Велосипед ми купуємо один раз і надовго. Вибрати його справа не хитра, але важливо підійти до покупки виважено і відповідально. То як же новачкові вибрати велосипед? На що звернути увагу в першу чергу?

В цьому розбирались #Букви.

“Вибір велосипеда в першу чергу залежить від захоплень людини, від того, де ви будете кататися. Другий критерій – це ціна. Тобто, скільки людина готова витратити на велосипед. Якщо потрібен універсальний велосипед, то зазвичай підбирають гірський. Якщо ви плануєте кататися однаково і по місту, і по бездоріжжю, то краще вибрати так званий найнер. Найнер (29er) – це тип гірського велосипеда з 29-дюймовими колесами. Якщо ж ви більше плануєте кататися у лісі, по бездоріжжю, то краще брати 27-дюймові колеса. Такий велосипед буде більш маневрений”, – розповідає велоексперт Дмитро Іващенко.

Велосипеди для міста

Сітібайки, або міський велосипед

Особливістю міського велосипеда є рама. Її конструкція буває відкритого або закритого типу. Закритий тип вважається чоловічим, відкритий, з опущеною верхньою перекладиною, створений для зручності жінок, які легко можуть кататися в сукнях.

“Для поїздок на роботу сітібайки – відмінний варіант. Такий велосипед відразу комплектується ліхтарями, заднім багажником. Крила, підніжки – практично нічого не треба докуповувати”, – розповідає Дмитро.

Trek FX 3 DISC

Гібридний велосипед, який підійде і для прогулянок в лісі, і поїздок по місту, і навіть спортивних тренувань. Комфортна посадка, надійні гідравлічні гальма, карбонова вилка, яка зменшить вібрації під час поїздок – ось відмінні риси цього велосипеда.

Ціни в українських веломагазинах стартують від 20 тис. грн.

Kellys Avenue 20

Гарний та надійний велосипед словацького бренду. Він укомплектований багажником, крилами, передньою і задньою фарами. Захист ланцюга дозволяє панянкам їздити в довгих сукнях і не боятися, що низ “зажує” в цей самий ланцюг.

Коштує такий велосипед 12-13 тис. гривень.

Круїзер

Круїзери (cruiser) призначені для прогулянок. Їх відмінна риса – унікальний дизайн рами.

У таких велосипедів, як правило, м’яке і зручне сидіння на пружинах; широке кермо робить управління плавним.

Першою такі велосипеди стала випускати американська компанія Schwinn.

Велосипед Schwinn Fiesta Women

У нього алюмінієва рама, він оснащений заднім ніжним гальмом, є захист для ланцюга, а ще підніжка, що дозволить зручно припаркувати велосипед. У цієї моделі лише одна швидкість – для неспішних прогулянок по парку або ужбережжю цілком достатньо.

Коштує такий красень 12 тис. гривень.

Круїзер Schwinn Fleet – має алюмінієву раму та сталеву ригидну вилку. Важливо зазначити – сталь добре поглинає вібрації та зменшує навантаження на руки.



Ціна велосипеда 12 тис. гривень.

Велосипеди для подорожей

Турінгові велосипеди

Слово турінг (англ. Touring) – означає туризм, тур, турне.

“Це велосипед для подорожей. Його за бажанням можна укомплектувати багажниками, сумками, фляготримачами і тому подібним. Рама та вилка у турінгових велосипедах – сталеві. А сталь дає надійність та практичність. Вона значно краще підлягає ремонту. Є, звичайно, фреймсети титанові, але вони набагато дорожчі. І весь велосипед у зборі буде коштувати 3-4 тис. доларів та вище. Сталеві туринги доступніші”, – зазначає велоексперт Дмитро.

Trek-2020 520 54 cm 28″

Це сталевий туристичний велосипед. Рама зроблена з хромомолібденової сталі, вилка алюмінієва. Велосипед обладнаний механічними дисковими гальмами. А ще покришки можна замінити на “безкамерку”.

