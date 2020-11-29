КАРДИГАН/СВЕТР
Кардиган – головна покупка сезону. Короткий чи довгий, він актуальний будь-якої довжини, машинної чи ручної в’язки і будь-якого відтінку: від пастельних до традиційних осінньо-зимових кольорів, на зразок охри, марсали, пісочного або класичного синього.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
В жіночому гардеробі поєднати любов до в’язаних речей і кардиганів з бажанням завжди залишатися жіночною можна, заправивши кардиган в штани і акцентувавши талію.
Переглянути цей допис в Instagram
Також кардиган можна заправити лише на одну сторону.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Кардиган в ансамблі з коротким в’язаним топом або бра – модне поєднання, яке додасть градус стилю простим джинсам.
Переглянути цей допис в Instagram
Светр грубої в’язки в нинішньому сезоні варто носити з модним фасоном джинсів – вільних і широких палаццо.
Переглянути цей допис в Instagram
Короткий светр або кардіган вимагає брюк з високою посадкою. Особливу увагу необхідно приділити ширині: чим ширше – тим краще.
Переглянути цей допис в Instagram
Оверсайз светр великої в’язки з об’ємною горловиною – річ практична і комфортна. Обов’язкова в базовому гардеробі на холодну пору року і мастхев у модних блогерів.
Переглянути цей допис в Instagram
Головний прийом стилізації осінь-зима 2020/2021, який використовують багато блогерів, щоб утеплити свій образ – накинути на плечі светр і зав’язати рукава навколо шиї. Використовуйте замість шарфа – і носіть поверх пальто або куртки.
Переглянути цей допис в Instagram
>
Переглянути цей допис в Instagram
МОДНЕ ВЗУТТЯ
Найкомфортніше і найбажаніше взуття сезону, челсі на грубій підошві, вони практичні в носінні і легко стилізуються з будь-яким повсякденним вбранням і верхнім одягом – від пальто до короткого пуховика.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Високі чоботи з прямою халявою – один з головних взуттєвих трендів сезону 2020/2021. Якщо носити з сорочками в клітинку і лосинами, вийде зручне вбрання для вихідних. Вибирайте з класичної або лакованої шкіри. З верхнього одягу носіть з пальто.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Широкі чоботи на підборах – тренд для любительок більш витонченого стилю. Заправляйте в них джинси і носіть з широким об’ємним пальто.
Переглянути цей допис в Instagram
Насправді, широка халява – головна характеристика взуття нинішнього сезону. Таке взуття добре дружить з сукнями міні та міді і спідницями – короткими або трохи нижче коліна.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Взуття на шнурівці в армійському стилі в пошані у багатьох модниць і створює поле для експериментів зі стилем. Найчастіше модниці такі чоботи носять зі спідницями і сукнями.
Переглянути цей допис в Instagram
Всі переконання, чи доречне світле бежева взуття в чорному ансамблі, розвіюються, коли бачиш хороші прийоми стилізації. Головне знати невеликі секрети. І один з них – вибирати світле взуття на чорній підошві: маленький нюанс, який підтримує весь образ. Поєднуйте модно – з трохи розклешеними джинсами і шкіряним піджаком в стилі 90-х.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Чорне взуття не буде вибиватися з стрункого світло-бежевого образу, якщо підтримати його темною сумкою – синьою, зеленою або чорною.
Переглянути цей допис в Instagram
В’ЯЗАНА ЖИЛЕТКА
Найбажаніша річ сезону – в’язана “жилетка, як у вашого дідуся”. Найголовніший і перший прийом стилізації жилетки, який демонструють фешіоністас, – носити її контрастно. Наприклад, на чорну футболку, щоб акцентувати виріз на декольте. Часто такий образ доповнюють ланцюгом, щоб зробити його повністю завершеним.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Другий прийом: в’язану жилетку можна носити самостійно – на голе тіло, як в цьому прикладі. Чоловіки теж так роблять. Як ми бачили вище.
Переглянути цей допис в Instagram
Одягати жилетку поверх сорочки або сорочки-сукні – теж хороший прийом поєднання. Це додасть елегантності або зробить образ більш діловим. Підходить для офісного дрес-коду.
Переглянути цей допис в Instagram
Четвертий – небанальний – спосіб носити жилетку: надягати її з худі і широкими джинсами. І отримати абсолютно хуліганський образ.
Переглянути цей допис в Instagram
СТИЛЬ СПОРТ-ШИК
Шкіряні штани з худі, доповнені кросівками, – абсолютний мастхев для повсякдення.
Переглянути цей допис в Instagram
Ще один комфортний і затишний образ на кожен день – флісовий спортивний костюм.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Градус стилю йому додасть маленька лакована сумка. Або сумка з хутра. Якщо поєднувати такий костюм з широким двобортним пальто, можна створити наймодніший образ сезону.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
ВЕРХНІЙ ОДЯГ
Дублянка – відмінний варіант, щоб вийти на холодний фронт міських вулиць.
Переглянути цей допис в Instagram
Модники і модниці кутаються в дублянки, оздоблені овчиною, або великим хутряним коміром, які нагадують куртки-авіатори – це головні ознаки модної дублянки. При цьому хутро не обов’язково має бути класичним пісочним. Кольорове також доречне – для сміливих.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Велике стьобане пальто – однозначно найрозумніша альтернатива пуховикам і найбільш затребувана покупка серед верхнього одягу. Таке пальто з’явилося у всіх модних дівчат, та й світові зірки стритстайлу серед чоловіків о нього небайдужі.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Сорочки дроворуба, які перетворилися на верхній одяг, – зараз на вістрі моди. Світла бежева або класична зелена клітинка – не так важливий колір сорочки, як розмір клітини. Велика – маст хев.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
КОЛГОТКИ
У нинішньому сезоні колготки не залишилися без уваги. Наймодніші – капронові з монограмою топових світових брендів – Chanel, Gucci тощо.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram