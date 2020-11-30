Українська влада досі не оголосила дату нового локдауну, хоча і схиляється до цього. Давид Арахамія навіть анонсував якийсь «інтелектуальний локдаун». Тим часом, країни Європи, які запровадили його місяць тому, вже виходять з обмежень і готуються святкувати Різдво. Як європейці провели другий локдаун і які в нього результати, в матеріалі Букв.

Осінь в Європі принесла другу хвилю коронавірусу. Тому уряди багатьох країн запровадили жорсткі карантинні обмеження на початку листопада. Подекуди це зустріло спротив у вигляді мітингів – як нещодавно в Лондоні чи Ломбардії.

Але оскільки різдвяні свята не за горами, багато країн подумують, як їм вести боротьбу з Covid-19 в умовах родинних зібрань, можливих масових скупчень та полювання за подарунками для близьких.

Велика Британія

Великій Британії вдалося скоротити кількість хворих на коронавірус за період локдауну на 30%. Про це свідчать дані Імперського коледжу Лондона. Другий локдаун було запроваджено 5 листопада.

Британці могли залишати свої будинки лише, щоб купити продукти, дістатися до роботи, відвідати лікаря, позайматися спортом на свіжому повітрі та волонтерською діяльністю. В країні закриті всі точки роздрібної торгівлі, які не продають товари першої необхідності. Ресторани і бари можуть продавати їжу на винос. Школи та інші навчальні заклади продовжували працювати.

У Сполученому королівстві правила карантину та локдауну зокрема різняться залежно від країни. В Англії локдаун закінчиться лише 2 грудня, після чого країну поділять на три карантинні зони із відповідними правилами співіснування людей. У Шотландії таких зон п’ять, у найбезпечнішу нульову поки що не потрапив жоден населений пункт. Північна Ірландія тим часом почала двотижневий локдаун лише 27 листопада. В Уельсі локдаун послабили 9 листопада, дозволивши переміщатись країною і виїжджати в інші частини королівства лише з вагомих причин, наприклад, по роботі. З наближенням Різдва в Уельсі планують ще більше посилити заборони, зокрема закрити кінотеатри, боулінг та схожі розваги у приміщеннях, а барам, ресторанам та пабам хочуть встановити жорсткіші правила обслуговування клієнтів та години роботи.

Але на період різдвяних свят 23-27 грудня британцям по всьому королівстві дозволено формувати так звані різдвяні бульбашки із трьох сімей, яким можна разом проводити час в приміщенні, однак виходити зі своєю бульбашкою в місця масових скупчень заборонено.

Німеччина

У Німеччині локдаун, запроваджений 2 листопада, зробив криву росту захворювань більш пологою, заявив голова Агентства з боротьби з коронавірусом Лотар Вілер.

Там були закриті клуби, ресторани, театри, кіно, розважальні парки, при цьому працювали магазини, були відкриті школи і дитячі садки.

Міністр охорони здоров’я тим часом заявив, що навіть зменшення кількості тих, хто захворів, не означає, що вони можуть повернутись різко до звичного життя в грудні та січні. Наразі ситуація моніториться і країна робить запаси необхідних медикаментів. У реанімаціях країни також зайнято майже всі ліжка. А представники окремих земель вже скаржаться, що таких затяжних локдаунів наступного року економіка не витримає.

Франція

У Франції двотижневе посилення карантину на початку листопада призвело до зниження коефіцієнту R — спеціальної оцінки поширення будь-якої заразної хвороби, яка показує, скількох осіб заражає один хворий. Завдяки вжитим заходам цей показник впав до 1-0,9. Пік захворювання очікувався саме на початку листопада, а згодом з грудня французька влада планує пом’якшити локдаун, щоб сім’ї змогли хоч якось зібратись на Різдво, однак без гучних вечірок та скупчень людей.

Вже 28 листопада влада дозволила магазинам одягу, взуття та всіляких товарів повсякденного вжитку відкритись. Після місячного локдауну їм дозволили працювати до 21.00, аби уникнути накопичення відвідувачів в одному приміщенні. Бари та ресторани залишаються закритими до 20 січня.

У Франції також діє комендантська година з 21:00 до 7:00, але на день Різдва та Новий рік її скасують. Школи будуть зачинені до 20 січня.

Італія

На початку листопада країна була розділена на три зони. В “червоній” більшість магазинів були зачинені, а люди мусили заповнювати спецформуляр, щоб вийти з дому.

В Італії жорсткий локдаун планують пом’якшити після 3 грудня, але пересування між регіонами все ще буде обмежене. Традиційна різдвяна ярмарка також буде скасована, а церковна меса опівночі 1 січня не відбудеться через комендантську годину, за якою після 22:00 все зачиняється.

Бельгія

Шеститижневий локдаун в Бельгії, який розпочався 30 жовтня, успішно зменшив випадки госпіталізацій та знизив показник R до 1. Такі заходи виявились більш успішними, ніж під час першої хвилі локдауну. Країна послабити карантинні заходи перед Різдвом, але бари і ресторани лишаться зачиненими. Дозволять працювати непродуктовим магазинам, басейнам і музеям.

Ірландія

В Ірландії закриття всіх барів, ресторанів та магазинів із товарами не першої необхідності, а також заборона на подорожі далі, ніж 5 кілометрів від дому, зменшили кількість заражень із 1200 до 240 осіб на добу. Заступник прем’єр-міністра Лео Варадкар заявив, що тепер “кожен впевнений в послабленні обмежень в грудні”.

Іспанія

В Іспанії планують дозволити святкування Різдва та Нового року за участі максимум шести осіб, якщо вони не мешкають разом.

Втім під час різдвяних свят “буде зберігатися нічне обмеження руху і не можна буде виходити на вулиці в години, встановлені в кожній автономній комуні після оголошення стану тривоги”. При цьому 24 і 31 грудня буде зроблено виняток і мобільність буде обмежена з 1.00 до 6.00.

Європейські держави досі моніторять ситуацію та підлаштовують умови карантину під зміни у кількості захворюваних. І до нового спалаху захворювань у пост-новорічний період теж готуються.