Біографія

Бернар Арно народився у французькому місті Рубе в 1949 році і закінчив престижну Політехнічну школу в Парижі, де здобув освіту інженера. Підприємницька жилка передалася йому генетично: батько Бернара займався великим будівельним бізнесом.

Здобувши вищу освіту, майбутній мільярдер почав працювати в компанії батька Ferret-Savinel і для цього поїхав до США, де керував американською філією сімейної фірми і будував курорти у Флориді. Через три роки він повернувся до Франції і там змінив діяльність фірми з будівельних робіт на угоди з нерухомістю. Компанію батька він очолив у 1978 році – в 30-річному віці.

На посаді президента Ferret-Savinel він перебував до 1984 року, а згодом став приймати комерційно правильні рішення, які принесли йому прибуток і звання найбагатшої людини в світі.

Бернар Арно одружений і має п’ятьох дітей. За свої заслуги перед французьким народом йому присвоїли звання командора Ордена Почесного легіону і командора Ордена Мистецтв і літератури.

Бізнес LVMH

Реорганізувавши холдинг Financière Agache, молодий бізнесмен зробив ставку на індустрію розкоші і в 1984 році інвестував $15 млн із сімейного капіталу в збанкрутілу компанію Boussac, яка займалася виробництвом дорогих тканин. Потім він придбав збитковий в той час модний Будинок моди Christian Dior, який в його інвестиційній стратегії зайняв провідні позиції.

За кілька років його портфель поповнився брендами Louis Vuitton, Moët Hennessy, а в 1987 році (шляхом злиття цих двох гравців ринку розкоші) з’явилася відома імперія Бернара Арно – LVMH.

Далі бізнесмен продовжує розширювати свою компанію, поповнюючи її все новими брендами. У 1996 році він купив за $2,6 млрд контрольний пакет акцій мережі безмитних магазинів DFS Group, а також Будинки Céline і Loewe. У 1997-му в портфелі LVMH з’явилася французька мережа магазинів парфумерії та косметики Sephora. У 1999 році Арно став скуповувати виробників годинників – Tag Heuer AG, Zenith, Ebel і Chaumet – так в компанії утворився підрозділ годинників і ювелірних прикрас, який в 2011 році поповнився відомим італійським брендом Bulgari.

Сьогодні до складу групи LVMH входять 75 видатних світових будинків, сфера діяльності яких охопила всі п’ять основних сегментів ринку товарів класу люкс.

1. Мода й вироби зі шкіри: Christian Dior, Louis Vuitton, Loewe, Marc Jacobs, Céline, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Emilio Pucci, Berluti, Loro Piana, Rimowa, Nicholas Kirkwood. Цей сегмент представлено як легендарними будинками, так і молодими креативними брендами.

2. Парфумерна і косметична продукція: Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Maison Francis Kurkdjian. Майже всі виробничі потужності знаходяться у Франції і є власністю компанії; деякі з брендів мають власні мережі бутиків, але основним каналом збуту є чужі та власні роздрібні мережі, такі як Sephora.

3. Вина й міцні алкогольні напої: вина Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Mercier, а також віскі Woodinville Whiskey Company, Glenmorangie і Ardbeg, горілка Belvedere і текіла Volcán De Mi Tierra. Близько 20% виноматеріалу дають власні виноградники у Франції, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії, Каліфорнії, Бразилії, Іспанії, а також в Індії та КНР.

4. Годинники та ювелірні вироби: TAG Heuer, Hublot, Zenith, Bulgari, Chaumet, Fred. У листопаді 2019 року цей підрозділ поповнився ювелірним брендом Tiffany & Co. Сума угоди склала $16,2 мільярда і стала найбільшою за всю історію французького конгломерату LVMH.

5. Елітна мережа роздрібної торгівлі, що складу якої входять Duty Free Shoppers (безмитні магазини в аеропортах, а також 20 торгових центрів Galleria в найбільших містах світу), Starboard Cruise Services (магазини на круїзних лайнерах) і Sephora (косметика і парфумерія), а також торгові центри в Парижі, Le Bon Marché Rive Gauche (універмаг) і La Grande Épicerie de Paris (продуктовий магазин). Компанії належить понад 4500 магазинів.

Але сфери бізнесу LVMH не обмежуються лише цим. В одному конгломераті Бернар Арно об’єднав людей і бренди, які поділяють його пристрасть до стильного життя, культури та мистецтва. У цьому сегменті представлено 11 будинків – друковані видання про економіку і культуру Les Echos, суднобудівну верф Royal Van Lent, що випускає яхти Feadship індивідуального виробництва, мережу елітних готелів Cheval Blanc, паризький парк розваг Le Jardin d’Acclimatation, мережу розкішних готелів і поїздів Belmond, яка також організовує сафарі-тури.

Сьогодні французький підприємець обіймає посаду генерального директора і голови LVMH, а сім’ї Арно належить майже половина акцій конгломерату.

Варто зазначити, що Арно – блискучий стратег і маркетолог, який тонко відчуває час. Працюючи із заможною та платоспроможною аудиторією, в останні кілька років він націлився на молоде і прогресивне покоління клієнтів і уклав контракт з Ріанною.

Спільно із конгломератом LVMH барбадоська співачка презентувала у 2017 році бренд косметики Fenty Beauty, а пізніше – модний будинок Fenty. Це стало вдалим рішенням Арно: він дав карт-бланш Ріанні, яка зі свого боку зламала всі стереотипи про рекламу косметики. Так, у відеороликах Fenty Beauty з’являються моделі зі справжніми прищами замість намальованих, а також марка найняла візажиста Гектора Еспіналя, який записав урок із макіяжу для чоловіків. До слова, й сама Ріанна рекламує власні новинки косметики вельми неординарно: наприклад, збираючись на зйомку американського Vogue. Завдяки таким креативним ходам у перший рік Fenty Beauty обігнала за кількістю продажів селебріті-бренди Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер.

Forbes

Бернар Арно потрапив до списку доларових мільярдерів у 1997 році. У тому ж році він сказав в інтерв’ю Forbes: “Для того, щоб досягнути успіху, необхідно мати дві абсолютно протилежні навички: бачення художника і розуміння логіки маркетингу. Це дуже складний процес”.

Довгі роки Бернар Арно – найбагатша людина Франції. У світовому рейтингу Forbes він з’явився у 2011 році, зайнявши 4-у позицію списку з капіталом у 41 мільярд доларів.

Потім сильно відкотився назад і за останні п’ять років хвилеподібно міняв місце в рейтингу. Так, у 2015 і 2016 роках не потрапив навіть у десятку, зайнявши 13 і 14 місце відповідно (капітал – менше 41 мільярда доларів).

У 2017 році Бернар Арно повернувся до “докризового” рівня в 41,5 млрд доларів, примостившись на 11-му рядку списку.

2018 рік став для Арно успішним і приніс йому 76 мільярдів доларів – і 4-й рядок Forbes.

У 2019 році капітал Бернара Арно становив 107 мільярдів доларів: французький підприємець займав 2-e місце після Джеффа Безоса, який лідирував другий рік поспіль.

У 2020 році Арно змінює попереднього лідера рейтингу Forbes і очолює список з капіталом у 116,5 мільярдів доларів.