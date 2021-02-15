У ХХІ ст. соцмережі стали невід’ємною частиною нашого життя, а інструментів для просування online стає все більше: легальна реклама йде пліч-о-пліч з брудною грою, фальшивими акаунтами та дезінформацією.

#Букви помітили брудну гру з боку Офісу президента і розповідають, що і як працює.

Розпочнемо матеріал із кількох цитат представників чинної влади:

“Я не ходжу в соцмережі. Я принципово у Facebook не ходжу. Це у мене ще з “Кварталу”, коли армія ботів Петра Олексійовича була направлена проти нас. Ну, його чи може його оточення”, – поскаржився Володимир Зеленський.

“Проти влади працює абсолютно інша система – боти, анонімні Telegram-канали. Сьогодні навіть найбільш добру і нейтральну справу можна представити інакше. У це вливаються величезні гроші… Не будемо говорити, звідки, хто замовник – це всім відомо”, – Андрій Єрмак назвав причину падіння рейтингів президента.

Логіка у представників ОП дуже проста: весь негатив пишуть на замовлення “того, чиє ім’я не можна називати”, а всі незгодні з політикою партії – боти та фейки.

Але через боротьбу з “тим-кого-не-можна-називати-ботами”, чиновники зовсім забувають про свої мережі сторінок, акаунтів і пабліків, які вихваляють президента і його оточення, “мочать” супротивників та продають рекламу за російські рублі через проблеми з фінансуванням.

#Букви вже аналізували фан-сторінки президента в Instagram (саме там нам пропонували поставити рекламу за російські рублі) та Facebook-сторінку, на якій пана президента називали “хазяїном України” та витрачали тисячі доларів на просування.

Ми розповімо про мережу, яка налічувала понад 20 публічних сторінок політичної тематики та понад 100 фейкових акаунтів

Реальний розмір сітки може бути значно більшим, але принципи роботи можна зрозуміти й на цьому прикладі.

Проаналізовані Facebook-сторінки: Про Україну , Новини України , Ньюз Тайм , Столичний експрес , Україна як є , Українські вісті , Новини країни , Про головне , Київ. Новини , Kyiv News , Тільки правдиві новини , Правдиві новини , Народні вісті , Старі Політики , Час Новин , Резонанс UA , Правда UA , Київ UA , Реалії UA , Український світ .

Більшість сторінок було видалено під час написання матеріалу, але скріншоти, як то кажуть, не горять.

Точну причину видалення ми не знаємо, але є всього два варіанти: власники мережі вирішили приховати свою діяльність, або ж в офісі соцмережі почали роботи свою роботу.

Майже всі сторінки було створено упродовж двох останніх років. Найстарішу — 18 вересня 2018 року, тобто за пів року до перемоги Володимира Зеленського на виборах президента. Кількість “читачів” варіюється від кількох сотень до кількох тисяч.

Усі сторінки ведуться за однаковим принципом: сторінку з певною періодичністю наповнюють контентом із різних ЗМІ, але акцентують на прославленні “успіхів” влади та боротьбі з її політичними опонентами:

На сторінках регулярно запускають політичну рекламу, яка також спрямована на боротьбу з опонентами і підтримку влади:

На нещодавно видалених сторінках усе ще можна відстежити тематичну рекламу:

Усього на політичну рекламу ці сторінки витратили майже 778 тисяч гривень (дані взято з відкритої для всіх Бібліотеки реклами). Наразі сторінки, на яких ставили політичну рекламу, видалені, тож інформація залишається тільки на скріншотах.

Короткий екскурс у механіку політичної реклами

Для запуску реклами, яка стосується соціальних питань, виборів або політики, необхідно верифікувати за допомогою документів акаунт, з якого ведуть сторінку (звичайному користувачеві його відстежити неможливо), додати реквізити організації або фізичної особи – платника податків (підійде простий домен та іменна електронна пошта + випадкова адреса та поштовий індекс).

На всіх досліджуваних нами сторінках платник відповідає назві сторінки:

Схема роботи сторінок провладної мережі

Відповідно до нашого аналізу, інформаційна робота з меседжами, які треба поширити, базується на трьох рівнях:

Формування інфоприводу

Спочатку створюється джерело — зазвичай це пост на особистій сторінці впізнаваного експерта чи політолога або стаття в малопомітному медіа на задану тему.

Часто такими інфоприводами ставали статті або виступи політологів Петра Олещука, Петра Охотіна, Сергія Лямця, Володимира Фесенка та ін.

Створення матеріалу

На кількох публічних сторінках у Facebook створюється публікація із посиланням на думку експерта.

Поширення матеріалу

Закупівля платної реклами Facebook: пост стає видимим у стрічці широкому колу користувачів, але з поміткою “Реклама”;

Поширення через сітку ботів на чужих пабліках: за допомогою десятка фальшивих сторінок публікацію поширюють у Facebook-групах по всій країні. Залежно від того, наскільки важливою є тема, пост можуть “закинути” у пул від 5 до 200 локальних груп. Це дозволяє створити ефект “органічного” поширення, матеріал за день можуть побачити кілька сотень тисяч користувачів. З переваг: люди бачать новину прямо в групі, де є лише жителі певного міста або ОТГ.

Проти кого спрямовано роботу провладної сітки?

Головним ворогом мережі ботів, як не дивно, став п’ятий президент України – Петро Порошенко. Йому присвячують цілі групи і згадують виключно в негативному контексті: Порошенкові нав’язують партнерство з Медведчуком, докоряють Мінськими домовленностями, використовують фотошоп та меми.

Тільки на рекламу постів про новорічний відпочинок Порошенка у січні власники сторінок витратили понад 1000 доларів.

Паблік “Старі політики” було задіяно проти Порошенка ще на президентських виборах 2019 року та відтоді присвячено переважно висміюванню п’ятого президента:

Багато уваги, особливо впродовж останніх днів, сторінки приділяють Дмитрові Разумкову. На рекламні атаки проти голови Верховної Ради тільки за лютий 2021 року витрачено від 1400 до 1800 доларів США.

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Але не Порошенком та Разумковим єдиними: у пабліках атакували всіх, хто становить загрозу для влади.

Під атаку потрапив український режисер та колишній політв’язень РФ Олег Сенцов після того, як назвав себе “подарунком Зеленському від Путіна”.

Як не дивно, у списку “жертв” був і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який кинув карантинний виклик Зеленському:

Під роздачу потрапило і “Дизель Шоу”, яке звинувачувало “Квартал-95” у плагіаті:

Не забували й про колишніх “колег по цеху” Андрія Богдана та Гео Лероса (після оприлюднення “плівок Єрмака”):

На конфлікт Зеленського з головою КСУ Тупицьким багато ресурсів не виділяли, але про таке забувати не можна:

Згадували й Кличка з Яценюком:

На кого спрямована підтримка сітки акаунтів?

Основні ресурси спрямовані на позитивну оцінку роботи Володимира Зеленського: просування його відеозвернень, позитивна оцінка законодавчих ініціатив і підтримка у політичних конфліктах:

Також поширюють думки та аналітику найближчого соратника Зеленського – очільника Офісу президента Андрія Єрмака:

Часто згадують Олександра Корнієнка, заступника голови депутатської фракції партії “Слуга народу”, голову Держгеокадастру Романа Лещенка, депутатів монобільшості Євгенію Кравчук та Олександра Качуру.

Звідки ми знаємо, що все це — одна мережа?

У всіх сторінок спільні боти для поширення

Поширенням постів на усіх сторінках займаються одні й ті ж профілі:

Загалом ми нарахували 104 основних боти та кількадесят другорядних, за допомогою яких інформацію поширювали по всій країні. Повний перелік “героїв” можна подивитися тут – так, ми старалися.

У частини ботів адреса сторінки відрізняється від фактичного імені профілю. Очевидно, їх перейменовували, щоб обманути алгоритми захисту соцмережі. Так, у бота з іменем “Андрей Бойко” фейсбук-адреса /dmitriy.plaxotnyi, у “Андрей Кушнир” — /mykhaylo.brovko, а в “Вані Савчука” — /timur.agadganov.7, що вкотре підтверджує несправжність цих профілів і те, що за ними не стоять реальні люди.

Якщо переглядати активність кожного бота в окремо взятій Facebook-групі, де він (вона) працює (а таких груп на кожного бота може бути 20-30), можна побачити тенденцію того, чиї пости ця ботоферма штучно “розганяє”.

Наприклад, бот “Паша Комарніцький” за останні пів року поширив у групі “Підслухано в Дубно” шість постів політолога Сергія Лямця, чотири пости політолога Петра Охотіна, два пости радника Зеленського з питань комунікацій Михайла Подоляка, пости політологів Андрія Золотарьова та Володимира Фесенка.

Інша сторінка, “Владислав Ткач” у групі “Новгород-Сіверський — рідна земля!”, поширює офіційні заяви ОП, пости все того ж Лямця, Охотіна, Подоляка, Андрія Єрмака тощо.

Спільна тематика та синхронна робота

Пости на одну й ту ж тему і часто з ідентичним змістом з’являлись одночасно на кількох сторінках, а то й на всіх водночас. Якщо прогортати стрічку кожної з публічних сторінок, легко помітити тенденцію до дублювання тематик та ідентичних креативів.

Однотипне оформлення

Майже всі групи мають схожі назви та подібне оформлення візуального контенту:

Підводне каміння

Наведена вище діяльність – порушення правил соціальної мережі Facebook.

Користувачам заборонено неправильно представляти себе у Facebook, використовувати фальшиві облікові записи, штучно підвищувати популярність контенту або вдаватися до поведінки, що сприяє іншим порушенням стандартів спільноти.

Можлива витрата бюджетних коштів

Тільки на політичну рекламу сторінки витратили майже 30 тисяч доларів. Додатково потрібно платити за піар-роботу на ОП з постійною критикою тих, хто впадав у неласку до президента в конкретний момент, і поширення цього контекту по всьому Facebook.

Такого в деклараціях чиновників Офісу президента ми не бачили.

Описане вище – тільки вершина айсбергу

Порушення правил Facebook для поширення інформації – маленька крихта у великій інформаційний грі.

У листопаді 2020 року радник керівника ОПУ Михайло Подоляк розповів про створення пулу блогерів, які говоритимуть про позитивні тренди у внутрішній політиці.

Ефективність роботи провладних блогерів можна відстежити в інформаційних атаках на Порошенка, пов’язаних зі смертю його тещі.

Після ознайомлення з матеріалом #Букви радять вам детальніше дивитися коментарі пулу провладних чиновників. Адже навіть у постах, де вони розповідають про медіаатаки з боку “того-кого-не-можна-називати-ботів”, ви зможете знайти пусті сторінки, які роблять десятки репостів та залишають хвалебні коментарі.

А ще, будь ласка, робіть соцмережі, з яких ви отримуєте інформацію, кращими – достатньо просто скаржитися на політичну рекламу з сумнівним змістом та джерелом фінансування, а також на підозрілі профілі, які поширюють неправдиву або провокативну інформацію.

Медіагігієна – це дуже важливо!