У 21 столітті українські захисники стали сучасним образом героїзму та відваги воїнів багатьох поколінь – усіх тих, хто віками відстоює ідеали свободи, державності, бореться за незалежність. Сьогодні це і про всіх громадян, які своєю сумлінною громадською діяльністю забезпечують економічний, гуманітарний, освітній та інформаційний захист держави. Першочерговим завданням є і питання захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин.

Для ретельного висвітлення даного питання, #Букви зв’язались із дружиною українського захисника, ім’я якого, у зв’язку з можливими наслідками, залишиться анонімним. Про відсутність медичних карток, кримінальні справи, корупцію під час воєнного стану, а також радянську модель армії – в інтерв’ю.

Насамперед, Ваш чоловік є добровольцем чи мобілізованим? Зважаючи на це, з якими головними викликами він зіткнувся на службі?

На лінії фронту мій чоловік з червня місяця. Він захищав Київ у складі територіальної оборони з лютого до травня. Сам є мобілізованим, але це стосувалось всіх після ТРО. Наразі у нього нове призначення, нова посада, новий командир. Мій чоловік має цукровий діабет першої категорії з 2013 року, є інсулінозалежний. Також, він отримав контузію, але його не відправляють на військово-лікарську комісію та не призначають медкомісію.

Я правильно розумію, що за станом здоров’я він може бути звільнений від служби? Як йдуть справи та чи звертались Ви з цим питанням до відповідних органів?

Є стаття 13, яка передбачає, що ті, у кого цукровий діабет мають бути звільнені з військової служби за станом здоров’я. Щодо контузії, то щоб її довести, людині потрібно пройти ретельне обстеження, адже існує декілька видів контузій, зокрема за ступенем тяжкості. Далі має бути огляд комісії і висновок.

Але від юриста я дізналась, що є усне розпорядження, щоб нікого не відправляти на лікування, військові навіть не мають медичних карток. Був випадок, коли адвокат нарешті приїхав до частини чоловіка. В результаті 4 військових поклали з пневмонією, а інших відправили на обстеження та операцію. При цьому на всіх військових тільки зараз через рік війни оформили мед карту.

Власне, минулого місяця Ваш чоловік отримав зарплату сумою 8400 гривень. Загалом, яка сума є обіцяною і чи відомо за якими критеріями її нараховують?

Оплата 8.400 пов’язана з кримінальними справами. За весь цей час лише два рази йому виплатили 100.000 тисяч гривень в червні-липні місяці. Інші суми були набагато нижчі, зменшуючись з кожним разом. Те, як нараховують, залежить від командування. Тобто, нараховують окремо бойові, премії, і додатково суму, що залежить від посади. Ще цікаво, коли ти на першій лінії, це одна історія, коли на другій – інша. Але ж прилітає всюди, небезпечно всюди. Це тільки вони, сидячи в Києві, можуть вирішувати кому платити більше, а кому менше.

Говорячи про кримінальні справи, які відкрили на Вашого чоловіка, можете, будь ласка, поділитися головними передумовами? Які головні міфи, що стверджують правоохоронці, Ви можете спростувати?

Він оформлював документи загиблих людей для того, щоб родичі отримували за загиблого героя транші в розмірі 15 мільйонів гривень. Тобто, він збирав усі документи, особисті речі, зідзвонювався з родичами, які приїжджали на впізнання тіла. Він оформив 6 траншів і йому особисто дякували родини. Він з усіма печатками все передавав у військкомат, а потім виявилось, що цей військкомат продавав офіційні документи родичам загиблих. Тобто, вони платили за те, що їм належить по праву. І, звичайно, коли родичі з цим зіткнулися, вони написали скаргу на людину, яка це оформлювала – мого чоловіка. В результаті він став винним попри те, що робив це винятково з добрими намірами та за свої кошти.

Поділитесь, будь ласка, на якому етапі розслідування? Що відомо про подальший перебіг справи?

Суд відбувся 10 лютого. Чоловіка врятувало, що суд був цивільним і відкритим, а також те, що він був актором і про нього суддя читала в інтернеті. Кримінальні справи перевели в адміністративні, він заплатив два рази по 17 тисяч, також самостійно оплачували адвоката. Зараз чекаємо закриття справ, на що потрібні чималі гроші.

Я консультувалась у трьох правозахисних центрах і всі в один голос казали: “ви платите нам гроші, ми закриваємо ваші справи”. Тобто, роблять адвокатські звернення, які не можуть ігнорувати. Ні я, ні мій чоловік не можемо самостійно нічого домогтися від командування, поки адвокат особисто не займеться твоїми особистими проблемами. Бо у всіх вони різні: комусь потрібна операція, комусь пройти медичну комісію, а комусь поїхати в ендокринологію. Неможливо навіть без присутності адвоката нічого вирішувати. Мені казали про суму 22000 тисячі за послуги адвоката, бо він буде виїжджати безпосередньо на місце цієї частини.

