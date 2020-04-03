Букви поспілкувалися з ізраїльськими фахівцями про симптоми хвороби і як вони проявляються на різних стадіях, чим лікують, особливості карантину, скільки він може тривати і скільки Ізраїль витрачає грошей на епідемію.

Ізраїль ще кілька місяців тому був улюбленою країною для лікування багатьох заможних українців. Сьогодні Ізраїль закрив свої кордони для туристів, але входить в число країн, які найефективніше справляються з епідемією коронавірусу.

На ранок 3 квітня в Ізраїлі інфіковані коронавірусом 7030 осіб. З них 115 у важкому стані, 95 під апаратами штучного дихання, 144 в стані середньої тяжкості, вилікувалися 357, розповідає Буквам директор Першого медичного центру Ізраїлю Роман Гольдман. Він зазначає, що його країна зараз лідер по боротьбі з коронавірусом в світі.

«Щоб ви розуміли, наскільки тут серйозно поставилися до проблеми, скажу одну річ: закупівлі і логістику всіх препаратів і обладнання тут доручили Моссаду. Їх штаб знаходиться прямо тут у нас лікарні. Люди, які ще вчора створювали «Залізний купол», сьогодні всі свої розумові сили кинули на боротьбу з епідемією», – зазначає Гольдман.

Ізраїль одним з перших запровадив найжорстокіший карантин. «На сьогодні у нас працюють тільки аптеки і супермаркети, ти не можеш відійти від будинку на 100 метрів, а в магазин можеш йти не далі 3 кілометрів. Песах ми будемо святкувати вдома, нікого не можна запрошувати в гості або йти до когось. Поліція жорстко працює навіть з ортодоксальними громадами», – розповідає медичний фахівець.

На сьогодні його країна виділила на боротьбу з коронавірусом 80 мільярдів шекелів, це близько 25 мільярдів доларів.

«З них тільки 15 мільярдів отримає МОЗ. Решта підуть, як у нас кажуть, на халат. Це ті виплати, які люди отримають по безробіттю. На сьогодні в Ізраїлі 900 тисяч відправлені в неоплачувану відпустку. Всі вони 4 місяці будуть отримувати допомогу по безробіттю в сумі 75% від їх зарплати. Гроші виплатить держава», – каже Гольдман.

Медичних туристів Ізраїль зараз, звісно, не приймає. Але і для своїх громадян тут зупинені планові операції – лікарі беруть тільки ургентні випадки. Продовжують працювати в повному обсязі тільки відділення для хворих на рак.

Ще кілька тижнів тому лікарняні палати інтенсивної терапії переобладнали під потреби хворих з коронавірусом, щоб вони були повністю ізольовані і в кімнаті була окрема від загальної система вентиляції. В палати також поставили монітори, щоб лікар міг постійно бачити пацієнта.

Про те, як діагностують і лікують коронавірус Буквам розповів доктор-інфекціоніст лікарні “Іхілов” Євген Качман.

Скажіть, як у вас діагностують коронавірус? Кому роблять тести, тому що у нас в Україні це роблять обмеженому колу людей? І ми не розуміємо, скільки насправді інфіковано.

У нас, як і в усьому світі, єдина діагностика на коронавірус – це ПЛР (тести полімеразної ланцюгової реакції). Береться мазок в носоглотці і робиться молекулярний тест. Зараз розробляється також наш тест на антитіла, він проходить його валідацію в Центральній лабораторії Ізраїлю.

Тобто ви зараз бачите людину з видимими ознаками коронавірусу і робите йому тест ПЛР?

Є цілий список людей, яким ми робимо аналізи. Зараз це 6-7 тисяч аналізів на день, починали з кількох сот. Ми перевіряємо людей з підозрілою симптоматикою в лікарнях, людей, у яких є хоч мінімальна симптоматика, які прибули з місць, де висока частота захворювань (деякі райони Великого Тель-Авіва, Єрусалиму).

На рівні поліклініки, якщо я чую по телефону, що є ознаки (в поліклініку ми просимо просто так не приходити), але немає задишки і високої температури, то я кажу пацієнтові просто сидіти вдома і не робити аналізи. Цілком ймовірно, у нього коронавірус, але всім зробити аналіз поки немає можливості. Тільки якби пацієнту було не 25 (як в цьому випадку), а 65 років, у нього були супутні захворювання, задишка і висока температура, тоді б ми його робили. Поки кожен раз лікар вирішує індивідуально.

Є все таки якась можливість оцінити кількість хворих?

Я можу сказати вам формулу, як це можна порахувати, якщо ми не можемо всім зробити тест і перевірити все населення. Тоді потрібно дивитися на якісь абсолютні цифри – а саме тяжкохворих або людей, які померли. Ці цифри всім відомі. В Ізраїлі на 1 квітня померли 6 осіб. Оскільки смертність в Ізраїлі і всьому світі від коронавірусу- це 1%, то ми можемо зрозуміти, скільки інфікованих було 3 тижні тому. Їх було 600. Потім ми знаємо, що від кожного хворого заражається 2-3 людини.

