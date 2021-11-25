Після Революції Гідності відбулися фундаментальні зміни за всіма напрямами державного управління. Однак не всі вони були успішними. Однією зі сфер, що дійсно системно змінилась, став сектор публічних закупівель.

Профільний законопроєкт було ухвалено 2015 року. Поступово різні органи публічної влади та державні підприємства перейшли на систему електронних закупівель Prozorro, що відкрила нові можливості для відстеження витрат з державного та місцевих бюджетів.

Ми неодноразово публікували матеріали про забезпечення лікарень під час пандемії COVID-19, а також розповідали про постачання вакцин та міфи щодо коронавірусної хвороби. Держава витрачає колосальні кошти на боротьбу з COVID-19. Тому своєчасне забезпечення громад необхідними лікарськими препаратами, засобами захисту (халати, маски, медичні окуляри), апаратами штучної вентиляції легень або профільними послугами є вкрай важливим.

Аналітики StateWatch проаналізувати дані про закупівлі Бахмутської, Дружківської, Сєвєродонецької та Станично-Луганської територіальних громад за 2020 рік та 9 місяців 2021 року. Висновки свідчать, що від 15% до 55% конкурентних закупівель громад є неуспішними через неподання тендерних пропозицій або через їхнє відхилення. Йдеться не тільки про медичні, а загалом про всі закупівлі. Не будемо нагнітати “ковідну” паніку, поговоримо про ширший аспект.

Ризику неуспішності закупівлі можна запобігти шляхом вжиття визначених заходів: коректного обрахування очікуваної вартості закупівель, формування бази постачальників, взаємодії з учасниками ринку, проведення попередніх ринкових консультацій.

Усе це можна робити за допомогою Market Research Tool, розробленого активістами з Громадської організації StateWatch.

Market Research Tool (MRT) – це інструмент, який збирає дані, оприлюднені на єдиному вебпорталі використання публічних коштів, забезпечує порівняння інформації про ціну за одиницю та визначає постачальників з найнижчими цінами на ринку.

Замовники можуть використовувати MRT для пошуку інформації про ціни на товари, які вони планують закуповувати для формування бази постачальників та для здійснення внутрішнього аудиту, якщо його впроваджено на рівні громади або конкретної установи, закладу або підприємства.

Перевірити надійність постачальника можна завдяки інтеграції MRT з clarity-project.info та модулем аналітики bi.prozorro. Фактично в руках замовників є інструмент, який може підвищити ефективність закупівель. І жодної комерційної мети у розробки системи наразі немає. Команда StateWatch активно пропагує запровадження принципу доброго врядування в державному управлінні.

Аналіз інформації про ціни за одиницю та інформації про постачальників, взаємодія з учасниками ринку на етапі підготовки до процедур закупівлі дозволить замовникам у громадах запобігти ризику неуспішності закупівель та витрачати кошти громади ефективніше.

Отже, розроблений ІТ-інструмент MRT вже запущено. Протестувати його можна за посиланням – mrt.in.ua – про своє враження також можете зазначити, надіславши листа на пошту організації StateWatch або написавши повідомлення автору цього тексту.

Проєкт “Market Research Tool – MRT”, який є переможцем національного конкурсу інновацій EastCode 2021, реалізує ГО “StateWatch” за технічного адміністрування Center42 у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, належать автору і не обов’язково демонструють погляди ООН та урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.