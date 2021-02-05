На фоні санкцій, під які потрапили телеканали пулу Медведчука, загубилась ще одна тема. Цього тижня спочатку Юлія Тимошенко, а потім і Давид Арахамія заговорили про коаліцію «Слуг» і «Батьківщини». Вочевидь, Юлія Тимошенко хоче втретє стати прем’єром, але чи вийде це в неї, розбирались Букви.

Якщо Юлії Тімошенко щось хочеться, то вона точно спробує цього досягти, наскільки б безнадійним комусь не здавався її план.

Березень 2007. Юлія Тимошенко прилітає в США. Їй страшно, адже вона тут вперше з часу, коли посадили Павла Лазаренка – її близького соратника, що привів її у велику політику і з яким її пов’язують сумнівні оборудки. Втім, у Тимошенко є мета, яка допомагає долати страх – їй треба здобути міжнародну підтримку, щоб організувати дострокові вибори в Україні і повернути собі посаду прем’єра .

З осені вона влаштувала собі міжнародне турне, щоб добитися перевиборів. Спершу були Брюссель та Берлін, а на різдвяні свята Тимошенко полетіла до Ізраїлю. Але не задля того, щоб помолитися. Юлія Володимирівна оселилася в готелі «Король Давид», де також мешкала держсекретар США Кондоліза Райс.

Тимошенко дуже потрібно було фото з найвпливовішою жінкою світу і вона не раз «випадково» прогулювалась коридором, щоб зустріти важливу гостю. Кажуть, вони таки перетнулись в коридорі, але фото не вийшло. Втім, це ж був лише один з елементів кампанії лідерки «Батьківщини», щоб організувати в країні дострокові парламентські вибори. Зрештою, у США вона зустрілась і з Райс, і з Олбрайт.

І до кінця весни вона вже переконала президента Ющенка розпускати Раду. А перед тим, сама ж фактично помножила його на нуль, проголосувавши з Партією регіонів потрібний їй закон про повноваження Кабміну. Янукович думав, що цей закон для нього. А Тимошенко будувала фортецю для себе.

Ні ненависть, ні презирство ніколи не заважали Юлії Володимирівні сісти за стіл переговорів, якщо вона бачила в цьому велику вигоду. При цьому ніколи не забувала максимально сильно використати свою жіночу принаду.

Січень 2020. Юлія Тимошенко приходить на першу погоджувальну Верховної Ради в новому образі і змушує всіх говорити тільки про себе, а наступного дня несподівано палиться на переписці з головою ОП Андрієм Єрмаком.

«Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас у гості увечері у найближчі зручні Вам дні. Обіймаю», – пише Тимошенко Єрмаку.

Це та сама Тимошенко, чия партія номінально знаходиться в опозиції. Яка критикує владу за закон про землю, гральний бізнес і газ не по три гривні.

Та сама Тимошенко, яку Зеленський восени 2019 відлучив від «солоденького».

«Подивіться, який гарний вигляд має зараз “опозиція”. Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають “солоденького» – познущався Зеленський над Тимошенко, якій не дозволив зайти на низку аграрних «годівниць». «Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм… Ну ви в курсі… Словом, чекаємо Вас на корпоративах… Можна зі своїм піаніно:)» – відповіла йому Тимошенко.

Але в опозицію пішла тільки після голосування за закон про землю і тільки під тиском старожилів партії, які розуміли, що таке загравання з владою може дорого коштувати.

Втім навіть попри жбурляння стосів паперу в голову аграрного комітету Сольського Тимошенко ніколи за ці 2 роки не дозволила собі особистих випадів і принижень щодо Зеленського.

Це колись вона могла розповісти анекдот про політичних опонентів: “Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і питають: “Що нам робити? Ми білочка і зайчик створили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, ми білочка і зайчик?”. А сова подивилася і каже: “Ні! Тому що ви обидва хлопчики”.

Зараз же гострі шпильки хіба що у волоссі лідерки «Батьківщини».

Здається, скільки Зеленський президент, стільки Тимошенко виношує в собі ідею стати прем’єром при слабкому президенті. І якщо спочатку соратники Тимошенко ще пробували пояснювати це бажання як технологію, то тепер їм все важче приховувати бажання лідерки. Тим більше, що Юлія Володимирівна з охотою іде на спільні дії з владою.

