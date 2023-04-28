Нещодавно у себе на каналі я піднімав питання щодо полонених захисників Маріуполя, зокрема з “АЗОВу”. Мені в особисті посипалися повідомлення, мовляв, люди та навіть деякі ЗМІ боялися писати про полонених, бо їх колись закликали мовчати. Навіть більше: людей переконали, що подібні розмови ледве не ставлять хрест на обміні. Я не буду тикати пальцями і нагадувати, що з “евакуації” захисників “Азовсталі” обіцяли повернути протягом кількох місяців. Я тільки нагадаю, що у мовчанку ми граємо вже рік. Що за той час під#ри зробили з вашими захисниками, нашими друзями, побратимами?

Так, як катують “азовців”, не катують нікого! І я не заглиблююся лише з поваги до самих побратимів і їхніх родин. Але аж ніяк не для збереження ніжної психіки хіпстерів, які, сьорбаючи лавандовий раф, раптово забрели сюди. В усіх обмінах немає “азовців”. Так скажіть мені, як ми зробимо гірше? Це мені нагадує переконання “не готуйся до війни, бо росія нападе” – безглузде як за логікою, так і, як виявилося, на практиці.

Гляньте зараз на когось зі своїх близьких. Чоловік, син, брат, батько, донька чи дружина. Друг, колега, просто сусід. А тепер уявіть, що вони – не поруч, а вже рік – у найзапеклішого ворога, і ті с#ки що хочуть з ним – те і роблять. Морять голодом у бараках, де немає ліжок та відсутній туалет. Відрізають частини тіла, геніталії, голови. Ви не знаєте, на якому відео з тортурами побачите дорогу вам людину. І, взагалі, чи вона ще жива, чи опинилася серед убитих в Оленівці, померла від антисанітарії або замерзла узимку.

Європа 21 століття не бачила того, що ті під#ри роблять з “азовцями”. І це в той час, як ми публічно пишаємося тим, як у нас полонені п#тухи нажирають морди на їжі, смачнішій за щі у їхньому Усть-Пиз##йську. І ці масні є#ала транслюємо в різноманітних інтерв’ю. Мовляв, дивіться як у нас добре, можете спокійно продовжувати робити те, що робите з “азовцями” – отвєтки вам за це не буде.

Не лише 700 “азовців” – тисячі їхніх родин щодня живуть у пеклі. Тож не бійтеся робити незручно тим, хто обісрався і тепер затикає роти. Говоріть про “азовців”! Нагадуйте про них! Вони зробили для України неможливе. А що Україна для них зробила натомість?