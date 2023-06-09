Трагедія із навмисним та цинічним підривом Каховської ГЕС спричинила затоплення десятків міст і сіл, що опинилися під загрозою змиву. Тисячі людей залишилися без питної води, а також сам-на-сам зустрілися із реаліями, що за декілька годин здатні забрати не лише домівки, а й життя. Катастрофа, спричинена терористичною атакою, продовжує нести за собою наслідки, які вже неминуче відчуває кожен українець.

Організація “Helping to Leave” займається екстреною евакуацією людей з підконтрольних Україні населених пунктів Херсонської області. Додатково волонтери опрацьовують десятки заявок на допомогу з тимчасово окупованих територій, які постраждали від затоплення. Як зазначають в організації, рівень води підіймається, відсутній стабільний зв’язок, телефони розряджаються, люди з дітьми та тваринами забираються на дахи будинків, але не можуть отримати допомогу.

Детальніше щодо оперативної інформації про хід евакуації та головні виклики порятунку громадян – в інтерв’ю #Букв з командою “Допомагаємо виїхати”: Юлією Кострік – кураторкою групи допомоги на деокупованих та прифронтових територіях Херсонської області Helping to Leave; Неллі Ісаєвою – координаторкою відділу примусово депортованих; Діною Уріх – головою відділу евакуації з тимчасово окупованих та деокупованих територій; Софією Небосклоновою – заступницею голови відділу евакуації з тимчасово окупованих та деокупованих територій; Ігорем – волонтером Helping to Leave; Юлією Калабан – координаторкою роботи з українськими ЗМІ.

– Насамперед, чи можемо, будь ласка, акцентувати на головних напрямках, на яких Ви працюєте і якою є загальна ситуація з рівнем води? Якими є прогнози до кінця тижня?

Юлія Кострік: Наразі ми разом з партнерами та владою міста й регіону працюємо над вивозом людей із підтоплених районів міста та наданням їм речей першої необхідності. Ситуація поки залишається складною, але контрольованою. З водою поки складне питання, вона сьогодні ще прибувала, зараз очікуємо поновлення інформації від спеціалістів. Ми сподіваємося, що до кінця тижня ситуація більш менш стабілізується і люди будуть вивезені до більш безпечних регіонів України. Також, автобусним транспортом ми вивозимо людей, евакуйованих із зон підтоплення, в інші області, наприклад Миколаївську та Одеську.

Діна Уріх: Наш інший великий напрямок — допомога МінРе та владі по найшвидшому та найефективнішому координуванню доставки гуманітарної допомоги в громади Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Ми прозвонюємо фонди, донорів та направляємо їх туди, де їх допомога потрібна найбільше, а також коригуємо актуальний стан речей через постійний зворотний зв’язок з головами ОТГ. Станом на зараз, найкритичніша потреба – питна вода.

– Говорячи про процес евакуації, що є головним викликом, який блокує її темпи? Яких ресурсів не вистачає? І загалом, як триває евакуація під супровід обстрілів, які не вщухають навіть зараз?

Юлія Кострік: В процесі евакуації дуже заважає небажання людей, яких намагаються евакуювати, слухати і довіряти людям, які хочуть допомогти. На жаль, люди у стані стресу не можуть реально оцінити небезпеку. Наразі стільки охочих допомогти, що зі всіх куточків країни привезли все, що необхідно. Це і човни, і мотори, і допомога постраждалим, починаючи від їжі – до гігієни і речей. І зараз продовжують везти допомогу, наші люди неймовірні! Так, на жаль, знову відновились обстріли, але евакуація триває незважаючи ні на що.

– Щодо людей, які не хочуть виїжджати, які це переважно категорії? Чи є історії, коли люди відмовлялися від евакуації, перебуваючи в епіцентрі затоплення? Якими вони називають головні причини свого рішення?

Юлія Кострік: Часто не хочуть виїжджати люди пенсійного віку. Вони мотивують власне бажання тим, що вже стільки пережили, що нічого не бояться… Буквально вчора люди, сидячи на 5 поверсі будинку, до якого вода підійшла на рівень вище 2-го поверху, казали, що у них все добре і вони нікуди не поїдуть. Ці люди кажуть, що тут вони вдома, що б не трапилось…

– Можете, будь ласка, поділитися процесом перебігу евакуації, емоціями, які панують по той бік, речами, які люди прагнуть зберегти понад усе?

Юлія Кострік: Попри все, люди підтримують одне одного, влада, поліція, волонтери – всі зараз у прямому сенсі на одній хвилі та йдуть до однієї мети — зберегти життя. Злагоджена праця приносить свої результати, з кожною хвилиною все більше життів опиняється в безпеці. Для людей, які пережили реалії окупації, щоденні атаки окупанта, а тепер затоплення, головне бажання – зберегти життя.

– Яким є подальший план дій після евакуації? На яку допомогу може розраховувати кожен постраждалий, який втратив значну частину свого звичного життя?

Юлія Кострік: Найгостріше постало питання питної води, але наразі завдяки небайдужим, які відгукнулись на запит про човни, мотори та найнеобхідніше – є можливість продовжувати виконувати рятувальну операцію.

