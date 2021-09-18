Одна з найпопулярніших українських страв – це вареники. Сьогодні пропонуємо вам фірмовий рецепт вереників з яловичих ребер від шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Рецепт тіста

Тісто для вареників приготовляють з пшеничного борошна, води, яєць і солі. Причому воду слід брати холодну, а не теплу, оскільки холодна вода довше тримає вологу, тісто довго не висихає і при виготовленні, вареників добре злипається.

Тісто ж повинно бути середньої густоти, бо густе тісто важко розкачувати, а також важко ліпити з нього вареники.Щоб зліпити вареник напівокруглої форми, з розкачаного тіста склянкою вирізують круглі коржики, кладуть на середину начинку і зліплюють напівкруглі краї вареника.

Для виготовлення тіста для вареників на 3 склянки пшеничного борошна знадобиться 0,75 склянки води, 1 яйце, 0,5 чайної ложки солі.

Як зазначає Дмитро Марценюк, якщо ви хочете відчути смак вареників, які є в самому серці Нью-Йорку, вам точно сподобається його фірмовий рецепт начинки.

Авторські вареники з яловичих ребер від шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені

Інгредієнти:

Цибуля

Морква

Селера

Яловичі ребра

Курячий бульйон

Мед

Портвейн

Спосіб приготування:

Цибулю, моркву та селеру запікаємо до готовності.

Окремо запікаємо ребра з олією, які попередньо потрібно посолити та поперчити.

До овочів і м’яса додаємо курячий бульйон, мед, портвейн, закриваємо фольгою і тушимо в печі 3 години.

Шинкуємо все дрібно. І після цього начиняємо наші вареники.

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