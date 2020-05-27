Ароматна, свіжа випічка - стільки у неї шанувальників! Люди століттями їли хліб, булочки, пекли млинці і печиво і навіть не підозрювали про таке слово, як глютен. Проте є ті, кому глютен протипоказаний, а хтось відмовляється від продуктів, що його містят, аби схуднути. Тому існує маса рецептів випічки без глютену.

#Букви розповідають, як приготувати печиво без глютену в домашніх умовах.

Глютен – це білок, що міститься в деяких злаках, який в народі називають клейковиною.

А ще зустрічаються люди, у яких генетична непереносимість цього білка. Таке захворювання називається целіакія. У хворих на целіакію погіршується робота кишечника і різко знижується імунітет. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, таке захворювання зустрічається у 1% людей, але при цьому кожен третій виявляє ті чи інші ознаки глютеновой непереносимості: люди можуть страждати метеоризмом, розладом кишечника, запорами і болями в шлунку.

Автор книги “Їжа та мозок”, практикуючий невролог Девід Перлмуттер переконаний, що головні вороги нашого мозку – вуглеводи і глютен, якими багата випічка, макарони і крупи. Вони пошкоджують судини головного мозку, послаблюють пам’ять, не дають організму спалювати зайвий жир і провокують передчасне старіння.

За словами доктора, надлишок глютену і вуглеводів призводить до хвороби Альцгеймера та інших форм слабоумства. Він також вважає, що добова потреба людини у вуглеводах – 50-80 г.

Якщо ви не можете жити без хрусткого хліба, теплих булочок або печива, то ви з легкістю зможете побалувати себе безглютенової випічкою.

Крім того, печиво без глютену відмінно підійде для маленьких діток.

Рецепти печива

Амарантове печиво

Фото: chris_rzaeva/Instagram

Інгредієнти:

Будь-горіховий макуха після приготування горіхового молока (приблизно склянку сухих горіхів, які треба замочити на ніч);

1 банан;

80-100 г амарантового борошна (можна мелений у кавомолці амарант).

Приготування:

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В горіховий макух додати мелений амарант. Додати розім’ятий виделкою банан. Все ретельно перемішати до однорідної маси.

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За бажанням можна додавати ваніль, корицю, кероб. Далі слід сформувати печиво, викласти їх на деко і відправити в духовку.

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Випікати при температурі 200 °С від 10 (будуть більш пухнасті і м’які) до 20 хвилин (більш сухі і хрусткі).

Печиво з яблуками та фініками

Фото: vegg_inspiration/Instagram

Інгредієнти:

2 яблука;

1 апельсин (або + 1 яблуко);

5 королівських фініків або 10 звичайних;

2 ст. л сиропу топінамбура або іншого підсолоджувача;

250 грам борошна (100 рисової і 150 цільнозерновий) можна брати полб’яною, безглютенову суміш;

2 ст. л оливкової олії (або кокосового);

спеції за смаком: кориця, мускатний горіх, імбир;

1 ч. л соку лимона;

0,5 ч. л соди.

Приготування:

У комбайні змішати яблука, чищений апельсин, фініки без кісточок. Додати інші інгредієнти, все ретельно змішати.

Сформувати печиво і викласти їх на злегка змащене маслом деко.

Випікати 30 хвилин при температурі 170 градусів. Готове печиво зберігати в закритому контейнері, аби воно не затверділо.

Нутові крекери

Фото: jiva.blog/Instagram

Інгредієнти:

2 ст нутового борошна (з червоної або жовтої сочевиці теж підійде, можна змолоти в кавомолці або потужному блендері)

2 ст. л. рослинної олії;

трохи розпушувача (не обов’язково);

сіль;

улюблені спеції (базилік, копчена паприка, куркума, зіра, чилі, розмарин);

1/4 ст води або більше за потребою.

Приготовление:

Змішати всі сухі інгредієнти, додати масло і, потроху додаючи води, змушують круте тісто. Воно повинно добре тримати форму і не липнути до рук.

Розкачати тісто якомога тонше на папері для випічки (або одним великим листом, або попередньо розділити тісто на частини). Нарізати тісто на квадрати.

За бажанням додатково посипати тісто спеціями і відправити в розігріту до 250 °C духовку на 5 хвилин або трохи довше.