У четвер Верховна Рада розпочала розгляд законопроєктів, які повинні ввести в Україні ринок землі. Спочатку планувалося, що вони будуть ухвалені за один день і ніч. Для цього в парламент навіть приїхав президент Володимир Зеленський мобілізувати свою фракцію. Але це не допомогло. Спікер Дмитро Разумков вирішив не ламати регламент через коліно і погодився на умови опозиції, хоч від демаршу Юлії Тимошенко його це і не врятувало.

Вранці в парламент на засідання фракції “Слуг народу” приїхав президент. Правда, почалася розмова не з теми землі, а з розборок навколо обшуків на телеканалі «1 + 1» через те, що звук прослушки прем’єра Олексія Гончарука монтувався на комп’ютерах каналу.

“Дубінський (нардеп Олександр Дубінський, – Букви) підняв цю тему. Спочатку вони все заперечували. Але президент сказав, що у нього є 100% дані, що ці записи були на комп’ютерах каналу. Потім Ткаченко сказав: а що такого, що вони там були. Це, мовляв, журналістська робота. На що Зеленський відповів, що журналістська робота – це сказати, що було незаконне прослуховування, і оприлюднити, а не монтувати і викидати в Мережу “, – розповів депутат зі “Слуг народу” на умовах анонімності.

У той же час президент повідомив, що попросить главу Служби безпеки Івана Баканова провести брифінг про вчорашні обшуки.

За словами депутата Ірини Верещук, зустріч фракції і президента відбувалася в мирній і дружній атмосфері. І тільки десять депутатів, включаючи її сказали, що будуть голосувати проти ринку землі.

“Ми всі розуміємо, що це законопроект не президента, а Миколи Сольского (глава профільного комітету – Букви), але президент сказав, що підтримує його”, – зазначила Верещук.

Інші “Слуги” розповіли, що на зустрічі з главою держави були присутні близько 200 нардепів, а не всі 247.

“Спочатку противників ринку землі було більше, але президент їм різко нагадав, під чиїм ім’ям вони прийшли до Парламенту, і порадив прочитати програму партії, де був обіцяний ринок землі. Після цього багато хто погодився. Плюс Давид Арахамія в кінці при президенті зробив сигнальне голосування, де проти підняли руки людей 10. Так він зможе потім пред’явити їм претензії, чому вони обіцяли президенту і не зробили”, – розповів співрозмовник.

Засідання Верховної Ради розпочалося з перерви, хоча перед землею було ще три інших питання. Але депутати вирішили одразу розставити всі крапки над І. Всі фракції і групи були проти ідеї президента приймати закон в режимі всеношної. З цим вони і пішли на першу перерву на прохання групи “За майбутнє” Ігоря Палиці і “Батьківщини”.

“Ми сказали у Разумкова, що ніякої всеношної не буде. Він в принципі був згоден, але тут прийшов Давид Арахамія і сказав, що голосувати треба сьогодні“, – розповідає подробиці наради у спікера один з депутатів.

Він запропонував продовжити засідання до 9:59 п’ятниці, а в 10: 00 почати наступне засідання. У відповідь представники інших фракцій вже практично матом повідомили, що не дадуть цього зробити. Арахамія пішов на крайній захід і відверто поскаржився, що у нього у фракції погано з дисципліною і він просто може потім не зібрати голоси.

Нікого це не цікавило. Вадим Рабинович, який представляв на нараді ОТЗЖ чесно попередив спікера, що якщо він не хоче зайвого кіпіша, то максимум, на що вони можуть піти – продовження засідання до 19:30.

Спікер погодився, але тоді за це повинні були проголосувати і інші фракції. Єдиною, кого вдалося спіймати на цей прийом, виявилася Ірина Геращенко, яка пообіцяла свій голос, інші відмовилися і від цього.

Арахамія просив підтримати цю ініціативу інші фракції, щоб він якось це міг продати своїм, але лідери інших фракцій сказали, що з їхнього боку це буде акт доброї волі, щоб не було зайвого кіпішу, як обіцяв Рабинович.

Втім зайвий кіпіш все ж трапився, тому що коли депутати повернулися в зал, місце спікера вже зайняла Юлія Тимошенко.