Значить, ми робимо певну прогресію від того моменту до зараз, я вам її точно не відтворю, але біологи її вміють робити, і розуміємо, що на даний момент у нас десь 10 000 інфікованих. Тому через 2-3 тижні від сьогоднішньої дати помре десь 100 чоловік. Це дуже грубий підрахунок, звичайно. Але він дозволяє уявити число тих, що заразилися, тому що точно не встановить ніхто.

Як передається вірус?

Зараз ми знаємо, що він передається повітряно-крапельним шляхом. Він не залишається в повітрі, але передається з краплями слини. Тому залишайтеся на відстані 2 метри з іншими людьми і обсесивно мийте руки після дотику до поверхонь поза домом.

На якій стадії людина може заразити інших?

За пару днів до того, як у нього з’являться перші симптоми. Тому ми просимо йти на ізоляцію тих, з ким він контактував 1-2 тижні тому. Інкубаційний період у людини в основному триває тиждень-два.

Можете назвати симптоми для легкої, середньої та складної стадії захворювання?

Найчастіші симптоми коронавірусної інфекції – це біль в горлі, іноді нежить, легкий кашель, легке нездужання, м’язові болі, болі в спині. Таке грипоподібне нездужання, невисока субфебрильна температура – 37,2- 37,5. Дуже багато людей відзначають, що у них пропадає почуття смаку і запаху.

Тобто такий симптом спостерігається і це не вигадка?

Так-так, це говорять і лікарі, які самі хворіли. Якраз апетит пропадає, тому що вони не відчувають смаку і запаху. Крім цього, у 20% буває пронос. От і все. У багатьох людей саме так цей вірус через кілька днів і проходить. І якщо ми їм зробимо знімок легенів або КТ (чого робити не треба), то знімок у них буде чистим.

Якщо хвороба ускладнюється – в основному це люди похилого віку або з хронічними хворобами – приблизно через 6-7 днів після початку захворювання і тієї легкої симптоматики у них виникає якась криза, яка супроводжується підйомом температури вище 38,5-39, погіршенням дихання, з’являються симптоми задухи.

Якщо їх оглянути, то спостерігаємо ціаноз і зниження кисню в крові. Такі люди потребують негайної госпіталізації та постійного нагляду лікарів. Багатьом з них буде гірше і їм потрібна буде вентиляція легенів, тому що у них розвивається віральна пневмонія. І це видно на звичайному знімку легень. І якщо ми бачимо такі симптоми, терміново госпіталізуємо.

Багатьом з них терміново потрібна вентиляція легенів. До того ж погано їм стає і по інших напрямках – тиск падає, буває ураження серцевого м’яза, ураження нирок.

Люди з якими хворобами, крім похилого віку, потрапляють в групу ризику?

Це не тільки літні, молодим не потрібно бути легковажними. Сьогодні нам привезли пацієнта у дуже важкому стані, якому лише 20 років.

У групі ризику люди, у яких гіпертонія, цукровий діабет будь-якої форми, хронічна хвороба легенів, серцеві захворювання та рак. Часто запитують про людей з ослабленим імунітетом, чи стосується це ВІЛ. Немає такої інформації, що людина ВІЛ-інфікована є в більшій небезпеці. Ні, ми в цьому контексті говоримо про людей, які отримують хіміотерапію.

В контексті великої кількості хворих в Італії була така стаття нещодавно, що це нібито через те, що вони вживають багато антибіотиків.

Ні, ніякого відношення до антибіотиків це не має. Зрештою, ми всі їх їмо, бо їх додають тваринам в корм і так далі. Але якби це була якась суперрезистентна бактерія, тоді б ми про це говорили. А у нас мова йде про вірус. І тут антибіотики ні до чого.

В Італії зовсім інша проблема: це проблема демографічна, тому що в районах, де почалася епідемія, багато літніх людей. Але ці люди не дивлячись на вік дуже активні і не сидять вдома. А, по-друге, це недостатні заходи карантину на початку епідемії, вони занадто легко до нього поставилися. І так вийшло, що дуже різко і багато людей заразилися і їх система охорони здоров’я була переповнена. І потім ще багато лікарняного персоналу заразилося.

Одна з головних проблем, що від коронавірусу немає поки ліків. Які ліки застосовують на даному етапі в Ізраїлі? Багато хто говорить про антималярійні ліки, чи дійсно вони ефективні?

