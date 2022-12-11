Детальніше в інтервʼю #Букв з Аріною Єною.

— Як взагалі для Вас розпочалось повномасштабне вторгнення? Чи була у Вас напередодні 24 лютого впевненість стосовно неминучої повсемісної атаки з боку РФ?

— Почну з того, що останні 3 роки я жила в Австрії, повномасштабне вторгнення застало мене у Відні. 18 лютого ми провели акцію під штаб-квартирою ОБСЄ [прим.ред. Організація з безпеки й співробітництва в Європі, що на початку повномасштабного вторгнення скоротили присутність на території України на 85%], аби привернути увагу Європи стосовно загрози, що рухається до України. 19 лютого моя колега організувала акцію “Stand with Ukraine” на площі Прав людини у Відні — це було дійство, участь у якому брали ще 30 європейських та світових міст. Тоді ми домовились, що 26 лютого ми вийдемо ще. Однак 24 лютого все змінилось. Мій телефон буквально розривався від новин та повідомлень близьких, родини, що перебували в Україні. Чи вірила я у потенційну повномасштабну агресію Росії? Взагалі війна така штука, яку ти ніколи не зрозумієш, поки не відчуєш особисто на собі, допоки не познайомишся з нею віч-на-віч. Мабуть, і я до кінця не усвідомила, що це таке, бо під час найгарячіших перших місяців я була не в Україні. Я точна знала, що вторгнення Росії буде — навіть коли я приїхала до Києва у середині лютого, то відсканувала всі свої та родинні документи. Напередодні, 23-го ввечері під час перегляду відеозвернення президента Зеленського до росіян, я ще давала собі надію, що мені просто здалося і я себе накручую через масивність інформаційного потоку.

— Відомо, що вже 24 лютого за Вашою організацією пройшла акція у знак підтримки України. Як це відбувалось, чи багато було людей? Якою була реакція місцевої влади?

— О 8:30 того ранку ми з колегами зустрілись біля Парламенту з українськими прапорами. Акція у нас не була зареєстрована, не домовлена з владою Відня, тому майже одразу до нас підійшли співробітники поліції й поставили ультиматум — або ми за 5 хвилин залишаємо площу, або вони розпочинають розгін протесту силою. Майже одразу акцію вдалося зареєструвати перед Міністерством Закордонних справ й Бундесканцлерамтом, тому ми перейшли на вже дозволений мітинг саме туди. У той ранок багато людей приєднались до нас, переважно українці. Сидіти мовчки вдома просто було неможливо, нам боліло від власної безпомічності, тому треба було робити бодай щось тут, за кордоном. Мене відчуття провини, цей синдром, що проживають багато біженців, переслідував ще дуже довго — я у безпеці, сплю у білому теплому ліжку, а мої українці живуть у сховищах, зазнають обстрілів та гинуть. Часом протестувальники ловили «косі» погляди від місцевого населення. Однак сам по собі Відень – мультинаціональне місто, тому безцінну підтримку від різних людей, що проходили повз нас, ми також отримували.

— Як взагалі відбулися й проходять нині мітинги?

— Мітинги у перші тижні були супер хаотичними. Збирались люди на площах Європи, ми організували відкриті мікрофони, велись дискусії. Ми йшли маршами, дороги у містах перекривались. Зараз все це набагато краще/більш структуровано. Десь у травні утворився великий чат координаторів мітингів та акцій, де ми стабільно обговорюємо всі деталі, плани, меседжі, які ми маємо просувати, події. Станом на листопад у Відні за нашою організацією проведено близько 100 мітингів, протестів, перформансів та акцій на знак підтримки України. Події та зустрічі відбуваються не лише політичного характеру, наприклад, влітку «Unlimited Democracy» організував велике традиційне свято Івана Купала. Це був зворушливий вечір, наповнений українськими традиціями, що морально повертав нас додому.Також, наша команда взяла участь у щорічному Віденському марафоні. Я, разом із трьома іншими активістами, пробігли естафету. Ціллю нашого забігу був збір коштів на 1200 турнікетів.

— Наприкінці лютого «Unlimited Democracy» стали одними зі співініціаторами створення кризового штабу. Про що це говорить?

— Кризовий штаб працював протягом перших місяців війни, разом з ним й декілька громадських організацій та волонтери. Трьома основними напрямками нашої діяльності були: організація та збір гуманітарної допомоги для України, яку ми поставляли вже з другої ночі повномасштабної війни; допомога новоприбулим українцям в Австрію — трафік наших людей був величезним, тож ми займались розселенням біженців. Безкоштовно житло в Австрії отримали близько 7500 українців. Третій напрямок — політично-інформаційний. Згодом кожна ГО та волонтери почали фокусуватись на тому, що вони вміють найкраще, бо робота “пожежної” командикризового штабу вже не була настільки необхідною.

— Основним фокусом роботи «Unlimited Democracy», у якій Ви з командою працюєте була просвітницька діяльність. Розкажіть про це, будь ласка.