Це було порушенням договору і лідери фракцій знову повернулися до спікера. Тільки замість Тимошенко на нараду від “Батьківщини” пішов її заступник Сергій Соболєв.

Він не зміг пояснити, з чого такий демарш їхнього лідера.

– З нею ж неможливо розмовляти на тему землі, у неї відразу забрало падає і єдина її вимога – зняти законопроекти з розгляду. Вона нас тільки дебілами і імбецилами обзиває, – скаржиться один з депутатів від “Слуги народу”.

Проте “Слуги” спробували провести кулуарні переговори з рядом депутатів “Батьківщини”, щоб вони забрали лідера “Батьківщини” з трибуни.

У підсумку всі прийшли до висновку, що це неможливо. Правда, за цей час в президії встигли побитися депутати Сергій Власенко і «слуга» -пауерліфтер Артем Дмитрук.

“Слухайте і ви, і ми знаємо, що це неможливо”, – сказали депутати на нараді у Разумкова.

“Ну раз так, раз ви зайняли моє місце, тоді засідання буде вести Руслан Олексійович Стефанчук”, – сказав Разумков на нараді.

У відповідь Давид Арахамія розвернувся до спікера і запитав: “А, так це ти спеціально придумав, щоб з’їхати з питання?”.

І в цьому не було іронії. Потрібно визнати, що спікер з першого засідання, коли опозиція його змусила йти за регламентом, зайняв дуже врівноважену позицію і це часто дратує Офіс президента, тому що там вимагають від Ради працювати в режимі турборежима і швидше проганяти потрібні рішення.

Так що не виключено, що рано чи пізно частина депутатів захочуть замінити спікера на Руслана Стефанчука, який часто не проти догодити президенту в обхід регламенту, а іноді і підозрюється депутатами в інтригах з фальсифікацією документів.

Але це довга перспектива, а в питанні землі спікер скористався своєю не останньою роллю в державі, щоб виступити з промовою з цього питання.

“Я розумію, що сьогодні нас багато, хто штовхає на те, щоб у Верховній Раді знову була бійка, кров і щоб не лише у Верховній Раді. Якщо ми говоримо про те, що ми про щось домовляємось і це дійсно цінно, коли всі фракції сідають за стіл і домовляються, і досягають якогось консенсусу. Коли ми домовляємось про те, що в нас буде засідання до 8 години вечора, тому що ми витратили деякий час для того, щоб узгодити спільну позицію, то, мабуть, це треба робити. Коли ми домовляємось про те, що ніхто не буде блокувати президію і дасть керівництву Верховної Ради за Регламентом йти по вирішенню питань порядку денного, то треба робити саме так”, – заявив Разумков з трибуни.

Але це не справило жодного враження на Юлію Тимошенко. Вона залишилася стояти біля крісла спікера, поранивши палець в боротьбі за мікрофон. А Разумков пішов із залу і більше не повертався.

Рада перейшла до розгляду правок. За підрахунками депутатів, це в кращому випадку займе ще два пленарні тижні. І то, з продовженням часу засідань.

У кулуарах заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко з калькулятором порахував журналістам, що в звичайному режимі розгляд існуючої кількості правок може зайняти п’ять пленарних тижнів.

“Але якщо ми будемо продовжувати засідання хоча б на півтори години, то можемо впоратися за півтора або два пленарні тижні”, – сказав Корнієнко.

У той же час він сподівається, що депутати від ОПЗЖ, які подали кілька тисяч правок, втомляться за пару таких засідань, і справа піде швидше.

А ось, хто дасть голоси – питання відкрите. Як уже згадувалося, швидше за все, своїх голосів у “Слуг” десь 190. Група “За майбутнє” вже заявила, що за закон не буде голосувати. “Довіра” голосуватиме не вся. “Батьківщина” природно буде проти. ЄС не буде голосувати. Глава аграрного комітету Микола Сольський зробив реверанс перед фракцією “Голос”, щоб вони проголосували. Сольський заявив, що вони врахували їх пропозиції. Насправді більшість взяла ідеї з 9 правок “Голосу” і подало їх як свої. Це не дуже радує фракцію Святослава Вакарчука, але про своє остаточне рішення вони не говорять.

Поки зрозуміло одне – кадрові рішення щодо Кабміну відкладено мінімум на два тижні, як і інші знакові законопроєкти.