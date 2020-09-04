Сьогодні в Мережу потрапили кадри з бекстейджу фільмування рекламного ролика "слуги народу", кандидатки у мери Києва Ірини Верещук, на яких політикиня "літає" над Києвом на парасолі. Дотепні кадри викликали жваве обговорення в Мережі.

#Букви, як завжди, зібрали найкумедніше та показують, як у соцмережах київську Мері Поппінс обговорювали.

Відео процесу фільмування передвиборчого ролика для Верещук на пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який також відомий як “скляний міст Кличка” виклала група у Facebook “Рукавички Кличка”.

На записах можна побачити, як нардепа у жовтому плащі з зеленою парасолькою в руках підвісили на спеціальних тросах. Знизу кандидата в мери столиці підтримували за ноги.

Згодом Верещук у коментарі “Радіо Свобода” розповіла, що це були зйомки для майбутнього рекламного ролика, яким вони з командою хочуть “достукатися до молодих сердець”.

Він, на її думку, “цілком прийнятний”, “пристойний” і “креативний”.

Деякі користувачі підмічали, що політикиню з “моста Кличка” могли б і “демонтувати”:

Інші пригадували, що Верещук не перша, кого дотепно підвішували:

Жартували про те, що такий інноваційний спосіб освоїти небо здивував би навіть Ілона Маска:

Питання було одне: “Чому не Юзик?”

Інцидент вдало збігся з польотом американського ілюзіоніста Девід Блейна над пустелею на повітряних кулях, тож асоціації напрошувалися:

Не полишали користувачів й асоціації з відомими образами з масової культури. Ні, це не лише Мері Поппінс.

Були й ще менш доречні порівняння — з відьмою і фанерою. Пригадали й корабельну сосну.

Хтось сумував за пропущеною через пандемію відпусткою:

Багато хто гадав, куди ж летить Верещук:

І над тим, кого б Верещук могла у небі зустріти:

Гадали й над перспективами політикині та партії загалом на виборах: