#Букви, як завжди, зібрали для вас найкумедніше.
Інтерв’ював Зеленського австралійський журналіст Джонатан Свон, який перед цим випустив інтерв’ю з вже колишнім американським лідером Дональдом Трампом, яке спіткала та сама доля: воно теж розлетілося на меми.
Український лідер відзначився в розмові зі Своном заявами про Байдена та НАТО, і про те, що ЄС “поділиться” з Україною вакцинами, про те, що якби він став президентом раніше — Крим би не анексували і не тільки.
Тим усім Зеленський спровокував в українців нестерпне бажання провести “годину запитань до українського президента Джозефа Байдена”.
Питаннячка до президента США були й абстракті:
І по суті:
В декого питань назбиралося на віршований твір…
І не один!
Поки хтось обурювався та сміявся з приводу манер президента…
…хтось вирішив спробувати як він.
Тим часом злили інфу, коли ж Байден відповість на питання:
Так у користувачів Мережі з’явилися питаннячка й до інших сильних світу цього:
До самого Зеленського, власне, питання теж були:
Були ж дружні нагадування:
Чимало українці фантазували й на тему того, що було б, якби ж Зеленського обрали раніше, і як воно б виглядало:
Від глузувань користувачів Мережі пана президента захищав радник голови ОПУ і речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Чи вдалося відбитися — дізнаємось потім: