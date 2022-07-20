Третій президент України Віктор Ющенко розповів, що за своєї каденції він намагався надати Україні проукраїнський і європейський курс – а опоненти чинили цьому опір.

Про це третій президент написав у Facеbook.

“Глибокошановні мої друзі!

Дуже хочу, щоб ви мене почули!

Я спробував дати країні консолідуючу політику національної єдності. Відродження національної єдності. Я думав, що таким чином запропонував щось фундаментальне, навіть якщо воно потребує часу. Інші політики пропонували популістські заходи…

Коли я казав, що Україна потребує глибокого розвитку демократії, бо демократія – тривалий проект, і тільки він може захистити свободу, я часто чув, що демократія послаблює політично, що “нам потрібен сильний президент, “сільная рука”, щоб навести порядок“. Я стверджував, що демократія ніколи не є слабкою, що вона дає відповіді на всі запитання, але починається в кожному з нас. І багато хто тоді цього не розумів.

Коли казав, що пріоритетом була європейська інтеграція, мої опоненти заявляли, що нам краще бути ближче до Росії. Коли Путін пропонував скасування тарифів, вступ до Євразійського союзу, мої суперники були за нього, і багато людей в Україні – також. Я з ними не погоджувався.

Коли ми говорили за НАТО, було створено безліч проектів противників нашого курсу…

Шановні, якщо б я вирішив повернутись до політичного життя, то, на щастя, мав би той же пріоритет, що й у 2005 році: позбутись залежності від Росії, тепер вже назавжди!

Слава Україні і смерть ворогам”.