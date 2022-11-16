У сучасних реаліях під час повномасштабного російського вторгнення атаки, бої, наступи та втрати відбуваються не лише на лініях фронту. Боротьба України з окупантами ведеться прямо у мережі, інфопросторі, що абсолютно й безперечно впливає на хід справжньої війни проти держави-терориста.

DATTALION – Український батальйон даних – це проєкт, що був заснований на другий день від повномасштабного вторгнення та керований українськими жінками за підтримки міжнародних волонтерів, які воюють на інформаційному фронті війни Росії проти України. Віртуальна платформа є нині найбільшою безкоштовною, незалежною агрегованою базою фото- та відеоматеріалів війни, що є прямим підтвердженням воєнних злочинів РФ. Ціль платформи — надати розголосу усьому цивілізованому світу про події в Україні, розкриваючи правду про геноцид українців, отримати підтримку країн-партнерів.

“Dattalion з’явився щоби допомогти Україні перемогти у цій війні через донесення правди про жахіття, які вчиняє Росія. За ці місяці ми еволюціонували і трансформувались. Окрім роботи задля перемоги, ми працюємо, щоб притягнути Росію і її посадових осіб до відповідальності. А ще щоб створити найбільший архів відео і фото, а також свідчень про війну — щоб ніхто ніколи не зміг переписати історію. І щоб світ і наші майбутні покоління вчились на помилках попередніх поколінь, а не на своїх, щоб не повторити ніколи більше такої трагедії!” — ділиться засновниця платформи Наталія Микольська.

Аби дізнатись більш детально про діяльність Українського батальйону даних #Букви поспілкувались з прессекретаркою Dattalion — Лесею Донець.

— Розкажіть, будь ласка, про засновників та команду платформи — відомо, що переважна частина волонтерів та працівників жінки.

— Наталія Микольська (від. ред. — українська юристка, заступниця Міністра економічного розвитку і торгівлі України, засновниця платформи SheExports та Центру Trade+ у Київській школі економіки) одна з головних засновниць Dattalion. Керівна команда наша складається з 16 осіб, в основному це дійсно жінки — досвідчені професіонали з міжнародним досвідом роботи в багатьох секторах і галузях. Невіддільною частиною проєкту є 60+ українських та міжнародних волонтерів.

— Як почалася історія створення платформи?

— Наталія на момент повномасштабного вторгнення перебувала з родиною на заході Україні. Американська партнерка, як і більшість іноземних колег Наталії, дзвонили в Україну й повідомляли, що у той момент, як у центрі Європи розгорнулась кровопролитна війна, мирних бомбардують, є загиблі та поранені, цивілізований світ майже не знає про це. Це пояснюється тим, що у перші тижні збройної російської агресії міжнародні, військові кореспонденти не встигли до нас доїхати. Були журналісти, що перебували у відносно безпечних місцях України, адже далеко не всіх представників медіа пускають у гарячі точки, проте світу треба було бачити, що коїли окупанти насправді. Інформацію іноземцям можна було дізнатись хіба що у соцмережах українцям. Був момент, коли на одному з провідних телеканалів США під час активних й запеклих бомбардувань країни транслювали інтервʼю з власницею котячого кафе у Львові, яка теоретизувала, щоб вона робила, якби довелось евакуювати цих тварин. Це було настільки не про те, що відбувалось насправді, що Наталія Микольська кинула клич до людей, яким теж не байдуже, що про Україну думає західний та європейський світ, їх медіа, партнери, політики. У процесі “brainstorm” було прийнято рішення збирати з різних джерел фото, відео та публікувати це в одному місці з поясненнями англійською. Через певний час це перетворилась на дата-базу.

— Звідки на платформу надходять відео та фото матеріали?

— Провідні медіа та видання українські, перевірені телеграм-канал, офіційні джерела — сторінки ДСНС, Президента. Є люди, що за власним бажанням надсилають нам свій особистий архів. Деякі фотографи надають дозвіл на використання їх робот, один з них — загиблий фотокореспондент Макс Левін.

— У якому форматі працює команда “Datallion?

— Нині ми дійшли до нового графіку волонтерів — 4 робочі години. У нас часто були моменти морального вигорання, враховуючи, що люди сиділи день за екранами моніторів та переглядали фото зруйнованої інфраструктури, будинків, життів цивільних та доль.

— Були випадки, коли російські айтівеці здійснювали або намагались здійснити кібератаки на українські медіа, особисті сторінки представників влади або інформаторів з України, що висвітлювали правдиві події під час війни. Чи стикались ви з подібним?

— Так! На сторінки Наталії неодноразово здійснювали кібератаки, отже на певний час ми були змушені анонімізувати весь процес. Був ризик, що через наші пошти зможуть окупанти зможуть отримати інформацію про свідків, ніхто з нас не озвучував, що він дотичний до Dattalion до червня, до моменту, коли ми стали повністю впевнені у системі захисту.

— На офіційному сайті Dattalion було вказано, що адекватні росіяни мають побачити, що насправді відбувається Україні. Чи дійсно ви й дотепер сподіваєтесь на розуміння від російського народу та докази звірств можуть їх розчулити?

— Це було опубліковано ще у першій місяць повномасштабної війни, коли переважна кількість українців ще вірили у те, що адекватні люди в Росії існують. Виходить, ні. Тепер ми знаємо лише про єдиний варіант “хорошого росіянина”.

— Чи підтримує “Datallion”, власне, звʼязки з західним і європейськими світами, задля уваги яких й працює?

— Так! Спершу ми починали працювати з напрямом адвокації, аби достукатись напряму до американських сенаторів або відомих людей, що можуть вплинути на хід війни. У березні-квітні вони ще недостатньо реагували на повномасштабне російське вторгнення, розмови про ленд-ліз й не йшло. Саме тому ми проводили онлайн-зустрічі з сенаторами США або їх представниками, де розповідали їм разом зі свідками та постраждалими від рук Росії про реальну ситуацію в країні.

— Dattalion також пропонує унікальну базу даних із більш ніж 140 перевірених очевидців, які пережили звірства, вигнання та жахи вторгнення російської армії в Україну, у тому числі з Вінниці, Маріуполя та Харкова. Як, власне, знаходяться свідки або постраждалі, що готові ділиться своїми історіями?

— Насправді людей, що відкрито або анонімно готові ділиться своїм горем з документалістами, різними медіа, Штатами та Європою дуже багато. Переважна більшість з них пройшли через окупацію, насильство, втрату близьких. Деякі замикаються, а хтось розумію всю можливість висвітлення того, що з ними сталось.

— Відомо, що команда Dattalion проводила фотовиставку у США, що ілюструвала реалії російського вторгнення. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально?

— Виставка Kyiv to Capitol це фотографії з українських фронтів та прифронтових міст, створені фотокореспондентами та простими очевидцями. Знімки, за підтримки консульства України у США, були представлена у залі Ротонди Капітолія, де з ними ознайомились західні сенатори. Зараз виставка подорожує Штатами та скоро буде представлена у Гаазі. Ідея настільки вразила сенаторів, що церемонію відкриття для неї організував сенатор Кріс Кунс та Комітет із закордонних справ Сенату. Згодом, вже у листопаді 2022 Сенатор Кунс особисто приїхав до України для зустрічі з Президентом Зеленським та поїздки до штаб-квартири Укренерго, щоб на власні очі побачити наслідки ударів Росії по українській інфраструктурі.