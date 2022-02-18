Головною темою останніх тижнів для українців стала загроза вторгнення російських військ в Україну. І це не дивує, бо ми вже чудово знаємо “хто така Росія?”. Проте проблеми медичні досі не перестають турбувати населення.

Пандемія триває. Так, значна частина країн світу розпочала зняття протикоронавірусних обмежень, таким чином дозволивши невакцинованим повернутись до нормального життя. Франція, яка наприкінці січня реєструвала понад 400 тисяч за добу, уже повідомляє про покращення епідситуації та знімає всі обмеження.

Ідентичне рішення готують Польща, Німеччина, Італія тощо. Швеція, на фоні зняття обмежень та поліпшення епідеміологічної ситуації, припиняє проводити тестування проти COVID-19. Таке рішення Шведської агенції охорони громадського здоров’я аргументується тим, що вартість та актуальність тестування більше не виправдані:

“Якби ми провели широке тестування, адаптоване для всіх, хто має COVID-19, це означало б пів мільярда крон на тиждень (близько 55 мільйонів доларів) і 2 мільярди на місяць (220 мільйонів доларів)”, – голова Шведської агенції охорони громадського здоров’я Карін Тегмарк Візелл.

Світова статистика також підтверджує описану попередньо картину. Попри незначний приріст смертності у світі відмічається швидкий короткий спалах зі стрімким покращенням ситуації. Схожу картину можна було спостерігати в Великобританії, котра пройшла ідентичний шлях кількома тижнями раніше.

Україна не є виключенням у поведінці хвилі захворювання. Як і в інших країнах світу, після стрімкого спалаху Україна пройшла пік, а загальна ситуація стабілізувалась. Принаймні про це заявляє очільник МОЗ.

Відповідно до тверджень міністра, Україна досягла піку спалаху на тиждень раніше. Проте чи дійсно це так? COVID-19, спричинений варіантом “Omicron”, характеризується легким перебігом та швидшим одужанням, часто без необхідності госпіталізації.

Свою справу зробила й вакцинація, через що значна частина вакцинованих, які все ж інфікувались, мали легку або безсимптомну форму інфекції. Проте, найкращий ефект надала загальна ситуація в країні, при загрозі іноземної інтервенції українці не розглядали симптоми ГРВІ як найважливіше наразі. Відповідно, все в найкращих українських традиціях – “менше тестів, менше хворих”. Достатньо просто провести порівняння, сусідня Польща має 38 млн населення і пік спалаху 60 тисяч щодня, Румунія має 19 млн громадян і пік спалаху 40 тисяч щодня. Існують сумніви, що рівень специфічної та неспецифічної профілактики в цих країнах гірший.

Власне, якщо порівняти спалах варіантів Omicron і Delta, то останній, попри нижчу щодобову статистику (28 477 проти 45 022 інфікованих за добу), був розтягнутий у часі на 3 місяці, а добова смертність перевищила 800 осіб на добу. Під час поточної хвилі смертність становить приблизно 300 осіб за добу, що менше навіть в порівнянні з весною 2021 року, коли був спалах варіанту Alfa. Відмічається також зниження рівня госпіталізації — максимум в цьогорічній хвилі становить 80% та приблизно 60% в середньому в порівнянні з Delta (дані Євгена Істребіна). Важливим показником стане понаднормова смертність. Саме вона продемонструє реальний показник летальності в країні від COVID-19 в порівнянні з попередніми роками

Проте, загалом ситуація відповідає світовим тенденціям і все йде до значного покращення ситуації і, як наслідок, плавного скасування протиепідемічних обмежень.

Чудовим каталізатором для повернення країни в допандемічне життя залишається вакцинація. Саме ця “суперзброя” дозволяє європейцям відмовитись від усіх обмежень та перекваліфікувати COVID-19 в “хворобу, що не має соціальної загрози”. І це в умовах багатотисячних спалахів та відкритті нових підваріантів Omicron. На жаль, змушений констатувати, що контроль МОЗ над темпами вакцинації повністю втрачено. У порівнянні з осінню 2021 року, ці показники впали багаторазово. Це в умовах, що повністю вакциновано лише 15 млн осіб, тобто лише 35% населення. Про показники бустеру краще промовчати. А саме бустерна доза дає ефективний захист від нових варіантів коронавірусу.

Звісно, можна повернутись до інформації, що “Omicron” краще переноситься. Проте, він так само спричиняє ускладнення в різних органах і системах, а додаткове тестування, госпіталізація та лікування вимагає нові витрати коштів з бюджету. Ціна 5-денного курсу лікування препаратом “Паксловід” від Pfizer становить 530$, а “Молнупіравіром” – 700$. Нагадаю, ціна дози Comirnaty від тієї ж Pfizer всього 18$.

Проте, попри наявну значну кількість вакцин (14 млн доз), що були надані як допомога програмою COVAX та закуплені за кошти з держбюджету, вакцинальна кампанія практично притихла. Звісно, крім недопрацювань МОЗ, є ще проблема активних антивакцинаторських рухів, які як доведено мають корні з уже згаданої країни агресора. До слова, жіноча збірна Канади з хокею, яка грала нещодавно проти росіянок, крім захисних шоломів, вдягнула й ще медичні маски. Цілком логічний крок, оскільки овіяний брехнею та пропагандою “Спутнік V” по суті взагалі не продемонстрував свою ефективність.

Щоденні багатотисячні спалахи та стабільно високий показник смертності є підтвердженням цього факту. Якби цей “фуфломіцин” був дійсно ефективний, як гадаєте — відсторонювався Путін так від своїх гостей?

Підсумовуючи, через легкий перебіг хвороби від варіанту “Omicron”, остання спричинена хвиля не створила вітчизняній медичній системі великих проблем. Між тим, недосягнення колективного імунітету серед українців досі є загрозою для широкого розповсюдження інших варіантів збудника COVID-19. Як наслідок, МОЗ повинен і надалі займати активну позицію щодо популяризації вакцинації серед населення.