Кілька днів тому в ЗМІ з’явилась інформація про перебування в розшуку ексзаступниці міністра інформаційної політики та нинішньої членкині Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України Тетяни Попової і начебто про закриття її з допомогою представника ОП Кирила Тимошенко. Букви вирішили подивитись судовий архів про що ця справа.

У квітні 2007 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Західбудінвест Компані Консалтинг» (яке, за даними сервісу YouControl належить сім’ї Тетяни Попової, зокрема, серед його учасників та керівників в різний час були як сама Тетяна Валеріївна, так і її батько, Попов Валерій Васильович), було укладено договір іпотеки, предметом якого була нежитлова будівля, розташована на вулиці Сурикова, 3, в Києві, загальною площею понад 6 тисяч квадратних метрів.

Ця будівля була передана в іпотеку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» як засіб забезпечення кредитного договору на суму 7 мільйонів доларів США, укладеного в той самий час між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Інкрістар». Згодом, у вересні 2008 року між ТОВ «Інкрістар» і ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» було укладено договір про переведення боргу – таким чином ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» на додаток до статусу іпотекодавця, набуло статус боржника за кредитним договором, укладеним з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Причетність Тетяни Попової та її батька, Валерія Попова до ТОВ “Західбудінвест Компані Консалтинг” підтверджуються даними сервісу YouControl, згідно яких, Тетяна Валеріївна Попова була серед керівників ТОВ “Західбудінвест Компані Консалтинг” в момент отримання ним кредиту в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згодом, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та Поповою Тетяною Валеріївною було укладено договір поруки, відповідно до умов якого вона, як поручитель, зобов’язувалася відповідати за борговими зобов’язаннями боржника, ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг». Ці факти підтверджені рішеннямКиївського апеляційного суду від 19 січня 2015 року по справі № 5011-33/7282-2012 (залишене без змін постановою Вищого господарського суду України від 31 березня 2015 року).

Свої зобов’язання за кредитним договором з банком ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» не виконувало і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» звернувся до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме зазначеної вище нежитлової будівлі по вулиці Сурикова, 3, у Києві. Як треті особи на стороні відповідача, ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг», зазначені ТОВ «Медіа-Експерт» (керівником якого є Попов В.В., і 99% якого належать Поповій Наталії Павлівні) та Попова Тетяна Валеріївна особисто.

Судами трьох інстанцій цей позов було задоволено і звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу на прилюдних торгах (одержану від продажу суму мав би отримати банк в погашення боргу за наданим кредитом). Трохи раніше, рішенням Дарницького районного суду Києва від 19 вересня 2014 року по справі № 2-7572/12 було задоволено позов ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і до Попової Т.В. – про стягнення заборгованості за кредитним договором (змінене рішенням Апеляційного суду міста Києва від 21 вересня 2016 року в частині розміру суми пені, в решті частин залишено без змін). За вказаним рішенням було відкрите виконавче провадження Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за № 52946397.

Здавалось би – перемога, права кредитора та іпотекодержателя захищено, однак…

Однак далі починається цікаве. ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» проводить реконструкцію нежитлової будівлі, переданої в іпотеку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в результаті якої загальна площа цієї будівлі збільшилась з 6 тисяч до 7.8 тисяч квадратних метрів, а сама будівля «розділилась» на дві, і – реєструє за собою право власності на «новостворені» об’єкти нерухомого майна. Державний реєстратор же «забуває» перенести відомості про наявність іпотеки щодо цієї нерухомості до новоствореної реєстраційної справи. Іншими словами – та ж будівля, яка була передана в іпотеку банку як гарантія виконання боргових зобов’язань за кредитним договором, перетворюється на дві «абсолютно нові», звісно ж, вже без жодних іпотек. Одна з «новостворених» будівель потім передається у власність третім особам в рахунок погашення боргу, а згодом ще й перепродується. Магія? Ні, просто українське законодавство і трішки фантазії!

Варто зазначити, що «реконструкція» іпотечної будівлі полягала у встановленні антресолей, іншими словами – «внутрішнього балкона», внаслідок чого формально площа приміщень збільшилась, хоча сама «коробка» будівлі, для зовнішнього спостерігача, залишилась без змін і слідів проведеної реконструкції. Будівельні роботи проводились за кошти ТОВ «Медіа Експерт Плюс», надані у формі поворотної фінансової допомоги за інвестиційними договорами.

