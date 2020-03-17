Посібник із десятків підкріплених науковими даними практичних порад щодо того, як не заразитись під час пандемії коронавірусу й прожити цей час спокійніше та продуктивніше, склала американська науковиця Нелл Вотсон. Учора вона читала лекцію на присвяченому коронавірусу саміті, пряму трансляцію якого вели “Букви”. Сьогодні ми наводимо її лекцію повністю, з лінками, відео та ілюстраціями.

Нелл Вотсон – учасниця оперативної групи щодо протидії коронавірусу при Американській асоціації точної медицини, співзасновниця Міжнародного товариства цифрової медицини.

Останнім часом ми отримуємо чимало тривожних новин з Італії – і розуміємо, що на місці цієї країни може опинитись весь світ. Бачимо повідомлення, що італійські медики мусять урізати допомогу – молодші, сильніші та з нижчим рівнем ураження пацієнти отримують пріоритет при допомозі. Літні чи заслабкі часто лишаються помирати – і це жахлива ситуація.

Це все – через брак апаратів штучної вентиляції легень, нестачу лікарняних ліжок та предметів особистого захисту від віруса.

Ті, для кого потрібна вентиляція легень, зазвичай перебувають підключеними до апарату ШВЛ по 3-4 тижні. І є високий шанс, що після цього мозок не працюватиме (лінк на наукову статтю англійською) настільки ж добре, як до процедури – принаймні, протягом деякого часу.

Молоді можуть думати, що їх це не зачепить. Але, наприклад, у Нідерландах близько 50 відсотків людей у реанімації через COVID-19 мають менше 50 років. Інколи хвороба серйозно вражає і підлітків.

Цей вірус – не те, що ми можемо зараз зловити й запроторити до клітки – можемо лише уникати його самі. Тож давайте розглянемо, як саме це можливо.

Є три основні шляхи поширення вірусу – повітряно-крапельний (чхання і кашель), контактний (торкнулись чогось – і тоді торкнулись слизових оболонок на своєму тілі). Також ми досі не знаємо, чи передається вірус через фекалії (лінк на наукову статтю англійською). Про всяк випадок, опускайте кришку унітазу, коли змиваєте і старайтесь уникати громадських вбиралень.

Коли людина кашляє чи чхає у масці, частинки вологи не розлітаються сильно. Оскільки у світі зараз істотний дефіцит медичних масок, має сенс вдягати маску на хвору людину – і обходитись без масок тим, хто наразі не захворів. Якщо у приміщенні 10 людей і одна з них кашляє чи чхає – маску треба вдягати насамперед на неї. Тоді в решти значно вищі шанси не заразитись.

За такого дефіциту масок у світі їх бракує навіть лікарському персоналу. Тож, якщо ви сидите вдома й маєте під боком повну торбу масок – розгляньте можливість передати їх тим, хто зараз цього потребує чи дуже скоро потребуватиме

Ви можете зробити маску і власноруч, використавши звичайні паперові рушники та паперову серветку (або папіросний чи туалетний папір, tissue paper)

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Якщо ви зараз сидите серед двох сотень рулонів придбаного днями туалетного паперу – ось для чого ви можете його використати.

Ось іще розроблена в Гонконзі (він майже не постраждав від COVID-19 при тому, що знаходиться зовсім поряд із материковим Китаєм) інструкція з виготовлення масок власноруч, англійською, з ілюстраціями. Можете витягти з комори стару швейну машинку й захистити себе та свою родину.

Джентельмени – ті з вас, хто має бороди, раджу щонайменше підрізати їх до невеликих вус, щоб будь-яка маска, яку ви носите, добре на вас сиділа й була у принципі ефективною. Також пам’ятайте, що борода – комфортне місце для існування й розмноження мікробів, у тому числі вірусів.

Також я б радила: якщо є щось на кшталт велосипедного баффу, балаклави, маски для лижників чи навіть шарфу чи арафатки – носіть їх, як не маєте нічого іншого. Так ви, принаймні, значно менше торкатиметесь свого обличчя, рота, очей і так далі.

