше, але у вашому сейфі, ніж більше, але десь там на воєнних складах.

Так само враховуйте, що за боєприпаси платити вам. Краще менший калібр і більше тренувань, ніж більший калібр і менше тренувань. Той же принцип стосується вибору між напівавтоматичним карабіном і гвинтівкою з болтовим, наприклад, затвором (втім, у цьому випадку першочерговим є та система, яка вам більше подобається). Загалом, перед придбанням зброї варто відвідати тир і постріляти з різних її зразків, а не обирати навмання.

І останнє. Яку б зброю ви не придбали, хоч турецьку «помпу», хоч снайперський комплекс .50 калібру, здатний зупинити БТР – це не матиме жодного значення, якщо ви не навчитесь поводитись з вашою зброєю. Окрім інструкцій щодо збирання/розбирання, чищення й зберігання, які ви знайдете у коробці та на YouTube, не зайвим буде час від часу навідуватись до тиру/стрільбища та тренуватись. Адреси деяких з них можна знайти тут (проєкт волонтерський, мапа постійно доповнюється).

Шануйтеся, знайте свої права та обов’язки і стріляйте влучно (бажано лише в спеціально відведених для цього місцях).