Проте, в банку таку креативність своїх боржників не оцінили і знову звернулись до суду. Суд надав правову оцінку творчості ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг», ТОВ «Медіа Експерт Плюс», ТОВ «Проджектс Медіа» та ТОВ «Інтернет Експерт» (два останні якраз і були задіяні в переуступці та перепродажі будівлі), дійшов висновку, що реконструкція приміщень, які були предметом іпотеки, проведена незаконно, як незаконними були і їх поділ, переуступка та перепродаж, результатом чого стало рішення Господарського суду міста Києва від 14 червня 2017 року по справі 910/4650/17, яким реєстрацію права власності на «новостворену» нерухомість суд скасував, а за ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» визнав право іпотеки на всю будівлю загальною площею 7.8 тисяч квадратних метрів. Це рішення згодом було залишене в силі апеляційною та касаційною інстанцією.

Разом з тим, попри всі рішення судів на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», повернути надані в кредит кошти банк так і не зміг. Після декількох років безрезультатної боротьби з недоброчесними позичальниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відступив право вимоги за кредитними зобов’язаннями ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» та поручителем за цим договором, Поповою Т.В., – на користь ТОВ «Фінансова компанія “Женева». ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» намагалось оскаржити договір між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Фінансова компанія “Женева» про відступлення прав вимоги, однак рішенням Господарського суду міста Києва від 18 червня 2019 року по справі № 910/5279/19 в задоволенні позову відмовлено.

Доки тривали судові спори, щодо ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» було розпочато справу про банкрутство. Примітно, що ініціатором цього банкрутства виступило ТОВ «Медіа Експерт Плюс», одним із засновників якого є Попова Наталія Павлівна, і яке раніше виступало в ролі інвестора вже описаної реконструкції нежитлової будівлі, що була предметом іпотеки. В ході розгляду справи про банкрутство ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» судами встановлено, що Солом`янським управлінням поліції Києва ведеться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 12016100000000554 за заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо незаконних дій службових осіб ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» щодо предмета іпотеки – нежитлової будівлі, розташованої по вулиці Сурикова, 3, у Києві. Провадження відкрите за частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації). З наявних в Єдиному державному реєстрі судових рішень матеріалів, що стосуються даного провадження, можна встановити, що нежитлову будівлю по вулиці Сурикова, 3 в Києві, яка є предметом іпотеки, було передано на відповідальне зберігання ТОВ «Фінансова компанія “Женева» – як правонаступнику ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Однак, як випливає з ухвали Солом’янського райсуду Києва від 21 червня 2019 року по справі № 760/9600/19, коли представник ТОВ «Фінансова компанія «Женева» намагався виконати ухвалу суду та прийняти на відповідальне зберігання спірну нежитлову будівлю, керівник та представники ТОВ “Західбудінвест Компані Консалтинг” відмовилися виконувати вимоги зазначеної ухвали та перешкоджали своїми діями виконанню судового рішення. Зазначені дії були зафіксовані працівниками Національної поліції, які неодноразово викликалися представниками ТОВ «Фінансова компанія «Женева».

Крім всього переліченого, наразі Тетяні Валеріївні Поповій заборонено покидати межі України – до моменту виконання рішення Дарницького районного суду міста Києва від 19 вересня 2014 року, того самого, яким суд задовольнив позов ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Попової Т.В. про стягнення з неї як з поручителя за кредитним договором ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» коштів у розмірі 5 мільйонів 847 тисяч доларів США за тілом та відсотками кредиту, а також 5 мільйонів 509 тисяч гривень пені. Це підтверджується постановою Київського апеляційного суду від 26 травня 2020 року по справі № 757/12816/19-ц, в якій суд відмовив Поповій Т.В. у задоволенні її скарги на ухвалу Печерського райсуду Києва від 5 квітня 2019 року про заборону у праві виїзду за межі України.

Висновки з цієї історії робити, як завше, вам. Від себе додам лише, що вартість кредиту визначається не в останню чергу тими ризиками, які кредитор несе у зв’язку з можливістю його неповернення. І коли трапляється історія, в якій попри майже десяток виграних справ кредитор не може навіть повернути собі кошти, надані позичальнику, а недобросовісний позичальник при цьому займає високі державні посади та є публічною і медійною персоною – що ж, в такому випадку втрати, понесені через такого позичальника, банк компенсує коштом інших, доброчесних, шляхом підняття відсоткової ставки для всіх.

В коментарі Буквам Тетяна Попова заявила: “Ця інформація не відповідає дійсності. Я ніколи не мала стосунку до менеджменту тієї компанії, про яку згадується [ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» – ред.].