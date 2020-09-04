66 мільярдів були розподілені між різними відомствами. При чому половина фонду дісталася структурам “Укравтодору”. А що трапилось з коштами, виділеними різним міністерствам та державним установам?

З моменту створення Covid-фонду, експерти StateWatch уважно слідкували за тим, як і куди виділялися кошти на боротьбу з підступним вірусом. Ми вже розповідали про те, що більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби. Також ми розповідали про те, що ще в серпні всі

66 мільярдів були розподілені між різними відомствами. При чому на загальний подив половина фонду дісталася структурам “Укравтодору”.

Однак, що трапилось з коштами, виділеними різним міністерствам та державним установам?

На що їх витратили та чи витратили взагалі? Для того, аби дізнатись про це, ми відправили запити на 7 різних міністерств та одне державне підприємство, що отримали найбільшу кількість грошей на боротьбу з Covid-19. І сьогодні ми розповімо про те, як іде процес освоєння коштів, що мали б рятувати країну від пандемії.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Міністерство економіки отримало з фонду 7,9 млрд грн. В обґрунтуванні потреби у цих коштах, міністерство зазначило, що гроші необхідні для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Згідно з отриманої нами інформації, гроші що були отримані з Covid-фонду розійшлись по трьох напрямках діяльності Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування:

– на виплати по частковому безробіттю: з 3 мільярдів 723 мільйонів, які отримав фонд соцстраху, на рахунки центрів зайнятості вже перераховано 2 мільярди 23 мільйони 528 тисяч гривень;

– на випадок безробіття на поворотній основі, виділені 1 мільярд 277 мільйонів гривень, були отримані в повному обсязі та спрямовані на виплату допомоги 467 662 безробітним особам;

– для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю, з 2 мільярдів 972 мільйонів, фондом було отримано всю суму, однак на даний момент лише 1 мільярд 577 мільйонів 346 тисяч було перераховано на рахунки центрів зайнятості для подальшого їх спрямування на банківські рахунки безробітних осіб.

Отже, з 7,9 мільярдів гривень, що були виділені з Covid-фонду Міністерству економіки, станом на кінець літа, до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування потрапило вже 6.2 мільярди гривень. Не використаними на сьогодні залишаються 1.7 мільярди гривень.

Міністерство соціальної політики

Ще одним міністерством, що отримало чималу суму з Covid-фонду, є Міністерство соціальної політики України. Загалом воно отримало близько 4 млрд грн. Виходячи з відповіді на наш запит, кошти з Covid-фонду Мінсоцполітики отримало на чотири різні напрями, зокрема:

233 мільйони гривень було отримано в якості фінансової допомоги для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей. Станом на сьогодні всі 233 мільйони були використані;

1 мільярд 655 мільйонів гривень було передбачено в якості допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування. З цих грошей, станом на сьогодні, було використано лише 808 мільйонів гривень;

471 мільйон гривень було передбачено на фінансову допомогу Фонду соціального страхування для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі. Станом на сьогодні, цю суму майже не витратили. Лише 14 мільйонів гривень було використано;

1 мільярд 807 мільйонів гривень було передбачено на фінансову допомогу Фонду соціального страхування для виплат матеріального забезпечення на поворотній основі. З цієї суми, станом на сьогодні, витрачено 1 мільярд 295 мільйонів гривень.

Отже, з 4 мільярдів 167 мільйонів, що були передбачені для Міністерства соціальної політики, станом на сьогодні використано ледве більше половини, а саме 2 мільярди 350 мільйонів гривень.

Міністерство юстиції

Всього, Кабмін виділив Міністерству юстиції України 23,7 млн грн для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів Covid-19 в установах виконання покарань.

Згідно з отриманої інформації, станом на середину серпня Мін’юст всього витратив 5 мільйонів 860 тисяч гривень. Ці гроші пішли на придбання медичного обладнання та засоби індивідуального захисту для медичних працівників в установах виконання покарань.

Зокрема, гроші пішли на закупівлю:

бахілів одноразових – 15000 шт. на суму 13,0 тис. грн;

шапочок з нетканого матеріалу – 15000 шт. на суму 18,2 тис. грн;

захисних окулярів – 1000 шт. на суму 80,0 тис. грн;

екранів для захисту обличчя – 1000 шт. на суму 64,0 тис. грн;

респіраторів FFP3 з клапаном 6000 шт. на суму 390,0 тис. грн;

респіраторів FFP3 без клапана 5425 шт. на суму 271,3 тис. грн;

респіраторів FFP2 без клапана 6000 шт. на суму 240,0 тис. грн;

стерилізаторів парових 15 шт. на суму 2609,0 тис. грн;

концентраторів кисню 80 шт. на суму 2174,8 тис. гривень.

Отже, з 23 мільйонів гривень, що були передбачені для міністерства юстиції, станом на кінець літа було використано лише четверть всіх коштів, а саме 5 мільйонів 860 тисяч гривень.

Міністерство розвитку громад та територій

Міністерству розвитку громад та територій виділили 1,6 млрд грн для реалізації проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах. Також, поставною Кабміну затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах та розподіл обсягів обласних бюджетів.

Згідно з наданої інформації, станом на 19 серпня 2020 року, в обласні бюджети для виконання вище перерахованих цілей, було спрямовано 840 мільйонів гривень. Ще половина коштів досі залишається не використаною.

Оскільки це лише перша частина нашого матеріалу про те, як державні органи витрачають бюджетні кошти з фонду по протидії Covid-19, ми вирішили поки не робити узагальнюючих висновків. Однак, підсумуємо, що чотири міністерства про які ми сьогодні розповіли загалом отримали у своє розпорядження близько 13 з половиною мільярдів гривень. І з цих коштів, на сьогоднішній день було витрачено близько 9 з половиною мільярдів. Ще 4 мільярди так досі і не знайшли свого призначення. І тут виникає логічне запитання: а чи варто було спустошувати Covid-фонд та роздавати кошти навіть туди, де вони не були потрібні, і тим самим ставити під загрозу медичну галузь, якій вже сьогодні немає звідки взяти додаткових коштів у разі можливого спалаху пандемії?

Олександр Гуменюк для “Букв”, в рамках проєкту StateWatch за підтримки програмної ініціативи “Громадське здоров’я” МФ “Відродження”.