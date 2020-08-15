Ви сумуєте за архітектурою Гауді, залами Прадо, вуличками Толедо і пляжами Валенсії. Коронавірус суттєво обмежив наші можливості в мандрах, але це не означає, що не можна згадати Іспанію хоча б гастрономічно.

Кухня цієї країни мало поступається розмаїттям сусіднім Франції та Італії, і тут можна знайти як дуже ситні й жирні страви, так і досить дієтичні. Букви зібрали вам кілька рецептів, з яких легко приготувати іспанський обід для родини.

Гаспачо



Інгредієнти:

Помідор – 2 кг

Огірок – 1 шт

Перець болгарський – 2 шт

Цибуля – 1 шт

Часник – 2 зубки

Оливкова олія – 100 мл

Оцет (винний) – 2 ст. л.

Хліб (черствий) – 2 скибки.

Овочі з вечора миємо, огірки очищуємо від шкірки, та все подрібнюємо до стану пюре в блендері. Залишаємо на ніч в холодильнику. Зранку суміш пропускаємо через сито, щоб відділити шкірки від пюре.

Далі замочуємо черствий хліб у воді, відтискаємо зайву воду ізнову все перемішуємо в блендері. Додаємо сіль, оцет і спеції, розмішуємо і знову ставимо в холодильник. Коли подаватимете вже на стіл, додайте оливкову олію.

Якщо хочете подати гаспачо як напій, додайте кип’яченої холодної води.

Ні – тоді подавайте як суп з овочами-гриль та грінками.

Паелья з морепродуктами

Сьогодні Іспанію неможливо уявити без цієї страви. Місцеві кухарі готують до 300 варіацій на відкритому вогні, але найпопулярніша серед туристів все ж страва з морепродуктами.

Складові:

Рис (довгозерний) 300 г

Морепродукти 400 г

Помідори 4 шт

Бульйон 1 л

Цибуля 1 шт.

Петрушка (пучок)

Лимон 1 шт.

Вино (біле сухе) 3 ст. л.

Оливкова олія 1 ст. л.

Куркума 1 ч. л.

Чебрець (сушений) 1 ч. л.

Перець (паприка) 1 ч. л.

Якщо маєте можливість, готуйте страву на мангалі. Це додасть процесу іспанського шарму та смаку. Ні – плита, так плита! На сковороді обсмажте нарізану цибулю, до м’якості. Додайте рис, паприку і чебрець. Перемішайте.

Влийте вино. Коли воно википить, влийте бульйон і додайте нарізані скибочками помідори.

Посипте зверху куркумою і залиште готуватися на 15 хвилин, помішуючи час від часу.

Додайте заморожені морепродукти та накрийте каструлю кришкою. Готуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, до готовності морепродуктів і рису.

Полийте страву соком половини лимона, можна оздобити петрушкою і скибочками лимона.

Салат з тунцем



Інгредієнти

пучок салату-латуку

2-3 помідори

1 натерта морква

1 червона цибулина

2 яйця

1 банка консервованого тунця

3-4 ст. ложки солодкої кукурудзи

10 великих оливок без кісточок

Для заливки:

2 ст. ложки оливкової олії

1 ст. ложка винного оцту

Сіль за смаком

Зварити яйце, охолодити, почистити та розрізати на чотири частини. Помити листя салату, добре висушити їх паперовою серветкою. Натерти моркву соломкою. Нарізати помідори на невеликі шматочки, а цибулю – півкільцями.

Покласти на дно тарілки листя салату, потім шматочки помідора, цибулю, натерту моркву, оливки, кукурудзу і яйце. Посолити за смаком, додати оливкову олію й оцет.

Ескалівада



Цю страву каталонської кухні добре подавати як гарнір до риби чи м’яса.

Інгредієнти

4 великих баклажани

4 червоних солодких перці

4 середніх помідори

3 цибулини

3 зубчики часнику

4-5 столових ложок оливкової олії

2-3 столових ложки винного оцту

Сіль і перець за смаком

Петрушка, чебрець та інша зелень за смаком

Овочі помийте, але не чистьте. Дайте їм повністю висохнути.

Покладіть баклажани, перці, томати та цибулю на деко і поставте його в духовку на 30-40 хвилин на 200 градусів. Якщо готуєте на грилі, то викладіть на нього та обсмажуйте стільки ж за часом, періодично перевертаючи овочі.

Овочі мають потемніти, але не перетворитись на пюре. Дайте їм охолонути.

Тепер очистьте від шкірки баклажани, помідори та перці, а цибулю від лушпиння. Видаліть насіння з перцю і баклажанів і наріжте їх вузькими довгими смужками.

Помідори потрібно порізати на 4 частини, а цибулю кільцями.

Викладіть в миску порізані овочі шарами — спершу баклажани, потім перець, помідори, цибулю. Посоліть і поперчіть їх. Подрібніть часник і посипте ним запечені овочі.

В окремій мисці змішайте олію і оцет, а також сіль і мелений перець. Полийте заправкою овочі, добре перемішайте і посипте зеленню.

Дайте настоятися ескаліваді не менше 2 годин. Також можете поставити овочі в холодильник і подавати до столу на наступний день.

Можна подати як гарнір з рибою чи м’ясом, а можна як закуску до підсмажених брускет.

Tarta de Santiago

Традиційний галісійський пиріг, названий на честь святого Якова, готується тільки з мигдалю.

Інгредієнти:

200 г борошна

100 г масла

5 великих яєць

Дрібка соди

200 г меленого мигдалю

200 г цукру

Цедра 1 лимона

0,5 ч.л. меленої кориці

1-2 ст.л. рому або бренді

Тепле масло змішати з цукром (50 г) і одним яйцем і дрібкою соди. Вимісити тісто до еластичного стану, загорнути в харчову плівку і покласти на годину в холодильник.

Яйця (жовтки від білків не відокремлювати) злегка збити з цукром, додати ром або бренді. Мелений мигдаль змішати з дрібно натертою цедрою і корицею. Додати в яйця і ще раз ретельно перемішати.

Форму змастити маслом, дістати з холодильника тісто, розподілити його у формі тонким шаром з бортиками у 2-3 см, вилити туди мигдальну суміш, випікати в розігрітій до 170 –180С духовці 25-30 хв або до сухої скоринки.

Попри використання яєць тарта не має підійматися, а бути пласкою й сухуватою.

Дати тарті охолонути в формі.

Традиційно цей пиріг прикрашають хрестом Сантьяго. Якщо хочете геть дотриматися форми, то знайдіть в інтернеті малюнок хреста, роздрукуйте й виріжте хрест. Покладіть на пиріг і посипте навколо цукровою пудрою.

У Сантьяго цей пиріг подають зі збитими вершками або кулькою морозива.

Полунична сангрія

Вам знадобиться

вино біле – 1 пляшка

полуниця – 1 стакан

апельсин – 2 шт.

лимони – за смаком

кориця в паличках – 3 шт.

Полуницю вимити, видалити листки, нарізати пластинками 2-3 мм. Лимон і апельсин теж помити. Тонко нарізати разом зі шкіркою. У відповідну посудину (глечик) місткістю 1 л або трохи більше викласти полуницю, посипати 2 ч.л. цукру. Додати часточки лимона, посипати 2 ч.л. цукру. Дерев’яною лопаткою або ложкою трохи утрамбувати фрукти. Залишити на 15 хвилин — вони мають пустити сік. Залити фрукти вином. Додати корицю в паличках. Поставити в холодильник настоятися на 3 години. Перед подачею можна додати мінеральної води.

Смачного!