Власне, подобу маски можна зробити і з футболки з довгим рукавом, використавши останні для фіксуючого вузла.

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Знімаючи маску, тримайтесь за її зав’язки, не за передню частину.

Будь ласка, не подорожуйте. Якщо можете цього уникнути – зробіть це, бо зараз високий ризик скасування рейсів, закриття країн чи територій, проблем зі страховкою і навіть банкрутства авіакомпаній. У деяких місцях (приміром, у Пекіні) людям навіть доводиться платити за перебування на карантині.

Якщо ж ви змушені летіти літаком – приміром, щоб дістатись додому – раджу прикрутити вентиляційні отвори над вашим сидінням на 50%. Якщо потік повітря буде надто сильним, ваші слизові оболонки можуть пересохнути і зросте ймовірність потрапляння на них вірусів та мікробів. Половинна потужність може, навпаки, утворити щось на кшталт повітряного щита й захищати від людей та інфекцій довкола. Старайтесь нічого не їсти й нічого не торкатись. Поводьтесь, ніби ви – мішок картоплі.

Постарайтесь уникнути потискання рук. Це складно в суспільстві, де від вас цього очікують – але ж є стільки альтернативних способів привітання.

Будь ласка, пам’ятайте, що руки варто мити настільки часто, наскільки це можливо. Світлі плямки на зображенні нижче – мікроби. 30 секунд якісного миття – і ви бачите різницю.

Якщо немає інших варіантів, можете використовувати знезаражувач для рук. Але, якщо є доступ до мила й води – обирайте їх: вони утричі ефективніші. Якщо в зоні доступу – лише знезаражувач (наприклад, ви десь на вулиці) – тримайте руки вологими настільки довго, наскільки це можливо. Так побільше мікробів загинуть.

Якщо придбати антисептик ви не змогли – можете приготувати власноруч, осьінструкції (за лінком рекомендації від ВОЗ російською мовою в PDF-форматі). Але чітко їх дотримуйтесь! Не змішуйте, наприклад, ізопропіл із етанолом.

Також можете звернути увагу на тематичну сторінку ВОЗ, присвячену чистоті рук. Сторінка – російською.

Пам’ятайте, що антисептик сушить шкіру, можуть виникнути потертості, тріщинки. Це боляче, але також і небезпечно, бо вірусам стає легше потрапити в організм. Тому паралельно з антисептиком використовуйте й лосьйон для шкіри.

Також можете огорнути поверхні, яких часто торкаєтесь, мідною фольгою. На міді мікроби й віруси довго не живуть – і COVID, якщо туди потрапить, зникне протягом приблизно чотирьох годин.

Якщо ви соціально відповідальна людина, можете наклеїти мідну фольгу на різні поверхні, яких часто торкаються люди:

Використання захисних рукавиць при нагоді – чудова ідея, тільки важливо правильно їх знімати. Ось як:

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Будь ласка, не забувайте знезаражувати свої гаджети. Це дуже важливо: ми торкаємось їх постійно й вони – бруднючі. Можете навіть помити свої смартфон чи планшет, якщо їх можна занурювати під воду (це зазвичай вказується в характеристиках приладу, звертайте увагу на позначки стандарту витривалості IP67 чи IP68). У іншому випадку можете протерти їх вологою серветкою. Використання знезаражувачів гаджети теж мають спокійно пережити.

Уникайте спортзалів: це місця, де мікроби з вірусами почуваються пречудово. Але спорт не закидайте: перебувати в добрій формі значно безпечніше. Робіть зарядку вдома.

Будь ласка, не відвідуйте кінотеатрів чи театрів. Будь ласка, не ходіть до барів чи нічних клубів. У Берліні був випадок, що кілька заражених коронавірусом людей розважались у нічному клубі, наслідок – 42 інфікованих.

Уникайте нетермінових походів до дантистів: ці лікарі мають близький контакт із багатьма людьми, висока ймовірність, що на них потрапляють біологічні рідини пацієнтів. Уникайте перукарень: там забагато контакту й вологи. Також уникайте салонів краси. Але самі про себе дбайте – зокрема, тримайте нігті короткими. З дитинства відомо, що під ними люблять жити мікроби.

Якщо ви ходите до церкви, костелу, синагоги, мечеті й так далі – будь ласка, розгляньте можливість задоволення своїх духовних потреб самостійно, або за допомогою інтернету. Намагайтесь уникати скупчень людей там, де це можливо

Працюйте з дому настільки, наскільки це виходитиме – або, принаймні, розраховуйте своє переміщення містом так, щоб уникати годин пік.

Максимізуйте потоки повітря. Хай у ваше приміщення потрапляє стільки свіжого повітря, скільки це можливо. Це істотно знизить шанси вірусу. У автівках і таксі – той же принцип, відкривайте вікна. Хай продуває.

Або, взагалі, переносьте активність на вулицю! У 1918 році, в період пандемії іспанського грипу просто неба відбувались навіть судові засідання.

Якщо маєте вдома зволожувач повітря – можете його ввімкнути. Вологість повітря на рівні 40%-60% допомагає знизити ризик зараження COVID-19 (ось лінк на англомовне дослідження).

Гуляйте на вулиці, це класно і здорово. Лиш не наближайтесь до інших на ближче ніж два метри. Можете влаштовувати пікніки. Це гарний спосіб відсвяткувати день народження

Організуйте вдома “червону зону” – місце, де зберігатимете брудні чи потенційно заражені речі. Не заходьте туди, якщо не плануєте потім ретельно мити руки. Якщо у вашій оселі хтось підхопить COVID, кімната чи частина кімнати, де вони живуть, перетворюється на “червону зону”. Взуття, яким ходили по вулиці, також лишайте в тій зоні. Якщо звикли ходити у вуличному взутті по дому чи квартирі – бодай тимчасово облиште цю звичку.

Коли йдете на закупи в супермаркет, робіть це у його менш завантажені години. Гугл-карти зазвичай наводять графік відвідувань кожного конкретного магазину. На жаль, доведеться відмовитись від використання багаторазових торб для покупок. Різноманітні мікроби чудово на них приживаються.

Якщо берете візок чи кошик для покупок – попередньо протріть його вологими серветками.

Постарейтесь мінімізувати використання готівки. Банкноти й монети – брудні. Якщо маєте безконтактну банківську картку чи платите за допомогою мобільного – робіть це активніше.

Не заносьте вірус у холодильник. Купили свіжі продукти? Одразу помийте їх, якщо це овочі, чи протріть вологою серветкою, якщо це щось у пластиковій упаковці.

Якщо ви замовили щось у доставці й це нетермінове – хай постоїть у “червоній зоні” пару днів, тоді відкривайте. Або ж попередньо обробіть антисептиком. Якщо ви шлете паперові листи – будь ласка, не облизуйте марки. Тому що, якщо у вас є вірус (ви ж можете цього і не знати), від вас через конверти зможуть заразитись інші отримувачі пошти.

Не варто їсти в кафе чи ресторанах – або, якщо дуже хочеться чи треба, їжте на майданчику надворі чи замовте їжу з собою. Чимало ресторанів швидкого харчування – наприклад, Taco Bell у США – перейшли в режим продажу у автівки (drive-thru) і доставки.

Якщо замовляєте їжу – краще, щоб це було щось приготоване за високих температур. Тоді менша ймовірність, що страву якимось чином заражено. Із суші, на жаль, доведеться почекати.

Якщо можливо, попросіть доставку, щоб залишили їжу біля дверей.

