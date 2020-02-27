YouTube скоро зникне з деяких пристроїв для Smart TV. Чому це станеться, і як зберегти доступ до популярного відеосервісу?

У березні Google припинить підтримувати старий інтерфейс YouTube, який був розроблений спеціально для використання на пристроях Smart TV.

А незабаром додаток взагалі перестане працювати на несертифікованих пристроях. До цього YouTube вже пропав на розумних телевізорах і приставках, які були випущені до 2013 року.

Проблема торкнеться власників приставок і телевізорів на Android, Linux та інших платформах. Це стосується всіх пристроїв, виробники яких не потурбувалися отримати ліцензії від Google перед тим, як встановлювати на них YouTube.

Обхід блокування переслідується законом, тому в офіційних інтернет-магазинах не буде несертифікованих пристроїв з доступом до YouTube. Власники ж зламаних девайсів ризикують тим, що додаток перестане працювати вже після чергового оновлення.

Що, власне, відбувається?

Google прагне стандартизувати YouTube, зробити його швидшим і безпечнішим. На різних платформах користувачам доступний однаковий набір функцій. Зокрема, це пошук, плейлисти, облікові записи та управління через смартфон. В умовах використання YouTube вказується, на яких пристроях гарантується його підтримка.

Раніше YouTube був доступний всім і не регулювався. Однак нещодавно політика Google зазнала суттєвих змін, і тепер сервіс має вибудовану партнерську програму для виробників. Через політику компанії сертифіковані пристрої стають популярнішими. Google зобов’язує виробників підтримувати і оновлювати їх, тому там буде гарантований доступ до YouTube.

Сертифікація в Google передбачає відповідність пристрою ряду строгих критеріїв якості та продуктивності. Одним з пріоритетних умов є висока швидкість передачі відео.

Таким чином, будь-який сертифікований девайс для Android TV відповідає загальним стандартам продуктивності, якості зображення, призначеного для користувача інтерфейсу і безпеки. Пристрої отримують регулярні оновлення через магазин додатків Google Play. Несертифіковані приставки і телевізори не відразу підуть з ринку, але з часом їх неминуче витіснять ліцензовані пристрої.

І що тепер робити?

Як я вже зазначив, від закриття зручного інтерфейсу YouTube в першу чергу постраждають власники несертифікованих китайських приставок для Smart TV. Щоб відновити доступ до комфортного користування відеосервісом їх власникам доведеться заплатити ще раз і купити пристрій, який Google схвалив офіційно.

Варіанти тут два: придбати новий Smart-телевізор з ліцензією від Google або приставку для Android TV.

В українських магазинах недорогий телевізор на Android TV коштує близько 6000 грн. Придбання ліцензованої приставки обійдеться втричі дешевше. Зараз на українському ринку представлені пристрої двох виробників, які успішно пройшли сертифікацію в Google. Зокрема, це приставка MAG425A, яку випускає українська група компаній Infomir. Виробники регулярно оновлюють програмне забезпечення цих пристроїв, тому там втрата доступу до YouTube їх власникам не загрожує.

Можливості для Smart TV

MAG425A – це повністю український продукт, який розроблений і виробляється в нашій країні. Приставка поставляється із заздалегідь встановленим пакетом додатків. У нього входять Ministra Player для підключення до сервісу операторів платного ТБ, MAGic Player для відтворення потокових і локальних файлів, файловий менеджер, інтернет-браузер і музичний програвач.

За допомогою приставки можливості Android TV доступні на будь-якому телевізорі з роз’ємом HDMI і навіть на аналоговому телевізорі (через AV-перехідник). Пристрій відтворює відео роздільною здатністю до 4K включно. Для підключення до Інтернету можна використовувати вбудований модуль Wi-Fi або швидкий Ethernet.

Девайс легко і плавно відтворює відео із зовнішніх носіїв через порт USB 3.0. Ще зручніше відтворювати контент прямо з приставки. Завдяки підтримці MicroSD обсяг внутрішньої пам’яті легко можна збільшити до 128 ГБ.

У приставці також передбачена функція HBR Degrade, завдяки якій звук налаштовується під динаміки в автоматичному режимі. На свій розсуд користувач може змінювати розмір шрифту інтерфейсу і пропорції відео, що відображається. Гаджет регулярно отримує бездротові оновлення операційної системи.

На смартфоні та великому екрані

Крім цього, приставки для Android TV мають і ряд інших привабливих особливостей. Зокрема, передбачена можливість голосового управління і сучасних відеокодеків, зрозумілий і зручний інтерфейс. Функція Chromecast built-in дозволяє надсилати зображення зі смартфона на великий екран.

До слова, мультиекранна платформа приставки підтримує можливість передачі відео не тільки на телевізор, а й на планшети та смартфони, словом, на всі гаджети в будинку. Так що кожен член сім’ї може дивитися улюблений контент там, де йому зручно.

В офіційному магазині для Android TV користувач знайде до 5000 додатків, серед яких усі українські та зарубіжні онлайн-кінотеатри. Встановлення сторонніх додатків можливо із зовнішнього носія або з хмарного сховища даних.

Перевірте перед тим, як придбати

Незалежно від того, купуєте ви приставку для Android TV або смарт-телевізор, слід мати на увазі, що роздрібні мережі поки не відрізняють нову платформу від неліцензованою версії операційної системи. Через це ви ризикуєте отримати девайс без підтримки YouTube.

Тому перед придбанням пристрою його потрібно обов’язково знайти в списку сертифікованих медіаплеєрів або розумних телевізорів.