Якщо Юлії Тімошенко щось хочеться, то вона точно спробує цього досягти, наскільки б безнадійним комусь не здавався її план.

Березень 2007. Юлія Тимошенко  прилітає в США. Їй страшно, адже вона тут вперше з часу, коли посадили Павла Лазаренка – її близького соратника, що привів її у велику політику і з яким її пов’язують сумнівні оборудки. Втім, у Тимошенко є мета, яка допомагає долати страх – їй треба здобути міжнародну підтримку, щоб організувати дострокові вибори в Україні і повернути собі посаду прем’єра .

З осені вона влаштувала собі міжнародне турне, щоб добитися перевиборів. Спершу були Брюссель та Берлін, а на різдвяні свята Тимошенко полетіла до Ізраїлю. Але не задля того, щоб помолитися. Юлія Володимирівна оселилася в готелі «Король Давид», де також мешкала держсекретар США Кондоліза Райс.

Тимошенко дуже потрібно було фото з найвпливовішою жінкою світу і вона не раз «випадково» прогулювалась коридором, щоб зустріти важливу гостю. Кажуть, вони таки перетнулись в коридорі, але фото не вийшло. Втім, це ж був лише один з елементів кампанії лідерки «Батьківщини», щоб організувати в країні дострокові парламентські вибори. Зрештою, у США вона зустрілась і з Райс, і  з Олбрайт.

Тимошенко і Райс

Тимошенко і Райс. Фото Олександра Прокопенка

І до кінця весни вона вже переконала президента Ющенка розпускати Раду. А перед тим, сама ж фактично помножила його на нуль, проголосувавши з Партією регіонів потрібний їй закон про повноваження Кабміну. Янукович думав, що цей закон для нього. А Тимошенко будувала фортецю для себе.

Ні ненависть, ні презирство ніколи не заважали Юлії Володимирівні сісти за стіл переговорів, якщо вона бачила в цьому велику вигоду. При цьому ніколи не забувала максимально сильно використати свою жіночу принаду.

Січень 2020. Юлія Тимошенко приходить на першу погоджувальну Верховної Ради в новому образі і змушує всіх говорити тільки про себе, а наступного дня несподівано палиться на переписці з головою ОП Андрієм Єрмаком.

«Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас у гості увечері у найближчі зручні Вам дні. Обіймаю», – пише Тимошенко Єрмаку.

Це та сама Тимошенко, чия партія номінально знаходиться в опозиції. Яка критикує владу за закон про землю, гральний бізнес і газ не по три гривні.

Та сама Тимошенко, яку Зеленський восени 2019 відлучив від «солоденького».

«Подивіться, який гарний вигляд має зараз “опозиція”. Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають “солоденького» – познущався Зеленський над Тимошенко, якій не дозволив зайти на низку аграрних «годівниць».

«Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм… Ну ви в курсі… Словом, чекаємо Вас на корпоративах… Можна зі своїм піаніно:)» – відповіла йому Тимошенко.

Але в опозицію пішла тільки після голосування за закон про землю і тільки під тиском старожилів партії, які розуміли, що таке загравання з владою може дорого коштувати.

Верховна Рада 28 січня

Втім навіть попри жбурляння стосів паперу в голову аграрного комітету Сольського Тимошенко ніколи за ці 2 роки не дозволила собі особистих випадів і принижень щодо Зеленського.

Це колись вона могла розповісти анекдот про політичних опонентів: “Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і питають: “Що нам робити? Ми білочка і зайчик створили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, ми білочка і зайчик?”. А сова подивилася і каже: “Ні! Тому що ви обидва хлопчики”.

Зараз же гострі шпильки хіба що у волоссі лідерки «Батьківщини».

Верховна Рада 29 січня

Здається, скільки Зеленський президент, стільки Тимошенко виношує в собі ідею стати прем’єром при слабкому президенті. І якщо спочатку соратники Тимошенко ще пробували пояснювати це бажання як технологію, то тепер їм все важче приховувати бажання лідерки. Тим більше, що Юлія Володимирівна з охотою іде на спільні дії з владою.

