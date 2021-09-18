Рецепт тіста
Тісто для вареників приготовляють з пшеничного борошна, води, яєць і солі. Причому воду слід брати холодну, а не теплу, оскільки холодна вода довше тримає вологу, тісто довго не висихає і при виготовленні, вареників добре злипається.
Тісто ж повинно бути середньої густоти, бо густе тісто важко розкачувати, а також важко ліпити з нього вареники.Щоб зліпити вареник напівокруглої форми, з розкачаного тіста склянкою вирізують круглі коржики, кладуть на середину начинку і зліплюють напівкруглі краї вареника.
Для виготовлення тіста для вареників на 3 склянки пшеничного борошна знадобиться 0,75 склянки води, 1 яйце, 0,5 чайної ложки солі.
Як зазначає Дмитро Марценюк, якщо ви хочете відчути смак вареників, які є в самому серці Нью-Йорку, вам точно сподобається його фірмовий рецепт начинки.
Авторські вареники з яловичих ребер від шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені
Інгредієнти:
- Цибуля
- Морква
- Селера
- Яловичі ребра
- Курячий бульйон
- Мед
- Портвейн
Спосіб приготування:
Цибулю, моркву та селеру запікаємо до готовності.
Окремо запікаємо ребра з олією, які попередньо потрібно посолити та поперчити.
До овочів і м’яса додаємо курячий бульйон, мед, портвейн, закриваємо фольгою і тушимо в печі 3 години.
Шинкуємо все дрібно. І після цього начиняємо наші вареники.
Окрім цього, Марценюк рекомендує спробувати ще 11 видів різної начинки:
- Капуста з грибами;
- Печена слива;
- Курка буффало;
- М’ясо;
- Руколла з козячим сиром;
- Сир;
- Картопля;
- Бекон, яйця, сир;
- Чорниці;
- Корн біф (засоленна говядина);
- Броколі-чедар.