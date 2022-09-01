«Insta-відьма» та ексведуча Альона Лоран поширює фейки про ЗСУ та заробляє на віщуванні обстрілів

Блогерка, колишня українська телеведуча, 32-річна Альона Лоран (Олена Дюрцька), яка позиціонує себе як "відьму", що займається "чорною магією", стверджує, що переїхала до РФ, а також поширює фейки про Збройні сили України, заробляючи кошти на "віщуванні" про обстріли.

Уродженка Мелітополя й так звана “відьма” після початку повномасштабної російсько-української війни заявила, що переїхала на територію Російської Федерації, адже впевнена, що саме воїни ЗСУ буцімто наражають цивільне населення в Україні на небезпеку, завдаючи ракетних ударів.

Водночас вона публікує дописи нібито з Мелітополя, запевняючи підписників, що не виїжджала, та розповідаючи про чудове життя в місті, яке потерпає від російських обстрілів та окупації.

Станом на 1 вересня 2022 року Лоран має понад 15 тисяч підписників в Instagram. Раніше її сторінку в соцмережі певний час було заблоковано, через що блогерка почала транслювати проросійські наративи у Telegram, де залучається підтримкою однодумців.

Що відомо про Альону Лоран?

“Відьма” неодноразово потрапляла в скандали, які поширювалися в ЗМІ не лише через її специфічну діяльність, провокативні пости та світлини, але й інциденти з правоохоронними органами.

Справжнє ім’я блогерки — Олена Дюрцька. Вона народилася в Мелітополі у 1989 році, а нині заміжня та виховує чотирьох дітей — дочку Габріеллу та трьох синів – Лева, Адама й Ілая. Вона також випустила книгу “Аліса в країНІ чудес. Балаканина брюнетки”, яку присвятила нерозділеному коханню.

Альона була ведучою рубрик “Showtime” і “Зоряний Casual” на інтернет-телебаченні SEE.UA, брала участь у телешоу “Богиня шопінгу”, “Панянки-селянки” на телеканалі “ТЕТ”. Водночас її неодноразово запрошували як гостю на різні ток-шоу.

Зазначається, що раніше її дочку намагалися викрасти заради 200 000 доларів, але зловмисників затримали поліціянти та обрали запобіжний захід: “Габі хотіли викрасти. Сума викупу склала 200 тисяч доларів. Не вийшло, тому що нас свідомо попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Було стеження. Габі нічого не знає, і ні морально, ні фізично не постраждала. Зловмисники вже за ґратами. Термін вироку — від восьми до 15 років тюремного ув’язнення. Якби не правоохоронці й не інсценування викрадення — все могло бути сумно”, — зазначала Лоран.

Згодом вона втрапила у скандал, адже Альона погрожувала слідчій, яка вела справу щодо чоловіка блогерки, “магічними здібностями”. За словами правоохоронців, блогерка протягом двох місяців переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції, зокрема, “користуючись своєю публічністю в соціальних мережах”, намагалася залякати правоохороницю, змусивши її ухвалити позитивне рішення у кримінальній справі чоловіка.

Діяльність Лоран після початку повномасштабної російсько-української війни

Втім, основною діяльністю Лоран виділяють так звану “чорну магію”. У соціальних мережах Альона за гроші відповідає на запитання підписників, консультуючи їх. Після повномасштабної війни фокус зі стосунків та грошей у блозі змінився на передбачення обстрілів села чи міста та загибелі близьких.

Жінка “перевіряє” безпечність населеного пункту, виставляючи цінник за послуги як у гривнях, так і в рублях. Для оплати у вільний доступ вона надає свій номер телефону та реквізити.

У такий спосіб, за “перегляд на небезпеку смерті для всієї родини” треба буде віддати 400 гривень або 600 російських рублів.

За вступ у “групу перегляду міст” 300 гривень або 600 рублів з можливістю додати своє місто, яке буде “переглядати” Альона.

Також є можливість простого доступу до чату за 100 гривень або 150 рублів.







«Insta-відьма» та ексведуча Альона Лоран поширює фейки про ЗСУ та заробляє на віщуванні обстрілів // 13 фото

Вона знову привернула до себе увагу після поширення її дописів у Telegram-каналі команди українського YouTube-блогера Олексія Дурнєва “Боже, яке кончене”: “Альона Лоран поїхала на Росію й активно вилизує дупи русні, публікуючи фейки про ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що в Instagram жінка неодноразово стверджувала, що вона нікуди не їхала й перебуває в Мелітополі. Водночас у Telegram заявила, що за порадою тих, хто бажав їй виїхати у РФ, так і зробила.

















«Insta-відьма» та ексведуча Альона Лоран поширює фейки про ЗСУ та заробляє на віщуванні обстрілів // 13 фото

Альона активно поширює тези російської пропаганди. Наприклад, в одному з дописів “відьма” заявила, що поляки захочуть захопити захід України, посилаючись на слова покійного російського політика Володимира Жириновського.

Водночас Лоран розповсюджує улюблений наратив Кремля — “Україна сама себе бомбить. Винні ЗСУ”. Саме цим вона пояснила свій переїзд до РФ. Наразі у Telegram за зрадницею стежать майже 2 тисячі осіб.

Щодо своєї позиції, жінка заявила, що виступає “за” приєднання окупованих Росією територій України, адже вважає себе “аполітичною”, при цьому активно коментуючи питання політики та війни у Telegram.

Отож, Лоран може загрожувати покарання згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років через публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території нашої держави або публічні заклики до підтримки рішень, дій РФ, збройних формувань, окупаційної адміністрації та до співпраці з нею.