Далі складна тема, але теж важлива. Може бути сенс скласти заповіт і розписку щодо порядку виплати ваших боргів на випадок смерті (якщо ви маєте борги чи кредити). Просто на випадок, якщо станеться найгірше – а це може бути із молодими й сильними також. Знаючи, що це питання закрите, ми просто будемо спокійнішими. Подумайте про довірених осіб, які можуть діяти від вашого імені чи виконувати вашу волю.

Якщо платите за медичну страховку – перечитайте її умови й упевніться, що у випадку шпиталізації вам покриють, принаймні, вагому частину витрат.

У юристів чи бухгалтерів, у банках користуйтесь власною кульковою ручкою. Не беріть ті, які є в цих офісах для клієнтів: їх чіпали сотні різних людей. У Нью-Йорку близько 50 випадків коронавірусу ведуть до лише одного адвоката.

Регулярне вживання вітаміну D допомагає на 19% знизити ризик інфекцій грудної клітини, вірусних та бактеріальних. Варто вживати по 10 мікрограмів щодня, незалежно від сезону (лінк на дослідження, англійська).

У випадку, якщо підхопите COVID – більше шансів, що все мине без ускладнень.

Французькі лікарі не радять вживати жарознижувальні на кшталт аспірину чи ібупрофену. Їхній ефект у випадку коронавірусу може бути руйнівним. Це ще дискутивне питання, але за можливості краще використовувати парацетамол, ацетамінофен чи тайленол.

Щоб не захворіти, критично важливий якісний сон.

Якщо діти не у школі, просити доглядати за ними старших людей – не найкраща ідея. Діти не найкраще контролюють, що вони беруть до рук і до рота, літні ж – група найбільшого ризику.

Якщо ви молоді та здорові – подумайте про те, щоб стати донором крові. Є імовірність, що суспільству це стане в пригоді.

Кров потребує заліза, яке міститься в крес-салаті чи шпинаті. Вони швидко ростуть, тож можете висадити їх десь у себе. Так само зверніть увагу й на іншу зелень, яку можна виростити в домашніх умовах. Вона зробить ваш раціон якіснішим і смачнішим – тоді як у крамницях чи на ринках можуть бути перебої з поставками через підвищені санітарні вимоги.

Психологічні аспекти

Із цими “американськими гірками”, які економіка переживає в останні тижні, економічні проблеми можуть ще серйозніше вплинути на здоров’я людей, ніж вірус. Зокрема, на психічне здоров’я.

Може бути чимало стресу. Жалю за втраченими друзями чи близькими, якщо така трагедія станеться. Переживань через втрату роботи і статусу, через зміну соціального порядку. Та й просто невдоволення іншими людьми, які протягом тривалого часу знаходяться поряд в одному приміщенні. У Китаї зараз пік розлучень: через карантин пари надто багато часу проводять разом. Через це настає криза

Але, все одно, будьте поряд для інших. Фізично, ментально, емоційно, практично. Познайомтесь із сусідами: можливо, вам випаде розраховувати один на одного. Зберіть номери їхніх телефонів. Допоможіть літнім донести важкі торби з покупками.

Фізична відстань не означає соціальної. Ви не ізольовані, ви не в пастці. Лишаються телефони, месенджери, відеочати.

Знайдіть якусь креативну віддушину. Це може бути письмо, може бути малювання. Перенесіть частину емоцій із серця на аркуш паперу. Це допоможе. Можете подумати над тим, як допомогти вирішити технічні проблеми, з якими зіткнулись чи можуть зіткнутись лікарні. Як налагодити виробництво певних важливих деталей – можливо, за допомоги 3D-друку. Як допомогти лікарям, поліції, комунальникам.

Так, шкода, що нам доводиться через усе це проходити. Але спробуйте сприймати це аналогічно ситуації з м’язами. Коли ми піднімаємо щось важке чи робимо нову вправу, наші м’язи розтягуються більше за норму – і потім, із незвички, болять. Але ж це природно, чи не так? І, якщо ми переживаємо це – у підсумку наші м’язи стають сильнішими. Тут – точно так само.

Переклад і редагування Антона Семиженка.