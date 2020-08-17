Глава Офісу президента Андрій Єрмак вимагає звільнення 5 членів ЦВК, які пов’язані з Андрієм Богданом. Цю інформацію підтвердив сам голова ЦВК, хоч і без згадок Єрмака. Для чого Офісу президента міняти ЦВК влітку в рік без виборів (місцевими ЦВК не займається), розбирались Букви.

Ви від Богдана? На вихід!

У п’ятницю видання ZN.UA повідомило, що глава Офісу президента Андрій Єрмак вимагав від п’ятьох членів ЦВК написати заяви про відставку, . Їх нібито викликали на Банкову та поставили перед фактом. Начебто причина в тому, що всі п’ятеро – люди колишнього голови ОП Богдана.

На вечір Офіс президента випустив на сторінці у Facebook заяву в дусі «ви всьо врьотє», і закликав журналістів ретельніше займатись фактчекінгом.

Втім у суботу голова ЦВК Олег Діденко в коментарі «Українській правді» хоч і не підтвердив сам факт зустрічі з Єрмаком, але намір звільнити його – таки є.

“У ЗМІ і раніше поширювалася інформація щодо того, що голова Офісу президента Андрій Єрмак незадоволений моїм перебуванням на посаді голови ЦВК. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому що у мене не було особистої зустрічі з ним. Що стосується поширеної інформації про зустріч в Офісі президента із членами ЦВК, то ця інформація відповідає дійсності частково», – сказав Діденко журналістам.

Він також сказав, що від людей, наближених до Офісу президента, йому «надходила рекомендація щодо звільнення за власним бажанням та звільнення ще чотирьох членів Комісії». З натяками про можливі негативні наслідки у разі відмови.

Джерела Букв кажуть, що Діденко був у п’ятницю на Банковій і там йому і озвучили пропозицію «піти за власним», або гірше буде.

Самі члени ЦВК неохоче говорять про цю ситуацію.

«Така ситуація є. Їх дійсно хочуть звільнити», – каже співрозмовник Букв у ЦВК.

Як відомо, новий склад ЦВК був проголосований восени минулого року всупереч закону, адже склад ЦВК на чолі з Тетяною Сліпачук пропрацював трохи більше року. Зміну подали як частину тотального оновлення влади, і її ідеологом був Андрій Богдан.

Тетяні Сліпачук поставили в мінус те, що вона начебто активно захищала інтереси партії Петра Порошенка на парламентських виборах.

Цікаво, що Діденко (який у 2014 потрапив у ЦВК за квотою УДАР, до цього був помічником нардепа Валерія Карпунцова) на той момент був абсолютно лояльний до Сліпачук. Але після зміни президента він швидко знайшов контакти з новою владою.

Адже ще раніше він був знайомий з новим головою ОП. В інтерв’ю виданню «Лівий берег» Діденко підтвердив, що був знайомий з Андрієм Богданом ще з часів його роботи в політичній партії “Наша Україна” в 2007 році.

“Кілька разів ми комунікували в форматі робочих нарад, зокрема, з приводу роботи над проектом Виборчого кодексу”, – визнав тоді голова ЦВК.

4 жовтня 2019 «Слуга народу» завела в ЦВК 12 своїх представників. ОПЗЖ отримало 2 своїх людей у комісії, ЄС, Голос і «Батьківщина» – по одній. 5 людей в квоті «Слуг» склали люди Богдана. Хоча їх так само називають людьми, яких пропонував Діденко і брав за них відповідальність.

Крім нього самого йдеться про секретаря комісії Олену Гатаулліну, заступника Віталія Плукаря, членів ЦВК Оксану Боярчук та Володимира Перепелюка.

«В принципі, вони навіть серед членів комісії тримаються окремо, ця група, чим іноді дратують навіть інших «Слуг», – каже співрозмовник Букв.

Давно відомий секрет

Те, що два голови Офісу президента поводяться часто як колишній і нинішній наречений – не новина. Так само як і те, що ЦВК, наприклад, подавало в Виборчий кодекс ті пропозиції, які пропонували в Офісі Богдана. Але чи тільки в цьому причина проблем голови ЦВК?

«Ну, це не через виборчий кодекс, точно. Там його навряд чи читали», – віджартувались одразу кілька співрозмовників Букв.

В комісії про зустріч Діденка в Офісі президента знали, бо в той день на Банковій була нарада щодо виборів у райради. Як відомо, через зміни в Виборчий кодекс у ЦВК було питання, чи призначати їх взагалі, і профільний комітет Ради давав щодо цього роз’яснення. Також ЦВК мало сумніви щодо можливості виборів на окупованих територіях.