Чи маєте Ви стабільний зв’язок із чоловіком? Як він зараз?

Чоловік не ділиться зі мною деталями, але я знала, він знаходився в Краматорську і готувався до оборони міста.

Сьогодні я дізналась, що мій чоловік, який мав їхати на ротацію на два місяці, знову їде на 0. Завтра ввечері їх відправляють знову в пекло. Відмовитись не може, бо нова посада. Він ТВО командира. Весь його підрозділ завтра відправляють в місце, де може бути прорив, тому всіх знову збирають. Це біля Лиману.

Не відходячи від теми, чи відомо Вам про порушення прав військовослужбовців на лінії фронту? Яким є ставлення керівництва?

Відомо від друзів, що військових не відправляють лікуватись, проходити обстеження, робити операції. Є випадок, коли адвокат особисто приїхав до частини, де служить чоловік, що за призначенням розвідник, і який потребував операцію на коліно. Він мав всі висновки, направлення для операції, але командир не відправляв. Його дружина, як адвокат, домоглась справедливості та згідно зі законом чоловіка відправили на операцію, а також його побратимів.

На Вашу думку, наявні проблеми існують на державному рівні чи є зоною відповідальності окремих осіб з командування?

Командування – це теж державний рівень, бо вони отримують настанови від вищого керівництва, яке також має за собою людей вище. Коли я просила чоловіка назвати конкретні прізвища, він мені відповів “це система”. Але у кожній системі є імена.

Насправді, дуже багато запитань до Міністерства оборони. Ми стикаємося з тим, як усі говорять про важливість змін в армії, але в системі української та російської армії мало відмінностей. Ця система радянських часів ще зберігається. Тому в нас проблеми, що немає медичної картки, порушуються права військових тощо. Це система, яка не змінювалась роками. Бо всі думають лише про те, як заробити на харчуванні, генераторах, маєтки собі купити тощо.

Звідси хочеться запитати щодо забезпечення армії. Чого зараз найбільше потребують захисники, а також, хто найчастіше покриває усі витрати?

Екіпіровку ми купили за свої кошти: форма, взуття, бронік. Доплатили за машину від волонтерів 15.000 тисяч, за свої гроші її ремонтували. Зараз військові дуже просять боєприпаси. Загалом, все інше, дякуючи волонтерам, родичам, друзям та небайдужим людям – забезпечено. Проте, наприклад, мій чоловік зараз купує інсулін, який має надавати держава. Для цього він має особисто приїхати до свого лікаря, пройти медичний огляд, здати аналізи і це він робить щороку. Поки він сам не приїде, нічого не отримає. Одна ручка інсуліну коштує 800 гривень, її вистачає приблизно на 3 тижні. Їх потрібно дві, вони різні за часом приймання та структурою. Іноді він звертається до командування, іноді сплачує самостійно.

Частина забезпечення лягла на волонтерів, благодійників, самих захисників. Було і дуже багато скандалів з харчуванням для військових, за які потрібно відкривати кримінальні справи, а не просто звільняти.

Проходячи низку судових справ та борючись за надання відповідних прав, з якими головними викликами Ви зіткнулися?

З явищем корупції, наприклад. Проблема в тому, що навіть адвокат хотів хабар у розмірі 100.000 тисяч. Я питала у чоловіка прізвища адвоката, командира, начмеда. Я хотіла їхати в прокуратуру, але мені для скарги потрібні прізвища. На це мій чоловік сказав, що йому буде тільки гірше, що йому влаштують пекло.

Особисто Ви, згідно з законодавством, яку допомогу повинні отримувати? Чи надходить вона Вам?

Від держави я нічого не отримала. Це пов’язано з пропискою дітей, яку я оформлю на наступному тижні і ще раз звернусь за допомогою, як малозабезпечена сім’я.

З часом спостерігаємо, що чим довше триває війна, тим більше люди схильні втрачати пильність. Яким буде Ваше звернення до українців, щоб запобігти цьому?

Знаєте, всі, хто пішли добровольцями в перші дні війни – це дійсно неймовірні патріоти і сміливі люди, що обрали шляхетний шлях. Проте ці надзвичайно вмотивовані люди мають таку особливість: вони закінчуються. Вони гинуть, дуже сильно підривають своє психологічне, моральне, фізичне здоров’я. І, звісно, мотивація також зникає. Я звертаю увагу, як чоловіки ні до чого себе не готують, чекають перемоги та вважають, що ті, хто на фронті – самостійно зробили цей вибір. Вони можуть вигадати виправдання, що роблять донати. Але донатити і бути в окопах або виходити з оточення по мінному полю, коли тебе закидають фосфорними бомбами – це трохи різні речі.

В мене звернення до чоловіків: дайте відпочити іншим, дайте їм полікуватися, побачити свою сім’ю, дітей, які ростуть без батька. Важливо виконати свій чоловічий обов’язок, налаштувати себе на те, що війна буде ще довго. Всі мають для себе визначитися, що якщо це їх країна, то це і їх війна.