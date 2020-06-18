У четвер вдруге за два тижні парламент відмовився підтримати програму уряду. Це означає, що в Кабмін Дениса Шмигаля не має річного імунітету і його можуть звільнити за кожного зручного моменту. Але президент просив у фракції підтримки не задля Шмигаля. Чому ж тоді його більшість вчинила інакше?

Тиждень тому спікер Дмитро Разумков в інтерв’ю Буквам анонсував, що в четвер Рада розгляне допрацьовану програму уряду і висловив сподівання, що депутати її підтримають.

Втім вдруге депутати лишили уряд ні з чим. Тим самим, змусивши згадати часи Леоніда Кучми, який змінив 7 урядів і лише двом депутати затвердили програму.

Як і в ті часи, кожен новий уряд, схоже, стає офірним цапом, на якого вішатимуть усі проблеми. А потім показово звільнять.

“Ви, пане Прем’єр-міністре, не здатні дати відповідь, чіткий сигнал, кожному українцю, пояснити відверто і конкретно, яка ситуація з епідемією, сьогодні з трибуни заявляючи, що уряд опанував коронавірус. Це звучить як мінімум смішно. Ви не здатні сказати, яка реальна кількість хворих, і чи правда необхідно тримати більшість країни на паузі досі. Бо поки що ви сієте хаос і демонструєте абсолютну відсутність вертикалі влади в країні. Ви не здатні пояснити бізнесу, на що конкретно він може розраховувати», – заявив Тарас Батенко з групи “За майбутнє” після презентації програми Шмигалем.

“Ви нам розповідаєте про те, що вводите економічний націоналізм. У мене просте питання: економічний націоналізм – це що? Це російське вугілля на “Центренерго”? Чи економічний націоналізм – це китайські костюми захисні для наших медиків, чи французькі гелікоптери, чи єгипетська картопля в наших супермаркетах? Де ваш економічний націоналізм, про що ви нам розповідаєте?”, – зайшов з іншого флангу Олексій Гончаренко з ЄС.

Ярослав Железняк з “Голосу” нагадав відомий вираз Рейгана, який цитував колись Зеленський: “Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою”.

“Зараз цей вираз актуальний як ніколи. Уряд і є нашою проблемою, коли намагається замилити нам очі черговим твором”, – наголосив депутат.

Юлія Тимошенко назвала програму “туфтою” і додала, що всі розуміють, що все це лише затіняє кулуарні ігри навколо Кабміну.

“Якщо ця програма не буде проголосована зараз у залі, це не тому, що погана програма чи гарна програма, а тому що є команда Зеленського голосувати за програму дій уряду чи її немає, і чи погодився Зеленський зливати цей уряд, чи він ще буде його тримати. От в чому питання” – зазначила лідерка “Батьківщини”.

В тому, що навколо Кабміну зараз багато інтриг і невдоволення, Тимошенко сказала правду. А от щодо позиції Зеленського помилилась.

У четвер зранку президент, який через хворобу дружини перебуває на самоізоляції, звернувся до фракції через відеозв’язок і попросив підтримати програму уряду.

“Він не розказував нам, який в нас хороший уряд. Ні. Але він просив підтримати програму уряду, щоб показати, що ми одна команда, щоб його потім не кпинили, що в нього немає більшості”, – розповів один з депутатів від «Слуг» на умовах анонімності.

“Те, що Зеленський попросив, це насправді суттєво вплинуло на результат. Інакше Шмигаль не отримав би й 100 голосів від фракції. Тут же проголосувало 207. І це результат стосунків Кабміну і фракції, які накопичились за ці місяці”, – додав співрозмовник Букв.

Як відомо, Кабмін спершу подав на початку епідемії такі зміни до бюджету, що депутати завернули їх назад, і сіли самі – влада та опозиція – переписувати.

Історію з ринком землі довелось розрулювати не прем’єр-міністру, а спікеру Дмитру Разумкову.

Потім депутатів кілька разів поставили перед фактом, що ось у нас кандидат у міністри – голосуйте.

Якщо міністра фінансів Марченка і міністра економрозвитку Петрашка фракція ще якось – зі скрипом зубів – проголосувала, то Ольгу Буславець з її ахметівським шлейфом довелось призначати просто в.о. міністра. А Міхеїла Саакашвілі прилаштовувати в раду реформ з вигадуванням посади під нього.

“Але тепер ось що відбувається. Спитайте, скільки разів міністр економіки приходив на профільний комітет. Скільки на аграрний? Один. Те саме з Марченком. Буславець уникає зустрічі з більшістю і розмови про енергетику” , – каже ще один представник “Слуг”.

Так само, у фракції є спротив проти кандидатури Сергія Шкарлета. Попри те, що під нього голоси кілька днів збирали з Офісу президента, у четвер його не підтримав профільний комітет. Через що тепер на Банковій, за словам депутатів, думають звільнити голову комітету.

“Якщо ви помітили, то всі кандидатури, які походять з депутатів, або з ними узгоджені, без проблем проходять зал. Так, як це було останнього разу з Ткаченком. А з іншими доведеться потикатися. Навряд чи по Шкарлету буде позитивне рішення», – додає один зі «слуг» в розмові з Буквами. (Хоча в міністра є і прихильники).

Щоправда, є один нюанс.

Депутати постійно про це говорять між собою, але президенту про це не ризикують повідомити.

“На фракції тільки Красносільська сказала, що вона буде голосувати проти програми Шмигаля, решта промовчали. А потім “бородаті” й “соросята” влаштували демарш. А до них також долучилась група Богдана”, – розповідає співрозмовник видання у фракції.

“Коломойський ясно, що не задоволений, бо вважає Кабмін ахметівським, пінчукові не голосували, бо в нього новий завод на електриці працює, а якщо ми не підвищуємо тариф для населення, значить підіймаємо для промисловості. І тут Коломойський і Пінчук в мінусі. А Богдан… показує, що з ним було все краще”,- розповів співрозмовник видання.

Втім депутати не вважають, що підвели у четвер президента.

“Ми дали йому 30 мільярдів на будівництво доріг, ми проголосували законопроєкт по референдуму, ми готові проголосувати в другому читанні ігорку. Але не давати гарантії уряду. Хай подумають, як вони ставляться до депутатів”, – додає ще один співрозмовник у монобільшості.

При цьому його колеги не виключають, що восени Кабмін відправлять у відставку, щоб якось знизити невдоволення через зростання цін на газ та електрику.

Нервові гойдалки у фракції дійшли до того, що Давид Арахамія написав у партійний чат, що після другої години керувати фракцією лишає Олександра Скічка.

Той, правда, взяв самовідвід.

А заступник Арахамії Олександр Корнієнко тут же потролив Скічка, що він так сподівався, що це нарешті станеться.

На запитання Букв, що сталося, “слуги” відповіли, що це просто жарт.

Сам Арахамія відписав, “що старий вовк стомився”.

Пізніше ж його колеги зізнались, що це була сукупна реакція на події дня, і зокрема те, що фракція не дала голоси за складення мандату Святославом Вакарчуком.

“Я так розумію, що він з ним (Вакарчуком) домовився, що все пройде без проблем. А тут наші вирішили випендритись. От Давид і написав так в чат. Насправді, думаю, що якби Вакарчук прийшов в зал і пояснив, чому так робить, ми б його підтримали. Думаю, з другої спроби відпустимо”, – каже депутат монобільшості.