На початку грудня минулого року  «Батьківщина» пішла на союз зі «Слугою народу» в київській облраді і допомогла в сумнівний спосіб стати головою соратнику Зеленського. В обмін «Батьківщина» мала б отримати посаду в міністерстві регіонального розвитку для Ганни Старікової.

За кілька тижнів аналогічна історія повторилась у Запоріжжі – «Батьківщина» підтримала голову від «Слуги», а вже наступного дня представник цієї партії Олександр Старух отримав посаду голови облдержадміністрації.

І найсмішніше – через рік після перепалки про «солоденьке» Тимошенко таки завела свого кадра в ДПЗКУ. Заступником голови правління став Андрій Власенко. Кажуть, саме цим місцем влада розплатилась з Тимошенко за голосування за бюджет в першому читанні. В другому читанні Тимошенко також дала голоси.

І от тепер в Тимошенко знову є документи для переговорів з Єрмаком.

«Я як лідер опозиційної фракції буду докладати всі зусилля для того, щоб і владних чиновників переорієнтувати, для того щоб працювати для країни. Я буду використовувати всі можливості для того, щоб переконати поміняти стратегію, яка сьогодні ведеться в державі, яка віддає наші ресурси, можливості, землю, фінанси. Тому я буду говорити з усіма чиновниками без виключення», – пояснила цю переписку лідер «Батьківщини».

А ще через кілька днів здивувала заявою про можливу коаліцію зі «Слугами».

Верховна Рада 29 січня

“Якщо таке об’єднання президент ініціює, тотальне, повне та всеохопне об’єднання заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь”, – пообіцяла Тимошенко.

Ще більше здивував Давид Арахамія, який заявив наступне: «Що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко,  або з іншою фракцією або групою, то це – відкритий діалог”.

Його колега Олександр Корнієнко був куди обачнішим у висловлюваннях.

«Це ж не просто ми танцюємо якийсь вальс разом з іншою партією. Треба визначитись, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі. І чому це буде присвячено. Бо у нас багато розбіжностей із Юлією Володимирівною: вона пропонує газ по три гривні, а ми пропонуємо, щоб ринок газу був, вона проти продажу землі, а ми за. В мене питання, що це за танок буде, щоб не виявилось, що один партнер танцює танго, а інший взагалі пробіжку робить», – зазначив голова партії. Насправді, значну частину «Слуг», за їх висловом, «буквально тіпає» від заяв Тимошенко, тому вони погано уявляють собі її як частину коаліції чи прем’єра.

«Може, в неї і є фантазії стати прем’єром, але я не бачу їй підтримки у нашій фракції», – зізнається один із впливових «Слуг».

«Але навіть якщо припустити, що нас вмовлять її підтримати, я не розумію, як вона впроваджуватиме ринок землі, легалізацію грального бізнесу (який вона заборонила у 2009) і будуватиме ринок газу. В цьому наші риторики абсолютно протилежні», – каже співрозмовник Букв.

Верховна Рада 3 лютого

Цікаво, що люди, які добре знають Тимошенко, теж сумніваються в цьому задумі (навіть залишаючи за дужками те, що її кандидатура не сподобається Америці).

«Потепління безумовне, – визнає співрозмовник Букв. – Враховуючи, що вона навіть не відповіла на закид про перевзування (Зеленський в останньому відео явно натякав на Тимошенко, коли говорив про політиків, які проти закону про референдум, але потів в них вже є 5 питань на референдум – ред). Але ж як це може трансформуватися в прем’єрство – загадка. Тим більше, що на посаді вона має робити цілком протилежне тому, що робить Зеленський».

Зараз те, що відбувається, в оточенні Тимошенко називають словом «процес».

Можливо, в цьому процесі Тимошенко розраховує на лояльність і підтримку двох олігархів, між якими, схоже, лідер «Батьківщини» успішно маневрує.

Втім, у грі олігархів вона одна з варіантів у багатоходівочках.

Тому поки Тимошенко ретельно вибудовує зовнішній образ і демонструє на камери, як росте до неї довіра. З надією, що можна повторити досвід 2004 чи 2007.

 