Перевірених ліків проти коронавірусу немає. Те, що ми використовуємо, ми думаємо, що воно допомагає. Є якісь думки, базовані на тому, що давали пацієнтам, і думають, що воно допомогло, є ретроспективні описи груп людей з певними хворобами, але не важких хворих, є експерименти в пробірці. І ми виходимо з цих даних і користуємося цими ліками, тому що іншого вибору немає.

Зробивши таку ремарку, я можу сказати, що є два види ліків від малярії: хлороквін і гидроксихлорохин, які в пробірці мають антивірусну активність і ми їх даємо хворим середньої і високої тяжкості. Не легким! Легким хворим ми не даємо нічого. Їм не потрібно нічого давати. Особливо молодим і дітям.

Крім хлороквіну і гідроксихлорохину є історія про антибіотик азитроміцин. Ми їм не користуємося широко, тому що дані про нього дуже непрямі і засновані на маленькому і обмеженому дослідженні. Але в інших госпіталях його використовують з антималярійними препаратами.

Третє – це антивіральні препарати, які зараз намагаються давати проти коронавірусу. Це протеазні інгібітори – Калетра (рітоновір, лапіровір) та інші. Ми ними теж не користуємося, тому що вважаємо, що це не допомагає, а дає тільки побічні ефекти.

Є спроба давати цинк, тому що разом з антималярійними препаратами він збільшує їх антивірусну дію в пробірці. У цинку немає побічних дій, його можна давати.

Для важких хворих хотілося б давати щось антівіральне, що працює проти цього вірусу конкретно, але поки такого немає. Є препарат фірми Гілеад, який тестується, але поки його не дають. Є японський препарат, досить старий – Avigan, який дають там проти грипу і його ж дають проти коронавірусу, але він недоступний в інших країнах.

Є ще кілька препаратів, які ми тестуємо прямо на хворих, щоб зрозуміти, що ж допомагає. Наприклад, такий препарат Токілізумаб (Актимра). А далі штучна вентиляція і палата інтенсивної терапії, щоб їх протримати живими, поки вірусна пневмонія не пройде.

В Ізраїлі зараз теж жорсткий карантин. Як вплинуло введення карантину на поширення хвороби?

У нас карантин ввели досить давно, ми були першими, хто закрили авіасполучення з Китаєм, Японією і Європою. Тих, хто прилетіли до цього, ми відправили на карантин. У тому числі іноземців. Скасували заняття в школах і дитячих садах. Потім ввели карантин, який не такий жорсткий як у вас – у нас все-таки виключена економіка на 80%, але не на 100%.

Ресторани, кафе у вас теж закриті?

Так давно. Три дні тому ще можна було замовити їжу з собою і забрати на порозі закладу, зараз тільки на замовлення додому. Тобі привезуть під двері, подзвонять і підуть. А ти потім забереш.

В Україні пару днів назад з’явилася така дивна ініціатива – дозволити хворим з коронавірусом виходити в аптеки і магазини? Як вам таке рішення?

Це нерозумно. Людина з коронавірусом повинна жорстко сидіти вдома або якщо у нього немає такої можливості сидіти в окремій кімнаті, то у нас їх селять в готелі, на всьому готовому, який спеціально зняла держава. Але людина, поки вона не оголошена такою, що видужала, їй не можна нікуди ходити. Видужалою ми її вважаємо, якщо вона здала 2 мазка на ПЛР протягом 2 днів, і вони показали негативний результат.

Також не потрібно відпускати дітей гуляти, якщо ви хворіли, а у дитини не видно симптомів – діти дуже часто переносять цей вірус на ногах. Але заразити інших можуть.

Якщо раптом у когось в Україні є такий хворий, квартира багатокімнатна, але як дотримуватися карантину, як себе вести?

Потрібно дуже сильно дотримуватися правил гігієни – ходити в масках, мити руки постійно.

Що робити тим, хто просто виходить в магазини і аптеки?

Потрібно не наближатися на відстань більше 2 метрів, навіть в черзі стояти на такій відстані, краще брати все в рукавичках, а потім при виході з магазину їх викидати і обробляти руки антисептиком. Якщо є маска, краще надягти. Але якщо її немає і не наближатися до людини ближче, ніж на 2 метри, то не страшно. Ми можемо заразитися якщо людина близько до нас дихає, плює або чхає.

– На вашу думку, скільки повинен тривати карантин, щоб епідемія пішла на спад?

– Це важко поки сказати. Думаю, що ми просидимо в тому вигляді карантину, який є, ще пару тижнів, а потім, якщо не буде збільшення хворих, людей будуть з карантину акуратно випускати. Але вибірково, щоб дати роботу якимось секторам економіки.

Люди похилого продовжать сидіти на карантині. Так само як і масових заходів не буде, думаю, і через рік, і через два. А часткове повернення до праці буде залежати від того, як буде йти крива. Зараз вона йде повільно, і це дає нам деякі передумови сподіватися на поліпшення.