Безкамерні покришки не боятися проколів, можна їздити на низькому тиску. Для поїздок на сотні і сотні кілометрів – ну просто знахідка.

Ціна такого велосипеда від 32 тис. гривень.

Велосипед 28″ Pride ROCX 8.3

Велосипед має алюмінієву раму та карбонову вилку. Він оснащений гарними дисковими механічними гальмами TRP Spyre.

Відмінний гравійнік, який підійде і для поїздок по місту, і для багатоденного туринга.

Ціна велосипеда 24-25 тис. грн.

Велосипед 28″ Marin NICASIO

Класична сталева рама, потовщені стінки труб для міцності, надійна трансмісія від Shimano Claris, дискові механічні гальма. Ось характеристики велосипеда, поїздка на якому принесе одне задоволення.

Ціна велосипеда від 20 тис. гривень.

Велосипеди для бездоріжжя

Фетбайки

Такий собі позашляховик серед велосипедів.

Величезні шини дозволяють їздити там, де іншим велосипедам не під силу – по снігу, піску, болоту, високій траві. У США, наприклад, проводять змагання на фетбайках – Pugsley World Championships.

Спортсмени ганяють по снігу.

Мабуть найвідомішим власником фетбайка є голлівудський актор та ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер.

Велосипед 26″ Formula PALADIN DD 2020

Це доволі доступний велосипед – ціна від 8500 гривень. Його основні характеристики, алюмінієва рама, сталева ригидна вилка, дискові механічні гальма.

Цьому байку на будь-яке бездоріжжя байдуже.

Фэтбайк Trek FARLEY 7

Незважаючи на грізний вигляд велосипеда, їм легко управляти. Карбонова вилка гасить нерівності доріг, тому їзда на цьому монстрові – одне задоволення.

Але велосипед, м’яко кажучи, не дешевий – ціни стартують від 55 тис. гривень, а модель 2020 роки обійдеться у 70 тис. грн.

Хардтейли

Хардтейл – буквально “жорсткий хвіст”. Це гірський велосипед з амортизованою вилкою. Переважна більшість байків, які можна зустріти на вулицях наших міст і в лісопаркових зонах – це саме хардтейли.

У чому ж секрет такої популярності? Цей велосипед універсальний – на ньому без проблем можна пересуватися по місту, кататися в лісі, і навіть в горах. Ціни на такі велосипеди починаються від 8 тисяч гривень і до безкінечності.

Передній амортизатор пом’якшує поштовхи, забезпечуючи доволі комфортне та безпечне катання.

Хардтейли, до речі, найкраще підходять для дітей та підлітків.

Найпопулярніші моделі хардтейлів – бюджетні.

Trek Marlin (наголос на останній склад) можна купити від 16 500 гривень.

29-дюймові колеса забезпечать кращу прохідність. Внутрішня проводка тросів і гидроліній є явною перевагою, адже не заважатимуть велосипедисту. У Marlin є всі необхідні кріплення для аксесуарів.

Pride Marvel можна назвати кращим з аматорських велосипедів.

Алюмінієва рама, проводка тросів під верхньою трубою, пружинно-масляна вилка, жорсткість якої можна відрегулювати. Це хороший велосипед на кожен день.

Ціна велосипеда – 13 400.

Scott Scale 970 надійний крос-кантрійний найнер від відомого бренду Scott.

Рама велосипеда алюмінієва, але повторює геометрію карбонових аналогів. Повітряна вилка RockShox з дистанційним блокуванням ходу, потужні гідравлічні гальма – це гідний вибір для сучасної і активної людини, яка цінує якість.

Модель 2020 року стартує від 31 тис. гривень.

Як підібрати велосипед відповідно зросту

Як правило, кожну модель велосипеда виробник випускає з різними розмірами рами. Ясна річ, адже ріст у всіх різний, а їздити на велосипеді має бути максимально комфортно.