— Саме так. Ми висвітлювали проблеми пропаганди рф у Європі, власне, в Австрії. Досліджували події гібридної війни, яку росія розв’язала на території України ще у 2014 році. Також цього вересня ми відкрили у Відні український хаб під назвою “Unlimited Space”. Хаб став платформою для українських проєктів та ініціатив. Як культурних, так і освітніх. За декілька місяців роботи на базі хабу успішно працюють вже декілька проєктів, і щодня ми отримуємо все більше й більше заявок на участь, що безумовно тішить. Активна робота на культурно-просвітницькому фронті також надзвичайно допомагає просувати Україну в світі.. Тут хочу згадати цитату Ліни Костенко «Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». І от це дійсно те, що нам хочеться доносити, особливо за кордоном і особливо — в такому мультикультурному місті як Відень. Тому всі, хто у Відні — Ласкаво Просимо в “Unlimited Space”!

— Ви зазначили про досить специфічні погляди австрійців. Поговоримо про це більш детально?

— Де “не все так однозначно” — так це в Австрії. Останні опитування в країні показали, що 25% населення, якби зараз відбулися вибори, віддали б свій голос за партію FPO (від. ред. — Freedom Party of Austria — Австрі́йська па́ртія свобо́ди — правопопулістська і націонал-консервативна політична партія Австрії з відкрито проросійськими та пропутінськими поглядами), яка фінансується державою-терористом. Аби зрозуміти причини цього, нам треба відкотитись до часів Другої Світової. 2-ий та 3-ий українські фронти звільняли Відень і далі просувалися на Берлін. Після того до Австрії прийшли “велікіє совєти” й окупували країну на 10 років. Коли у 1955 році Радянський Союз виходив з Австрії, він висунув прямі вимоги на деокупованої території — перманентний нейтралітет та повна демілітаризація країни. Проходять десятиліття, а наратив Москви не змінюється.

— Думаєте, що тодішня окупація й дотепер відгукуються у поглядах австрійців?

— Не зовсім. Це повʼязано з тим, що Росія створила для себе чудовий плацдарм в Європі для просування цієї пропаганди. Цим нейтралітетом держава-терорист і зараз прикривається. За ці 9 місяців війни ми зрозуміли, що означає “гроші не пахнуть”. В Австрії станом на листопад зберігається дуже багато російських збережень. Це мільйони, мільярди євро. Кількість рахунків російських олігархів дуже важко порахувати. У цій країні спецагентом вважається лише та людина, що збирає інформацію про австрійців або, безпосередньо, на Австрію. Допоки російські спецслужби шукають, копають інформацію на території Австрії про Велику Британію , Америку, Україну, Австрія каже, що вона нейтральна й у цих діях немає криміналу. Подібних випадків безмежна кількість. Також варто зазначити, що Австрія має найбільшу кількість російських дипломатів в ЄС — понад 300 представників. З початку повномасштабного вторгнення в Україну назад в росію відправили до 10 з них. Це абсолютно смішно виглядає! З останнього розслідування стосовно рф: у Відні є штаб-квартира ООН. Постійне представництво росії при ООН також досить велике, але засідають вони далеко не в центральному районі міста. На даху їхньої будівлі помітили надзвичайну кількість супутникових тарілок, діаметром близько 10 метрів. Ми ж всі розуміємо, що десятиметрова тарілка там явно не для того, аби транслювати “RussiaToday”. За словами журналістів-розслідувачів та багатьох експертів, ці тарілки знаходяться там, аби перехоплювати та красти інформацію з супутників інших країн. І знову ж таки, Австрія у цьому випадку практично нічого не робить. Це відбувається багато-багато років — класична бездіяльність. Скрипаля (Сергій Вікторович Скрипаль — колишній радянський та російський офіцер військової розвідки українського походження, що був засуджений в росії за статтею «державна зрада» за шпигунство на користь Британії) до речі, передавали рф у 2010 році у Віденському аеропорту.

— Мережею часто ширяться вірусні відео, де під час протестів на підтримку України десь поруч у тому ж місті проходять мітинги, пікети у знак солідарності з діями РФ. Чи зустрічались Вам такі провокації?

— У центрі Відні є площа з величезним памʼятником “Бравому совєтскомусолдату” з підписом Сталіна. Серед старшого покоління Австрії ходить наратив, що це памʼятник російському ґвалтівнику. Там, 9-го травня маршем ходило “победобєсіє” з червоними пілотками, російськими та радянськими прапорами. Це були росіяни, які вже давно живуть в Австрії. Більше того, під час мобілізації в рф Австрія почала впускати “біженців” з країни-терориста. Я у Відні бачу машини з номерами з якоїсь Пермі чи Томська…

— Поговоримо про Вашу адвокаційну роботу щодо України. Як це відбувається?

— В Європі та світі зараз відбувається неймовірна кількість заходів, присвячених Україні. Саме там ми розповідаємо, як допомогти Україні та чого ми наразі потребуємо. Наш останній адвокаційний захід пройшов у Вашингтоні. Це були насичені 3 дні роботи, зустрічі з сенаторами та конгресменами, з якими ми обговорювали адвокацію стосовно Голодомору, який США мають визнати на федеральному рівні геноцидом українського народу. Окрім цього, ми знову наголошували на необхідності постачання важкого озброєння. Результат є. Потрібно ще дочекатися Конгрес Сполучених Штатів буде відбудеться голосувати за надання фінансової допомоги Україні.