З чим носити челсі на грубій підошві, як зав'язати светр замість шарфа і чотири способи стилізувати в'язану жилетку - Букви зібрали в Інстаграме фешн-блогерів кращі модні ідеї і прийоми стилізації сезону.

КАРДИГАН/СВЕТР

Кардиган – головна покупка сезону. Короткий чи довгий, він актуальний будь-якої довжини, машинної чи ручної в’язки і будь-якого відтінку: від пастельних до традиційних осінньо-зимових кольорів, на зразок охри, марсали, пісочного або класичного синього.

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В жіночому гардеробі поєднати любов до в’язаних речей і кардиганів з бажанням завжди залишатися жіночною можна, заправивши кардиган в штани і акцентувавши талію.

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Також кардиган можна заправити лише на одну сторону.

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Кардиган в ансамблі з коротким в’язаним топом або бра – модне поєднання, яке додасть градус стилю простим джинсам.

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Светр грубої в’язки в нинішньому сезоні варто носити з модним фасоном джинсів – вільних і широких палаццо.

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Короткий светр або кардіган вимагає брюк з високою посадкою. Особливу увагу необхідно приділити ширині: чим ширше – тим краще.

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Оверсайз светр великої в’язки з об’ємною горловиною – річ практична і комфортна. Обов’язкова в базовому гардеробі на холодну пору року і мастхев у модних блогерів.

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Головний прийом стилізації осінь-зима 2020/2021, який використовують багато блогерів, щоб утеплити свій образ – накинути на плечі светр і зав’язати рукава навколо шиї. Використовуйте замість шарфа – і носіть поверх пальто або куртки.

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МОДНЕ ВЗУТТЯ

Найкомфортніше і найбажаніше взуття сезону, челсі на грубій підошві, вони практичні в носінні і легко стилізуються з будь-яким повсякденним вбранням і верхнім одягом – від пальто до короткого пуховика.

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Високі чоботи з прямою халявою – один з головних взуттєвих трендів сезону 2020/2021. Якщо носити з сорочками в клітинку і лосинами, вийде зручне вбрання для вихідних. Вибирайте з класичної або лакованої шкіри. З верхнього одягу носіть з пальто.

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Широкі чоботи на підборах – тренд для любительок більш витонченого стилю. Заправляйте в них джинси і носіть з широким об’ємним пальто.

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Насправді, широка халява – головна характеристика взуття нинішнього сезону. Таке взуття добре дружить з сукнями міні та міді і спідницями – короткими або трохи нижче коліна.

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Взуття на шнурівці в армійському стилі в пошані у багатьох модниць і створює поле для експериментів зі стилем. Найчастіше модниці такі чоботи носять зі спідницями і сукнями.

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Всі переконання, чи доречне світле бежева взуття в чорному ансамблі, розвіюються, коли бачиш хороші прийоми стилізації. Головне знати невеликі секрети. І один з них – вибирати світле взуття на чорній підошві: маленький нюанс, який підтримує весь образ. Поєднуйте модно – з трохи розклешеними джинсами і шкіряним піджаком в стилі 90-х.

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Чорне взуття не буде вибиватися з стрункого світло-бежевого образу, якщо підтримати його темною сумкою – синьою, зеленою або чорною.

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В’ЯЗАНА ЖИЛЕТКА

Найбажаніша річ сезону – в’язана “жилетка, як у вашого дідуся”. Найголовніший і перший прийом стилізації жилетки, який демонструють фешіоністас, – носити її контрастно. Наприклад, на чорну футболку, щоб акцентувати виріз на декольте. Часто такий образ доповнюють ланцюгом, щоб зробити його повністю завершеним.

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Другий прийом: в’язану жилетку можна носити самостійно – на голе тіло, як в цьому прикладі. Чоловіки теж так роблять. Як ми бачили вище.

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Одягати жилетку поверх сорочки або сорочки-сукні – теж хороший прийом поєднання. Це додасть елегантності або зробить образ більш діловим. Підходить для офісного дрес-коду.

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Четвертий – небанальний – спосіб носити жилетку: надягати її з худі і широкими джинсами. І отримати абсолютно хуліганський образ.

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СТИЛЬ СПОРТ-ШИК

Шкіряні штани з худі, доповнені кросівками, – абсолютний мастхев для повсякдення.

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Ще один комфортний і затишний образ на кожен день – флісовий спортивний костюм.

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Градус стилю йому додасть маленька лакована сумка. Або сумка з хутра. Якщо поєднувати такий костюм з широким двобортним пальто, можна створити наймодніший образ сезону.

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ВЕРХНІЙ ОДЯГ

Дублянка – відмінний варіант, щоб вийти на холодний фронт міських вулиць.

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Модники і модниці кутаються в дублянки, оздоблені овчиною, або великим хутряним коміром, які нагадують куртки-авіатори – це головні ознаки модної дублянки. При цьому хутро не обов’язково має бути класичним пісочним. Кольорове також доречне – для сміливих.

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Велике стьобане пальто – однозначно найрозумніша альтернатива пуховикам і найбільш затребувана покупка серед верхнього одягу. Таке пальто з’явилося у всіх модних дівчат, та й світові зірки стритстайлу серед чоловіків о нього небайдужі.

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Сорочки дроворуба, які перетворилися на верхній одяг, – зараз на вістрі моди. Світла бежева або класична зелена клітинка – не так важливий колір сорочки, як розмір клітини. Велика – маст хев.

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КОЛГОТКИ

У нинішньому сезоні колготки не залишилися без уваги. Наймодніші – капронові з монограмою топових світових брендів – Chanel, Gucci тощо.

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