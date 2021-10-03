Як відомо, і яйця, і авокадо є дуже корисними продуктами в нашому раціоні.
Авокадо – це джерело неоціненних вітамінів, мікроелементів і корисних речовин. Він покращує роботу серця, нормалізує гормональний баланс і має ще багато переваг для здоров’я. За свою поживність плід був занесений в Книгу рекордів Гіннеса.
Також більшість лікарів радять включати яйця в раціон здорового харчування, оскільки цей продукт від природи надзвичайно насичений поживними речовинами. Яйця містять білок у великій кількості, вітаміни A, D, B і B12, а також лютеїн і цеаксантин, речовини, які допомагають запобігати погіршенню зору в літньому віці.
Яйця в авокадо
Інгредієнти:
- 2 авокадо;
- 4 яйця;
- оливкова олія;
- сіль, перець на свій смак.
Спосіб приготування:
Потрібно розрізати авокадо навпіл та видалити кісточку. Після цього з кожного плоду чайною ложкою видаліть трохи м’якоті, змастіть олією, вбийте туди яйця і відправте в розігріту духовку на 15 хвилин.
Сніданок готовий, смачного!