На початку грудня минулого року «Батьківщина» пішла на союз зі «Слугою народу» в київській облраді і допомогла в сумнівний спосіб стати головою соратнику Зеленського. В обмін «Батьківщина» мала б отримати посаду в міністерстві регіонального розвитку для Ганни Старікової.

За кілька тижнів аналогічна історія повторилась у Запоріжжі – «Батьківщина» підтримала голову від «Слуги», а вже наступного дня представник цієї партії Олександр Старух отримав посаду голови облдержадміністрації.

І найсмішніше – через рік після перепалки про «солоденьке» Тимошенко таки завела свого кадра в ДПЗКУ. Заступником голови правління став Андрій Власенко. Кажуть, саме цим місцем влада розплатилась з Тимошенко за голосування за бюджет в першому читанні. В другому читанні Тимошенко також дала голоси.

І от тепер в Тимошенко знову є документи для переговорів з Єрмаком.

«Я як лідер опозиційної фракції буду докладати всі зусилля для того, щоб і владних чиновників переорієнтувати, для того щоб працювати для країни. Я буду використовувати всі можливості для того, щоб переконати поміняти стратегію, яка сьогодні ведеться в державі, яка віддає наші ресурси, можливості, землю, фінанси. Тому я буду говорити з усіма чиновниками без виключення», – пояснила цю переписку лідер «Батьківщини».

А ще через кілька днів здивувала заявою про можливу коаліцію зі «Слугами».

“Якщо таке об’єднання президент ініціює, тотальне, повне та всеохопне об’єднання заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь”, – пообіцяла Тимошенко.

Ще більше здивував Давид Арахамія, який заявив наступне: «Що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко, або з іншою фракцією або групою, то це – відкритий діалог”.

Його колега Олександр Корнієнко був куди обачнішим у висловлюваннях.

«Це ж не просто ми танцюємо якийсь вальс разом з іншою партією. Треба визначитись, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі. І чому це буде присвячено. Бо у нас багато розбіжностей із Юлією Володимирівною: вона пропонує газ по три гривні, а ми пропонуємо, щоб ринок газу був, вона проти продажу землі, а ми за. В мене питання, що це за танок буде, щоб не виявилось, що один партнер танцює танго, а інший взагалі пробіжку робить», – зазначив голова партії. Насправді, значну частину «Слуг», за їх висловом, «буквально тіпає» від заяв Тимошенко, тому вони погано уявляють собі її як частину коаліції чи прем’єра.

«Може, в неї і є фантазії стати прем’єром, але я не бачу їй підтримки у нашій фракції», – зізнається один із впливових «Слуг».

«Але навіть якщо припустити, що нас вмовлять її підтримати, я не розумію, як вона впроваджуватиме ринок землі, легалізацію грального бізнесу (який вона заборонила у 2009) і будуватиме ринок газу. В цьому наші риторики абсолютно протилежні», – каже співрозмовник Букв.

Цікаво, що люди, які добре знають Тимошенко, теж сумніваються в цьому задумі (навіть залишаючи за дужками те, що її кандидатура не сподобається Америці).

«Потепління безумовне, – визнає співрозмовник Букв. – Враховуючи, що вона навіть не відповіла на закид про перевзування (Зеленський в останньому відео явно натякав на Тимошенко, коли говорив про політиків, які проти закону про референдум, але потів в них вже є 5 питань на референдум – ред). Але ж як це може трансформуватися в прем’єрство – загадка. Тим більше, що на посаді вона має робити цілком протилежне тому, що робить Зеленський».

Зараз те, що відбувається, в оточенні Тимошенко називають словом «процес».

Можливо, в цьому процесі Тимошенко розраховує на лояльність і підтримку двох олігархів, між якими, схоже, лідер «Батьківщини» успішно маневрує.

Втім, у грі олігархів вона одна з варіантів у багатоходівочках.

Тому поки Тимошенко ретельно вибудовує зовнішній образ і демонструє на камери, як росте до неї довіра. З надією, що можна повторити досвід 2004 чи 2007.