Професіонали вуличної моди і світові знаменитості знають трюки і стилістичні прийоми, які допомагають одягатися теплою зимою стильно і комфортно.

#Букви зібрали кращі ідеї зимових образів для теплої погоди.

Дублянка нарозхрист

Носити дублянку нарозхрист глибокої зими для західних фешіоністас звичайна справа з їх теплою помірно-континентальною зимою.

Цей прийом легко можна перейняти і для теплої української зими. Розстебнута дублянка – можливість продемонструвати те, що під нею.

Що носити з дублянкою?

Можна одягнути яскравий светр крупної в’язки або використовувати трюк нашарування – тонкий гольф з вельветовою сорочкою, як у стритстайл-прикладах. Але головна перевага дублянки будь-якого кольору і стилю – ідеальне поєднання з джинсами.

Зимовий білий

Не варто забувати про найелегантніший спосіб одягнутися взимку – зимові білі речі, які в холодний сезон виглядають особливо неперевершено.

Модний набір, освоєний королевами вуличного стилю, представлений в відтінках вершків, яєчної шкаралупи і збитих білків.

Це абсолютно універсальний образ для будь-яких ситуацій і нагод – від прогулянки по місту до вечірнього виходу.

Піджак-пальто, утеплений блейзер або класичне пальто

Невимушений ансамбль для теплої зими можна створити з піджаком-пальто, наприклад, з небанальним анімалістичним принтом в парі з укороченою толстовкою або худі.

Ідеальний образ як для повсякденного офісного стилю, так і для відпочинку у вихідні – хороший приклад подає Хейлі Бібер. Тот же трюк можна проробити з утепленим блейзером на шерсті.

Але не варто не брати до уваги і класичне демисезонне пальто, яке, як і дублянку, варто носити нарозхрист.

Куртка-сорочка в клітинку

Тренд, який перекочував з чоловічого ковбойського стилю, спритно освоїли і модні дівчата.

Сучасні вовняні куртки в клітинку, схожі на сорочки, готові до носіння в теплих зимових умовах і представляють безліч варіантів клітинки і її відтінків – від зелених до темно-синіх.

Спідниця або сукня + трикотаж

Міді спідниці або сукня просто створені для того, щоб їх носити з трикотажем – габаритними светрами грубої в’язки або нашаруванням – водолазка і укорочений кардиган.

Жіночності образу додасть невелика деталь – шкіряний пояс, за який можна заправити трикотаж. Короткий сарафан можна утеплити, якщо одягнути під низ в’язаний светр.

Кардиган

Зимовий образ можна створити і з довгим кардіганом, який робить образ м’яким і невимушеним, що є альтернативою пальту.

Ідеальним комбо для зимового образу з кардиганом стануть трикотажні вільні костюми або класичні джинси.

Капелюх-федора зробить образ стильним і захистить від вітру. Вестерн-мотивів додадуть короткі ковбойські чоботи – теж гарне рішення для подібного стилю.

Хутряні лофери

Мода на хутряні лофери почалася ще кілька сезонів тому, але зимовий варіант із замші зараз на піку трендів.

Найбільше зимові лофери підходять для вільного стилю в тандемі з просторими трикотажними костюмами, спортивними штанами і джоггерами. Вони зручні, теплі і відмінно вписуються в концепцію вихідного дня.

Кросівки і спортивне взуття

Якщо подивитися на західних фешіоністас, то вони досить часто роблять вибір на користь кросівок і носять їх з укороченими штанами – джинсами або джоггерами, що робить красивий акцент на щиколодці.

Це універсальне рішення для теплої зими: спортивне взуття добре поєднується з пальтом будь-якого стилю – класичного або кежуал.

Аксесуари

Стильне рішення для створення теплого зимового образу – незвично зав’язаний шарф (наприклад, на тренч) або габаритний дутий шарф з нейлону.

Також більше стилю і тепла своїм образам можна додати за допомогою шапки-біні або панами з дубленої екокшкіри.

Кросівки теж можна утеплити, якщо взути їх на вовняні шкарпетки – з сукнею або спідницею.