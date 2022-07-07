Коли всі емоції щодо заборони військовозобов’язаним, резервістам та призовникам виїжджати за межі місця проживання трохи вщухли, можна нарешті розібратись у тому, що це було, звідки взялось та спробувати зрозуміти – чого слід чекати надалі.

Апогеєм історії з раптовим нагадуванням Генштабу про те, що військовозобов’язаним слід отримати дозвіл на виїзд за межі місця проживання, стало вечірнє звернення президента, у якому він доручив міністру оборони, НГШ та Головнокомандувачу доповісти про деталі затвердження Порядку отримання дозволів та “попросив” не ухвалювати подібних рішень без нього.

Вочевидь, за всіма турботами президент призабув, що саме він доклався до виникнення проблеми, яку зібрався вирішувати.

Поглянемо на норми Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, з якого все й почалось. Дійсно, положення про те, що у воєнний час виїзд військовозобов’язаних і призовників з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється, у цьому законі існує ще з його першої редакції, датованої 25 березня 1992 року.

Проте, за 30 років цей закон неодноразово доопрацьовували і одним з таких доопрацювань став законопроєкт № 3553, внесений до Верховної Ради України 28 травня 2020 року президентом України Володимиром Зеленським і проголосований Верховною Радою України 30 березня 2021 року. До слова, за прийняття цього законопроєкту проголосувало 199 депутатів монобільшості, включаючи тих, які дозволили собі покритикувати рішення Головнокомандувача та Генерального штабу – рішення, яке було ухвалене на виконання ними ж прийнятих змін до законодавства.

У проєкті змін до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, внесеному президентом, стара заборона на виїзд за межі місця постійного проживання була дещо розширена – до призовників та військовозобов’язаних додались і резервісти, а також окремо – військовозобов’язані та резервісти СБУ і СЗР, які мають отримувати дозволи у своїх структурах.

І якщо у 1992-у році така норма могла б і не створювати значних проблем, через значно нижчу мобільність населення (“спадщина” СРСР передбачала, що людина народжується, живе та працює в межах однієї адміністративної одиниці, часто – утвореної навколо промислового об’єкта та необхідної йому інфраструктури), то у 2021 році, коли в значної частини населення зареєстроване місце проживання та фактичне місце проживання співпадають хіба впродовж навчання у школі (та ВНЗ за умови проживання у гуртожитку), житло значно частіше орендується, ніж купується чи “отримується” – подібна норма є справжнім атавізмом, який більше шкодить, ніж допомагає тій меті, досягнення якої мала забезпечувати.

Саме тому вимоги президента “доповісти” – а особливо, “не ухвалювати без нього подібні рішення”, як і критика військових нардепами – перш за все мають бути адресовані самому президенту та нардепам, які і були ініціаторами змін до закону.

Однак, справа не лише в тому, що претензії військовим насправді мають бути адресовані президенту та нардепам. Справжня проблема в тому, що втручання президента не лише не вирішило, а й потенційно поглибило проблему. Адже норма закону, яка вимагає дозволу ТЦК та СП на виїзд з місця проживання – нікуди не зникла. І згідно з цією нормою, призовник, військовозобов’язаний або резервіст, який виїхав за межі свого місця проживання (цей термін не конкретизовано і це ще одна проблема) – порушив закон.

В той самий час, законослухняний призовник, військовозобов’язаний або резервіст, який хоче дотриматись вимоги закону і отримати дозвіл на виїзд – не може цього зробити, адже керівник ТЦК та СП не може йому надати такий дозвіл не маючи Порядку його надання. Не маючи Порядку, керівник ТЦК та СП не має ані підстав для надання такого дозволу, ані переліку документів, що їх підтверджують і найголовніше – не має переліку випадків, коли такий дозвіл взагалі потрібен, а коли ні.

До прикладу – Голосіївський та Дарницький райони Києва підпадають під територіальну юрисдикцію різних ТЦК. Потрібен дозвіл на виїзд з Голосіївського району Києва в Дарницький район Києва, чи ні? А з Ірпеня до Києва? А з Білої Церкви до Броварів? А зі Львова до Тернополя? Меми про дозвіл на поїздку “з лівого берега на правий” – значно ближчі до формальної вимоги закону, ніж може здатись.