Діна Уріх: Крім того, ми завжди допомагаємо людям з тимчасовим або постійним розміщенням, отриманням виплат ВПО, пошуком місць з доглядом для маломобільних та людей похилого віку. Також, ще перед терактом держави окупанта, ми планували запуск проєктів по соціальній реінтеграції саме в Херсонській області — ми не припинимо працювати, але, на жаль, тепер це займатиме більше часу.

– Для волонтерів, які діють безпосередньо в епіцентрі затоплення та найскладніших рятувальних операцій, що надає сили йти в небезпеку заради порятунку інших?

Ігор: Нас вражає і допомагає не втрачати сили кожна історія порятунку. Люди не тільки з Херсону, але й з інших міст приїхали на допомогу і намагаються врятувати людей і тварин, які опинилися в біді. Вражає, скільки добрих та відважних людей зібралося тут. Сьогодні мій товариш врятував бабусю та дідуся із самісінької безнадії. Всі втомлені та знесилені, але як тільки нам приходить повідомлення, що десь залишилася людина чи тваринка, незважаючи ні на що, ми одразу повертаємося за ними.

– Як сьогодні постраждалі громадяни можуть отримати допомогу і як надати допомогу тим, хто опинився в епіцентрі затоплення, втративши право на базові потреби?

Юля Калабан: Щоб отримати допомогу, треба подзвонити за номером кол-центру +38(093)1776458, або написати у наш Telegram-бот (https://t.me/helpingtoleave_bot).

Щоб продовжувати оперативно відповідати на запити та допомагати, наша команда потребує операторів кол-центру та Telegram-бота. Якщо ви відчуваєте в собі сили допомагати, заповніть форму (https://airtable.com/shrMGRU4E1YFVYg1v).

Також можна зробити пожертву на евакуацію в у Херсонській області через посилання (https://buy.stripe.com/14kg0Og3Z4iu8XS14f).

– Чи правда, що людей з окупованих територій, без російських паспортів не випускають з метою евакуації? Можете, будь ласка, детальніше акцентувати на цих зверненнях? Чи існують методи допомоги і яких рішучих дій не вистачає?

Софія Небосклонова: Ми отримуємо багато запитів про допомогу з лівого берега Дніпра на Херсонщині. За нашою інформацією, людей без російських паспортів не випускають з Олешок, Нової Каховки, Скадовська, Бердянська та Голої Пристані. Через поганий зв’язок, розряджені телефони і малу кількість волонтерів на місцях, ми не знаємо точно, чи достатньо питної води і запасів їжі. Якийсь відсоток евакуює МНС. Але за потоком заявок, які ми отримуємо, ми припускаємо, що масштаби цієї евакуації значно менші, ніж повинні бути. Одними тільки волонтерськими зусиллями неможливо евакуювати тисячі людей, які перебувають зараз на лівому березі. Можна лише більше привертати увагу до цієї нелюдяності.

– Знаю, що Ви тримаєте зв’язок із місцевими жителями, насамперед із Олешок, про які мало відомостей в медіапросторі, але дуже багато розголосу від звичайних людей. Якою є загальна картина з вуст мешканців і яких заходів вони зараз вживають для забезпечення власної безпеки?

Неллі Ісаєва: Ми цілодобово на зв‘язку з людьми, які знаходяться в зоні затоплення на тимчасово окупованій території або з їхніми родичами. Велика кількість людей знаходиться в ізоляції і вже третій день не має їжі і питної води, для багатьох там ситуація критична. Якщо є можливість, вони дістаються вищих поверхів своїх будинків, дахів або інших більш міцних будівель.

Місцеві жителі не просто чекають на допомогу, якої вони майже не отримують від МНС окупантів, вони об’єднуються і допомагають іншим дістатись центру міста, який знаходиться трохи вище ніж затоплені околиці. Люди повідомляють, що зараз вода не прибуває і через це їм трохи спокійніше. Але, з огляду на масштаби трагедії, сил місцевих волонтерів абсолютно недостатньо для надання допомоги всім постраждалим.

Дехто боїться, що окупанти дізнаються, що вони допомагають сусідам евакуюватись, ймовірно, такі вчинки не схвалює окупаційна влада. На жаль, жодної інформації про надання гуманітарної допомоги не надходило. Декілька годин тому ми розмовляли з чоловіком, який шукає можливості вивезти літню маму з Олешок. На жаль, його татові не вдалося врятуватись. І хоча ми не маємо достовірної інформації з приводу кількості загиблих, але наврядчи це поодинокий випадок.

Невимовно боляче розмовляти з людьми, знаючи, що в них немає доступу до найнеобхіднішого, до їхніх ніг підступає вода і водночас не мати гарантій, що ми або інші волонтери встигнемо їх врятувати через відсутність доступу до цих місць.

Додаткова інформація:

Восени “Helping to Leave” запустити власну кампанію “Території – це люди”, метою якої є висвітлити та показати те, що доводиться проживати українцям під час окупації Росії.

“І те, що відбувається на лівому березі, — ще один доказ порушення прав людей окупантами”, – зазначають в організації.

Підтримати, отримати допомогу або долучитися до кампанії можна за посиланням:

https://helpingtoleave.org/territories-are-people