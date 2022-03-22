Основне підприємство екснардепа, з якого починався весь його бізнес – це компанія "Синтез", що займається міжнародними перевезеннями. Так сталося, що 90% цього підприємства залишилося на окупованій території у Димерській громаді. Фури, що містилися там, захопили окупанти. Не надто приємно усвідомлювати, що твоє майно використовується ворогом, до того ж з явно ворожою метою. Але за все буде розплата!

Про цю ситуацію Ярослав Москаленко написав у Facebook.

На території вільної України у “Синтезу” наразі залишилося 7 фур. Я прийняв рішення самостійно приступити до управління компанією і поки скерувати їх усі на перевезення гуманітарної допомоги, бо це зараз критично важливо для Київщини. Коли гуманітарні завдання будуть виконані, усі ці фури працюватимуть на нашу економіку.

Росія просто зараз завдає дуже потужного удару по нашій економіці. Одним з наслідків жахливих бомбардувань цивільного населення є переміщення по країні мільйонів людей, розрив економічних зв’язків, знищення робочих місць, гуманітарна катастрофа. Експерти й державні керівники кажуть, що наразі працює близько двох третин нашої довоєнної економіки. Це значно краще, ніж могло б бути, але маємо намагатися робити більше.

Країна майже місяць у війні. Абсолютно погоджуюсь з керівництвом держави, яке стверджує, що нам необхідно терміново налагоджувати економіку і переводити її на воєнний стан. Життєво необхідно відкривати зупинені підприємства, відроджувати дрібний бізнес, запускати активний грошовий обіг, сплачувати податки. Усі території, де немає активних бойових дій, мають працювати. Люди мають повертатися до своїх робочих місць. Аграрії, виходьте в поля. Де не було активних бойових дій, має початися посівна. Логістичні компанії мають повернути свої фури у країну і розпочинати перевезення. Кафе і громадське харчування, салони й перукарні, магазини й транспорт, кінотеатри й філармонії – має відкритися усе, що можливо.

Держава створила для цього необхідні умови. Абсолютна дерегуляція, практична добровільність сплати податків, фактичне скасування митниці на в’їзді до країни. Усе зроблено для того, щоб ми усі добровільно запрацювали для допомоги фронту.

Воєнна економіка має працювати. Тил – це другий фронт. ЗСУ перемагають ворога на полі бою, але у війні неможливо перемогти без економіки. Усі, хто не на фронті, мають зрозуміти це. Усі, хто створював робочі місця і мають можливість відновити їх хоча б частково, повинні це зробити. Усі, хто може працювати, повинні це робити. Це критично важливо.

Нумо працювати задля фронту, задля ЗСУ і задля нашої спільної перемоги!