Опубліковане раніше роз’яснення Генштабу про те, що в межах області (Київ “прирівняно” до області) дозвіл не потрібен – більше не актуальне, адже президент фактично змусив Генштаб скасувати той порядок, якого стосувалось це роз’яснення. А змусивши скасувати порядок – не обтяжив себе ані якимось роз’ясненням, ані внесенням невідкладного законопроєкту, який би прибрав спірну норму з закону про військовий обов’язок.

Так, до ВР внесено проєкт закону № 7522 від 5 липня 2022 року, який передбачає скасування норми ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо необхідності дозволів на виїзд (і ще кількох аналогічних з інших законів), але цей законопроєкт було внесено ще до втручання президента і нардепами з різних фракцій. Коли його буде ухвалено (і чи буде, взагалі, адже є вагомі причини нічого не змінювати) – невідомо.

Виходом з ситуації міг би стати “повідомлювальний” підхід до отримання дозволу від ТЦК – особа в певний спосіб (наприклад, листом з описом вкладення, як це зазвичай робиться в багатьох інших сферах) повідомляє ТЦК про виїзд за межі місця проживання, із зазначенням строків виїзду. З моменту відправлення такого листа вважатиметься, що ТЦК належно повідомлений, а особа має дозвіл на виїзд на період, зазначений в повідомленні. Якщо йдеться про тривалу поїздку, зазначається ще й кінцева адреса, що дасть змогу відповідному ТЦК вживати необхідних заходів стосовно конкретної особи. Ще простішим варіантом може стати інтеграція подібного сервісу в “Дію”, якщо ми вже будуємо “державу в смартфоні”, втім це питання слід розглядати передусім з позиції безпеки даних про мобілізаційні можливості України. Проте, нічого подібного президентом, на заміну розробленому Генштабом Порядку, запропоновано не було.

Можливо, Генштаб дасть розпорядження керівникам ТЦК не акцентувати на необхідності отримання дозволів. Але, по-перше, це суперечить закону, по-друге, керівники ТЦК та Генштаб відповідальні та орієнтовані перш за все на виконання мобілізаційного плану (і слід зауважити, що українці в цьому теж дуже зацікавлені, адже протилежним варіантом є окупація, з усіма наслідками), існуючий закон дає керівникам ТЦК підстави цього дозволу вимагати, а у випадку його відсутності – ставити питання про притягнення військовозобов’язаних до відповідальності за ухилення від мобілізації. Тому президентська “перемога” над дозволами на виїзд вийшла доволі сумнівною, якщо не сказати “Пірровою”.

Поточна ситуація фактично повернулась в стан, у якому вона була з 2014 року або щонайменше з 24 лютого 2022 року (залежно від трактування ряду термінів), тобто стан цілковитої невизначеності. Однак, деякі відмінності є і вони вимагають невідкладних дій.

Попри численні заяви спікерів Офісу президента про “2-3 тижні” до закінчення бойових дій (ще у квітні), та “переможні” реляції в соцмережах, кінець війни сьогодні навіть не на горизонті. Незабаром уже пів року від початку повномасштабного вторгнення і ще через деякий час тих людей, які добровільно взяли на себе тягар найважчих місяців боїв, необхідно буде відправити на ротацію, щоб уникнути їх повного виснаження та викликаного цим зростання втрат.

Ще більше це стосується найбільш боєздатного кістяка нашої армії, який воював ще до початку повномасштабного вторгнення і вже мав би піти на ротацію. Втрата цих людей є взагалі недопустимою. Також слід врахувати бойові і небойові втрати, а також частку людей, які будуть комісовані через непридатність або обмежену придатність до військової служби, на яку вони потрапили завдяки своєму власному рішенню стати на захист країни не дивлячись ні на що та неготовності держави до повномасштабного вторгнення, що призвела до відправки в бойові підрозділи людей, які б не мали туди потрапити за станом здоров’я.

Тому найкращою порадою на сьогодні може бути лише порада визнати, що мобілізація в той чи інший спосіб зачепить всіх або майже всіх – це принаймні полегшить психологічну адаптацію та, можливо, спонукає почати готуватись до участі в бойових діях безпосередньо.

Адже Україна протистоїть не тому ворогу, який виконує домовленості чи хоча б дотримується базових норм моралі та “права війни”. Наслідки нездатності чи небажання чинити окупантам опір ми всі чудово бачили.