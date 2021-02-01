Днями Глава держава поспілкувався з журналістами американського видання Axios. Неоднозначні цитати з цього інтерв'ю розлетілися Мережею, а вмілі українці не тільки змайстрували з них меми, але й надихнулися на віршики.

#Букви, як завжди, зібрали для вас найкумедніше.

Інтерв’ював Зеленського австралійський журналіст Джонатан Свон, який перед цим випустив інтерв’ю з вже колишнім американським лідером Дональдом Трампом, яке спіткала та сама доля: воно теж розлетілося на меми.

Український лідер відзначився в розмові зі Своном заявами про Байдена та НАТО, і про те, що ЄС “поділиться” з Україною вакцинами, про те, що якби він став президентом раніше — Крим би не анексували і не тільки.

Тим усім Зеленський спровокував в українців нестерпне бажання провести “годину запитань до українського президента Джозефа Байдена”.

Питаннячка до президента США були й абстракті:

І по суті:

В декого питань назбиралося на віршований твір…

І не один!

Поки хтось обурювався та сміявся з приводу манер президента…

…хтось вирішив спробувати як він.

Тим часом злили інфу, коли ж Байден відповість на питання:

Так у користувачів Мережі з’явилися питаннячка й до інших сильних світу цього:

До самого Зеленського, власне, питання теж були:

Були ж дружні нагадування:

Чимало українці фантазували й на тему того, що було б, якби ж Зеленського обрали раніше, і як воно б виглядало:

Від глузувань користувачів Мережі пана президента захищав радник голови ОПУ і речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Чи вдалося відбитися — дізнаємось потім: