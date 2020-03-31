Що відбувається зараз в модній індустрії і як вона адаптується до нових умов – читайте в огляді #Букв.

Здавалося б, мода та інші творчі галузі в якомусь сенсі підходять для гнучких робочих умов нинішнього часу, а технології тільки полегшують віддалений зв’язок. Але багато аспектів модного бізнесу все ще здійснюються особистим контактом людини з людиною. Наприклад, примірка колекції на моделі, драпірування одягу, фотосесії, розкрій і пошиття одягу та інші технологічні процеси.

Оскільки компанії в багатьох країнах, в тому числі будинки моди, видавництва глянцевих журналів і невеликі виробники одягу, вимагають від своїх співробітників самоізоляції, це означає – у них немає іншого вибору, крім як закритися (що сталося з багатьма фабриками і дизайн-студіями) або знайти нові способи ведення бізнесу.

Модний сектор відчув на собі критичний низький попит, пише видання BOF, і все більше і більше брендів ставлять собі дійсно важливе питання: колекції осінь/зима 2020 готові до випуску, але чи потрібно випускати ці колекції у виробництво або варто зробити глибокий вдих і пропустити сезон?

Дилема загострилася ще більше зі скасуванням майбутніх чоловічих показів і тижня високої моди в Парижі (в той час як тиждень чоловічої моди в Мілані відклали і вирішили об’єднати з жіночим тижнем у вересні 2020 року).

Модні бренди у всьому світі стикаються зі скасуванням замовлень у рітейлерів і байєрів, і тепер деякі невеликі бренди не можуть зробити свої колекції зовсім, оскільки їх замовлення не відповідає мінімальним кількісним вимогам фабрик, на яких вони шиють. Але навіть ті, у кого все ще є замовлення, теж відчувають проблеми з виготовленням: багато італійських фабрик (від яких сьогодні залежить велика частина індустрії моди – а це Stella MacCartney та інші відомі марки, серед яких і український бренд Каті Сильченко The Coat), закриті за дорученням уряду Італії.

Є і хороші новини. Зрештою, ринок повернеться. Питання тільки в тому, як швидко це станеться? Але вже зараз ясно, що з відкриттям магазинів в магазинах буде багато непроданого товару, тому аналітики пророкують хвилю знижок і серйозних уцінок, подібну до тієї, яка була після світової фінансової кризи у 2008 році.

Нижче – коротке зведення новин про те, як ті чи інші бренди адаптувалися або не адаптовані під нові умови.

Всесвітньо відома американська мережа універмагів товару класу люкс Neiman Marcus веде переговори про банкрутство зі своїми кредиторами. Згідно зі звітом Bloomberg, ритейлер розкоші намагається полегшити боргове навантаження в 4,3 млрд доларів. Передбачається, що Neiman Marcus говорить з кредиторами про потенційний кредиті, який дозволить ритейлеру здійснювати свою роботу, поки він працює над планом відновлення.

Інший великий гравець ритейл-бізнесу мережу універмагів Nordstrom оголосила про звільнення і скорочення зарплат. Починаючи з 5 квітня “частина корпоративних співробітників” буде звільнена або відправлена у відпустку за свій рахунок на шість тижнів. При цьому головний виконавчий директор Ерік Нордстрем і президент, і директор бренду Піт Нордстрем не отримуватимуть зарплату в період з квітня до вересня, так само як і жоден з членів ради директорів.

Група брендів SMCP (Sandro, Maje і Claudie Pierlot) заявила про 20-відсоткове зниження продажів через коронавируса. Власник Sandro і Maje вказав, що причиною падіння стало закриття магазинів і менша кількість покупців через пандемію. Компанія також заявила, що отримала доступ до своєї відновлюваної кредитної лінії для посилення свого грошового потоку і пом’якшення наслідків, які коронавірус буде продовжувати надавати на бізнес.

Магазини скасували свої замовлення. Після закриття магазинів багато ритейлерів радять постачальникам (модним брендам) негайно скасувати замовлення. Каліфорнійський оператор дисконтних магазинів Ross скасував замовлення до 18 червня і заявив, що він також продовжить терміни оплати по всій існуючої кредиторської заборгованості на 90 днів.

У той же час компанія Inditex списує свої запаси, сигналізуючи про падіння продажів. Власник Zara втратив майже 300 мільйонів євро на своїх запасах і сказав, що продажі впали на 24 відсотки в березні 2020 року.

Компанія заявила, що поки рано оцінювати вплив пандемії на результати своєї діяльності в 2020 році, але вона відкладає ухвалення рішення про виплату дивідендів до тих пір, поки не проведе своє щорічне загальні збори, яке заплановане на липень. Незважаючи на це, у групи є подушка безпеки в 8 мільярдів євро готівкою, що дозволяє їй пережити цю кризу.

Burberry попереджає про різкий спад продажів у міру поширення коронавируса. Британський гігант розкоші раніше відзначав значний удар по продажах в Китаї, але поширення пандемії на західні ринки погіршило його прогноз: в четвертому кварталі зіставні роздрібні продажі, як очікується, скоротяться на 30%. Компанія заявила, що за останні шість тижнів (станом до 20х чисел березня) продажу вже впали на 40-50%.

Модні бренди добровільно жертвують або виробляють маски або медичний одяг, щоб захистити від хвороби найголовніших борців з коронавірусів – медпрацівників інфекційних відділень. Подібна допомога зараз приходить від багатьох модних брендів.

