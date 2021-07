#Букви розповідають, як поширювався фейк, та в чому різниця між цими препаратами.

Вакцина проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (розроблялася під кодовою назвою AZD1222) — це векторна дводозова вакцина, яка вводиться внутрішньом’язово. Заявлена ефективність — 76% для запобігання симптоматичному прояву коронавірусної хвороби, 100% — проти важких або критичних випадків захворювання та ушпиталення (починаючи з 22 дня після введення першої дози).

Вакцину виготовляють декілька країн ЄС, США, Китай та Велика Британія. За межами ЄС препарат виробляється також у Південній Кореї — на фармацевтичному підприємстві SK BioScience, яке отримало сертифікат виробництва вакцин COVID-19 та сертифікат якості EU-GMP (Good Manufacturing Practice).

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від AstraZeneca проти коронавірусу в лютому поточного року. Рекомендацію було видано окремо для AstraZeneca, яку виготовляють у Європі, Китаї та США, і для AstraZeneca/SK Bio, яку виробляють у Південній Кореї.

Для першої зазначено, що швецька компанія AstraZeneca AB є отримувачем рекомендації ВООЗ, відповідальним за неї національним регулятором — European Medicines Agency (ЕМА). Виробників зазначено декілька, це компанії з Бельгії, США, Великої Британії, Південної Кореї, Нідерландів та Китаю (перелік наведено повний і вичерпний, зверніть увагу — Індії в ньому немає).

Для другої зазначено, що виробником є AstraZeneca/SK Bioscience Co. Ltd, відповідальним національним регулятором Міністерство продовольства та безпеки ліків Південної Кореї. Заявку на отримання рекомендації ВООЗ для AstraZeneca/SKBio подавала швецька компанія AstraZeneca AB.

Вакцина, виготовлена зазначеними ВООЗ виробниками AstraZeneca, зокрема, SK Bioscience, продається під торговою маркою Vaxzevria (таку назву вона отримала наприкінці березня).

У червні 2020 року AstraZeneca уклала ліцензійну угоду з індійською компанією Serum Institute of India. Як сповіщали, це зробили з метою постачання вакцини проти коронавірусу до країн з низьким і середнім рівнем доходу.

МОЗ без вагань ставить між цими препаратами знак дорівнює і пише:

У цій заяві з сайту МОЗ є твердження, які сміливо можна назвати фейками.

Ні, не “та сама вакцина AstraZeneca”.

Препарат, що має комерційну назву Covishield, виготовлений Serum Institute of India за ліцензійною угодою, справді отримав від ВООЗ рекомендацію на екстренне застосування. Це сталося того ж дня, коли рекомендації отримали AstraZeneca та AstraZeneca/SK-Bio.

В рекомендації ВООЗ відбила інформацію про те, що відповідальним національним регулятором є індійський Central Drugs Standard Control Organization, Індія. Виробником, на відміну від корейського варіанта, європейську AstraZeneca не зазначено, лише Serum Institute of India Pvt. Ltd.

ВООЗ у документі про видачу рекомендації також зазначає, що препарат з комерційною назвою Covishield — “є результатом співпраці та передачі технологій від AstraZeneca та Оксфордського університету до SIIPL”. Заявку на отримання дозволу подавав Serum Institute of India Pvt. Ltd.

У рекомендації ВООЗ до Covishield надано дані випробовувань вакцини AstraZeneca. Однак європейська компанія та європейський регулятор не є відповідальними за виробництво цієї вакцини.

До того ж Serum Institute of India, виробник Covishield, на відміну від SK Bioscience, не має сертифіката EU-GMP, який гарантує стабільно високу якість продукту, те, що він підходить для використання за призначенням, а найголовніше — відповідає вимогам реєстраційного посвідчення або дозволу на клінічне дослідження.

Ні, не “схвалена і дозволена”.

Препарат Covishield станом на 2 липня не лише не схвалений європейським регулятором EMA, а навіть не знаходиться на етапі розгляду.

Водночас Vaxzevria (європейська та південнокорейська AstraZeneca) отримала умовний дозвіл на продаж на території ЄС ще пів року тому.

З 1 липня в ЄС почали запроваджувати сертифікати вакцинації. Місяцем раніше сім держав-членів ЄС (Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща) почали видавати COVID-паспорти в тестовому режимі.

Програма паспортів вакцинації Євросоюзу дозволяє людям вільно переміщатися всередині блоку, якщо вони повністю щеплені однією з чотирьох вакцин західного виробництва, схвалених ЕМА.

Також 20 травня Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.

Згідно з офіційними даними на сайті EMA, в ЄС схвалено такі вакцини:

Оскільки рішення Ради ЄС мають рекомендаційний характер, кожна країна сама вирішує, яких громадян пускати до себе. Днями заборону на в’їзд до Нідерландів з будь-якою метою було скасовано для щеплених українців. На сайті уряду Нідерландів зазначено, що схвалено щеплення такими вакцинами (препарати, що використовуються в Україні, виділено жирним шрифтом):

Зверніть увагу, що Нідерланди враховують щеплення вакциною Covishield, однак чітко розмежовують препарати Vaxzevria і вакцину від Serum Institute of India.

Австрія приймає і громадян, що не були щеплені, але їм доведеться реєструватися і двічі естуватися на коронавірус, провести від 5 днів на самоізоляції. Натомість для щеплених іноземців немає вимог щодо карантину і реєстрації. Список схвалених вакцин аналогічний до нідерландського: щеплення Covishield зараховують, але і в австрійському переліку цей препарат і вакцина від AstraZeneca позначені окремо.

Естонія теж пускає щеплених Covishield. В’їзд до Естонії для громадян країн, що не є членами ЄС, дозволений, якщо вони були щеплені за правилами своєї країни.

Камнем спотикання лишається схвалення європейським регулятором. Керівництво виробника вакцини Covishield обіцяє “на топрівні” розв’язати проблему з невизнанням в ЄС сертифікатів щеплення цим препаратом, як оголосив гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла. Однак про будь-які чіткі терміни і гарантії схвалення препарата в ЄС поки не йдеться.

I realise that a lot of Indians who have taken COVISHIELD are facing issues with travel to the E.U., I assure everyone, I have taken this up at the highest levels and hope to resolve this matter soon, both with regulators and at a diplomatic level with countries.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) June 28, 2021