Отже, розміри рами маркуються в сантиметрах, в дюймах, або як розміри одягу: XS, S, M, L, XL.

Фактично, розмір рами обчислюється з розміру підсідельної труби. В інтернеті навіть можна знайти таблиці відповідності росту людини рамі.

Чому саме підсідельна труба? Все просто – в неї кріпиться підсідельний штир, який, в свою чергу, дозволяє вам комфортно і на потрібній висоті сидіти на велосипеді.

Ще одна ознака того, що розмір велосипеда підібраний вдало – це те, що верхня труба рами знаходиться на 5-10 см нижче промежини.

При підборі велосипеда також важливо враховувати відстань до керма. Наприклад, на міському велосипеді для прогулянок або круїзері положення спини рівне, руки знаходяться в більш розслабленому стані, управління плавне, то на гібридному велосипеді або гірському вже доводиться нахилятися вперед.

Так, якщо відрегулювати сидіння по висоті можна в досить великому діапазоні, то ваша відстань до керма вже ніяк не регулюється. Тому дуже важливо підбирати велосипед не тільки за розміром рами, а й по позиції посадки.

Якщо у вас так званий граничний ріст, коли може підійти рама двох розмірів, то краще всього обрати розмір менший. Наприклад, любителі агресивного катання – даунхілу – вибирають велосипед меншого розміру, бо він більш маневрений.

Якщо ж ваша стихія далекі подорожі, то при прикордонному варіанті зростання краще вибрати велосипед більшого розміру.

Чимало важливо відзначити, що їзда на занадто великій велосипеді може бути небезпечною: це і погана керованість, і ризик удару промежини про верхню трубу рами.

Поради від веломеханікі

“Стежити за технічним станом велосипеда, як і автомобіля або мотоцикла, безсумнівно, слід. Так ваш” залізний кінь “прослужить довше. Перше, на що варто звернути увагу, це змащення ланцюга. Це те, що може робити кожен, без будь-яких спеціальних навичок. Ланцюг перед змазуванням повинна бути чистою. Знадобиться сама мастило, розчинник і ганчірка “, – розповідає веломеханікі Анатолій Коновалов.

За його словами, є три типи мастил:

рідкий парафін, тобто на водно-парафіновій основі;

твердий парафін – коли ланцюг варять в ньому;

різні масляні мастила.

“Ланцюг треба змащувати знизу, де перемикач. Не поспішаючи. При цьому прокручуючи педалі у зворотньому напрямі, якщо, звичайно, дозволяють конструктивні особливості велосипеда. Після змащення всього ланцюга необхідно почекати поки мастило розійдеться по роликам; можна прокрутити ланцюг ще кілька разів. І після цього ганчіркою необхідно насухо витерти ланцюг, щоб до нього не прилипав пил”, – розповідає Анатолій.

Щодо частоти проведення технічного обслуговування велосипеда, то тут якихось чітких правил, скільки разів на рік треба це робити, немає. Все залежить від особливостей експлуатації велосипеда.

“Раджу мінімум раз на рік проводити повне ТО, щоб, оновити мастильні матеріали, наприклад, рідину в гальмах. Головне зберігайте велосипед правильно”, – зазначає Анатолій.

Також веломеханік звертає увагу на те, що при експлуатації велосипед ніде не повинен ні тріщати, ні хрустіти – будь-який сторонній звук вже повинен викликати занепокоєння.

Техобслуговування амортизованою вилки залежить від виробника.

“Наприклад, вилки Rockshox. До кожного амортизатора надається інструкція, коли необхідно проводити ТО. Якщо чітко дотримуватися цих рекомендацій, то виробник гарантує безперебійну роботу вилки протягом декількох років. Наприклад, сервіс нижній частині – “штанів” – треба проводити кожні 50 годин експлуатації. Обслуговування верхній частині – демпфера та пружини – кожні 100 годин”, – зазначає Анатолій Коновалов.

А взагалі – доглядайте за своїм велосипедом, і він слугуватиме вам довго!