Після зустрічі в на Банковій ЦВК ухвалила відповідну постанову про призначення виборів у районах, хоча і вона не є досконало виписаною.

Але не це стало причиною вимоги про відставку.

Зазвичай, склади ЦВК міняли перед виборами і це було одним з елементів виходу з політичної кризи. Так було у 2004, перед 3-м туром виборів президента. Так було у 2007, коли склад ЦВК переформатували перед оголошенням дострокових парламентських виборів. За президентства Петра Порошенка торги за новий склад ЦВК йшли чи не всю його каденцію.

Тож звістка про звільнення 5 членів комісії наводить в першу чергу на думку, чи не готується Банкова до дострокових парламентських виборів.

В таких умовах це був би логічний крок, бо виходить, що в Зеленського, який завів в ЦВК 12 «слуг» нема більшості в комісії. 5 людей Богдана можуть утворити більшість з іншими 5-ма від опозиції.

На місцевих виборах ЦВК особливо не впливає на процес, крім формування тервиборчкомів. В 13 областях з 25 суб’єктів виборів «Слуги» отримали своїх голів облтервиборчкомів. Здавалось би, все добре.

«Це якщо поверхнево аналізувати, бо якщо подивитись на склад в тервиборчкомах по областях картинка буде геть не на користь «Слуг», зокрема в тих, де куратори згадані ОП особи», – каже співрозмовник Букв.

Наприклад, в Чернівецькій області (за область відповідають члени ЦВК з «чорного списку» Перепелюк і Боярчук) «Слуги» мають 39 осіб у ТВК. По 37 – ЄС і ОПЗЖ. 36 осіб делегувала «Батьквщина» і 23 «За майбутнє». Тобто більшість у виборчкомі може бути і не в представників «зеленої команди».

На Волині, за яку відповідає Гаттауліна (її теж хочуть звільнити), більшість керівництва в тервиборчкомах у «За майбутнє» соратника Коломойського Ігоря Палиці. А більшість членів – від ЄС (36). У «Слуг» їх 34, у «Батьківщини» – 29, ОПЗЖ – 19, «За майбутнє» – 7. В принципі, щоб не допустити фальсифікації достатньо і 2 своїх членів комісії. А от при реєстрації кандидатів більшість у комісії таки може мати значення.

Однак, як стверджують джерела Букв, проблеми в Діденка почались ще до того, як ЦВК взялась за місцеві вибори.

«Насправді, в ЦВК вже давно ходять чутки про відставку Діденка і що ним не задоволені на Банковій. Правда, точну причину ніхто не знає. Здогадуються, що там є якась особиста неприязнь, яка час від часу дається в знаки на нарадах. Що його відправлять у відставку говорили ще місяць тому», – каже співрозмовник Букв.

«Вони йому просто не довіряють», – додає ще одне джерело в ЦВК.

Один не за всіх, всі – не за одного

Вихід конфлікту у відкриту площину не покращив ситуацію. Ультиматум Банкової виглядає так – або Діденко і його люди пишуть заяви про звільнення, або звільняють увесь склад ЦВК.

«Вони просто восени можуть внести зміни в закон про ЦВК, скоротити його склад до 13 осіб і під цим приводом звільнити всіх. Минулорічне голосування, коли «Батьківщина» і «ОПЗЖ» не протестували проти дострокової зміни складу, розв’язує Банковій руки»,- зауважив розмові з Буквами один з членів ЦВК.

Хоча теоретично президент може звільнити і цю 5-ку окремо, таке право йому закон дає, просто жоден президент досі окремих членів ЦВК не звільняв.

Очевидно, що перспектива звільнення не радує інших членів ЦВК. Тим більше, що ставлення там до Діденка геть не однозначно позитивне. Тому вони скептично поставились до суботньої заяви голови комісії.

«ЦВК – це ж колегіальний орган. І якщо ти вже оголошуєш війну, то міг би і проговорити це з колегами. Крім того, якщо ти такий правильний, то чому ходиш на наради в ОП про вибори в районах. Вони тут взагалі яким боком?», – зауважив один зі співрозмовників в ЦВК.

Крім членів комісії невдоволена Діденком і середня ланка працівників, яку він став масово звільняти.

Тож у своїй боротьбі голова ЦВК може виявитись без тилу, а лише з оголеними фронтами.

Крім того, в ЦВК триває перевірка Рахункової палати, яка зачепить період до 31 грудня 2019 року.