Уже тиждень анонімні телеграм-канали пишуть про те, що ОТЗЖ і «Слуги народу» ведуть таємні переговори про те, щоб скоротити земельні правки і прийняти закон про ринок землі. Правда, редагування ніхто не відкликає. Давид Арахамія і депутати ОТЗЖ домовленості заперечують, але у «Слуг» при цьому визнають, що раді, що витіснили з цього поля Юлію Тимошенко.

Про те, що у СН і ОПЗЖ є якісь домовленості почали говорити після їх спільного голосування за зміни до Конституції про скорочення кількості депутатів до 300.

Адже саме завдяки голосам ОПЗЖ президентський законопроект і був проголосований в першому читанні. У той час як Давид Арахамія безрезультатно умовляв своїх колег натиснути зелені кнопки.

«Ми перед кожним голосуванням дивимося, як це зайде виборцям. А тема зменшення кількості депутатів завжди мала соціальний попит, тому вирішили підтримати», – пояснив тоді представник партії.

Так що, мовляв, ніяких друзів і ворогів, виключно партійні інтереси. І в цьому, і в інших голосуваннях.

А ось лідер фракції «Слуги народу» Давид Арахамія досить відверто розповів про те, як це сталося.

«У нас немає жодних секретних домовленостей. На чому ґрунтується це припущення? На одному голосуванні? Так я вам заздалегідь розповідаю, як це було. Я попросив їх підтримати, сказав: вам це нічого не коштує, а нам приємно »- сказав Арахамія 5 лютого в коментарі Буквам.

На уточнення, що після Нового року депутати «Слуги народу» переглянули свій принцип не ходити на телеканали Медведчука і що нібито є якісь домовленості, щоб ці телеканали давали менше негативу по президенту і його політичній силі, депутат відповів, що це не так.

«Ми ходимо на їхні канали, тому що у них зростає покриття, але тим не менше вони продовжують нас пилососити», – сказав Арахамія.

«Ми прийняли Виборчий кодекс, і через нього може з’явиться багато регіональних маленьких партійок. Нам це як великий партії невигідно. Швидше за все, ми будемо це коригувати і ОПЗЖ буде це підтримувати, тому що їм це теж невигідно», – поділився він також планами на майбутнє.

Депутати опозиційних фракцій говорять, що лідер фракції СН досить часто спілкується з різними представниками ОПЗЖ.

В принципі і сам Арахамія не особливо це заперечує.

Але те, що у нього вийшло зі змінами до Конституції, не вийшло з землею.

Минулого сесійного тижня Давид Арахамія пред’явив претензію спікеру Дмитру Разумкову, що він, мовляв, умив руки від земельної теми, коли Тимошенко заблокувала трибуну і не захотів провести питання за один день.

«Краще б Арахамія з ОПЗЖ домовився. Він же обіцяв, що вмовить їх зняти правки», – відповів один з депутатів СН, почувши про цей діалог.

Те, що Арахамія і Разумков не сильно дружать, вже давно помітили лідери інших фракцій по зборах в кабінеті спікера. Але зараз не про це.

Коли Юлія Тимошенко на минулому пленарному тижні заблокувала трибуну, вона порушила всі домовленості на нараді у спікера. Лідери СН якийсь час намагалися домовитися з «Батьківщиною» розблокувати президію, але безуспішно. Тимошенко простояла цілий день біля трибуни. А на ранок «Слуги» повторили старий трюк Нестора Шуфрича часів парнокопитного голосування за зміни до Конституції 2004 року, і з раннього ранку зайняли президію самі.

А далі змінили тактику. Тепер вони стали критикувати за затягування закону вже тільки ОПЗЖ.

«Якби не ОПЗЖ, то законопроект був би вже проголосований ще 2-3 місяці тому», – сказав Арахамія журналістам 6 лютого.

«Ми стали спеціально так говорити, щоб вивести Тимошенко з гри», – зізнався один з керівників фракції СН.

«Те, що вони хочуть її вивести – це очевидно. ОПЗЖ повторює тези Тимошенко, її перестали запрошувати на канали Медведчука», – говорить один зі співрозмовників Букв серед політтехнологів.

«Нізвідки вони нас не вивели, у нас різна електоральна база», -обурюється у відповідь соратник Тимошенко. Але що у СН і ОПЗЖ може бути спільна гра не виключає.

Розрахунок «Слуг» був на те, що ОПЗЖ – це теж неоднорідна команда, і можна домовитися з частиною з них. “Там, жеі з Бойком можна говорити, і з Рабиновичем, а не тільки Медведчуком”, – відповів представник фракції “Слуг”.

Але, мабуть, друга частина, почувши, про переговори оперативно поставила палиці в колеса.

І соратники Медведчука стали голосно заперечувати будь-які переговори.

«Це інформаційна диверсія проти нашої політичної сили. Тому що наша позиція дуже важлива. Наша позиція збігається з думкою і волею українського народу, що земля – ​​це національне багатство України, земля є об’єктом права власності українського народу. І без дозволу українського народу ніхто не має права розпоряджатися українською землею», – заявив у вівторок соратник Віктора Медведчука Юрій Загородній на питання журналістів про кулуарні переговори з владою.

І тут же додав, що «рівень розмов з Віктором Володимировичем (Медведчуком – ред.) – це рівень з президентом говорити, а не з керівником його канцелярії або ще з кимось».

Судячи з усього, такі заяви все ж виникли не на порожньому місці.

«Була домовленість, що частина депутатів ОПЗЖ Льовочкіна вийде з залу і не буде наполягати на своїх поправках. Але мабуть, у Медведчука про це дізналися, і все перегралося», – сказав співрозмовник Букв в «Слузі народу».

У четвер головним солістом по поправкам виступав соратник Віктора Медведчука Нестор Шуфрич. Його пропозиції Рада розглядала цілий день. Правки депутатів Льовочкіна були в середу. І вони їх теж доповідали.

Так, що якщо договір і був, то він зірвався.

Юрій Бойко заявив, що ОПЗЖ відмовиться від правок, якщо закон знімуть з розгляду, а рішення про ринок землі приймуть на референдумі.

«Але якщо ми підемо на їх шантаж, вони нас будуть так шантажувати і далі», – відповів Буквам у вівторок Арахамія.

“Ми можемо тільки звертатись до совісті колег по парламенту. Ми це робимо постійно. Постійно говоримо, вчора говорили, сьогодні говоримо. Поки безрезультатно”, – сказав у четвер Буквам Олександр Корнієнко на питання про переговори з ОПЗЖ.

«Все на що ми сподіваємося, що через пару тижнів ця тема себе вичерпає, і їм просто набридне», – зізнався один з представників «Слуги народу».