Першими взялися допомагати медикам LVMH, Kering і H&M, закупивши матеріали з Китаю, щоб пожертвувати їх європейським працівникам охорони здоров’я. Armani, Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Prada і Ralph Lauren використовують свої фабрики для виготовлення захисних масок і предметів одягу для медпрацівників у Франції, Італії та США.

H&M також планує задіяти свою ланцюжок поставок для провадження додаткового обладнання. Тим часом, компанії і впливові модні персони, такі як Estée Lauder, Gucci, Dolce & Gabbana, а також Валентино Гаравані і Джанкарло Джамметті, Джорджо Армані, Кайлі Дженнер і інші, оголосили про пожертвування на різні цілі в розмірі від 1 мільйона доларів і більше.

Модний будинок Chanel закрив свої фабрики в Італії, Франції та Швейцарії. Будинок Hermes оголосив карантин на всіх підприємствах, крім Vaudreuil, де зараз виробляють антисептики.

Компанія Inditex, яка володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Uterqüe і Oysho, заявила про те, що буде допомагати лікарям Іспанії в боротьбі з епідемією коронавируса. Частина виробництва перепрофілювали під виготовлення медичних халатів і масок. Також компанія пообіцяла надати свою мережу логістики і постачальників для задоволення нагальних потреб Іспанії.

Українські бренди теж не відстають від західних колег і допомагають українським медикам, які працюють в інфекційних відділеннях по боротьбі з коронавірусів.

Однією з перших свої виробничі потужності на створення захисних медичних комбінезонjв перевела Світлана Бевза, засновниця бренду Bevza. “Згідно зі статистикою, коронавірус в нашій країні поширюється все активніше. На жаль, наша медична система до цього не готова. Тому ми зібралися тут з кращими кравцями в місті, щоб зробити костюми для наших медичних працівників. Звичайно, ми робимо це безкоштовно, тому що це – наш обов’язок”, – повідомила дизайнер трохи більше тижня тому в своєму Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Stay safe and healthy! Love, bevza team Допис, поширений BEVZA (@bevza) 21 Бер 2020 р. о 8:38 PDT

Її ініціативу “Одноразовий медичний халат – медику” тут же підхопили представники української фешн-індустрії. Волонтерський пошиття костюмів почали бренди Frolov, Tago, Bogdan Kass, Lake Studio і незалежні швачки, що працюють на дому, а процеси збору грошей на матеріали, виробництва і логістику взяли на себе Соня Солтес, Надя Шаповал, Ксенія Єфремова та інші волонтери, які відвантажили першу партію допомоги Олександрівської лікарні і кафедрі інфекційних хвороб в Національному медичному університеті ім. А. А. Богомольця. Спільними зусиллями в день вдається зшити близько 800-1000 комбінезонів, лекала якого Світлана Бевза та її команда виклала у вільний доступ в інтернет, щоб кожен бажаючий міг долучитися до ініціативи.

У свою чергу українські рітейлери, щоб утриматися на плаву, пропонують послугу виїзних гардеробів, направляючи свої кампанії на платоспроможних клієнтів, які не встигли відчути вплив кризи і готових купувати в новому форматі. Так, стала актуальна послуга виїзного гардеробу, яку і раніше пропонували або вирішили запропонувати українські модні компанії і бренди – Sanahunt, Kapsula, Suitster, The Body Wear і Marsala.

Криза і карантин – це не тільки збитки, але і час можливостей. Для багатьох дрібних і ще молодих українських брендів з’явилася можливість розширити свою присутність в онлайні і бути представленим не тільки в соцмережах, але і на відомих маркетплейсах. Великий інтернет-магазин Lamoda повідомив про готовність підтримати українські бренди і підключити їх до своєї майданчику продажів, а значить посилити їх позиції перед цільовою аудиторією, яка зараз багато часу проводить в Інтернеті.

Знаходять шляхи виходу з ситуації, що склалася і світові бренди. Зважаючи на неможливість організувати фотосесію, модні бренди, обходячись без фотографів, стилістів, візажистів та інших членів знімальної команди, відправляють речі моделям безпосередньо, щоб ті знімали їх в дзеркалі у себе вдома. Навряд чи це стане постійною акцією. Але як тимчасовий захід – цілком гарне рішення, що дозволяє як мінімум заощадити.

У Великобританії ситуація з модним рітейлом розгортається за своїм сценарієм. Британський ритейлер одягу Next здався під тиском своїх стурбованих працівників і припинив роботу навіть в Інтернеті під час надзвичайної ситуації з коронавірусів.

“Next дуже уважно вислухав своїх колег, які працюють на складських і дистриб’юторських операціях для виконання онлайн-замовлень. Очевидно, що багато хто все частіше вважають, що вони повинні залишатися вдома в нинішніх умовах, – йдеться в повідомленні бренду. – Тому компанія Next прийняла важке рішення тимчасово закрити свої онлайн-операції, операції по складуванню і поширенню “.

Фірма припинила приймати онлайн-замовлення в четвер увечері 25 березня і більше не братиме їх до подальшого повідомлення британської влади.

Це також пов’язано і з громадським тиском. Із закриттям всіх британських магазинів, за винятком продовольчих магазинів і аптек, спостерігається зростаюча негативна реакція на рітейлерів, які продовжують вести онлайн-бізнес.

Поки скасовуються або переносяться тижні моди в Мілані, Парижі та Лондоні, Шанхайська тиждень моди з 24 по 30 березня проходить онлайн. Китайські і інші дизайнери зі всього світу покажуть свої колекції в цифрових демонстраційних залах на платформі Tmall. Бренди-учасники будуть використовувати запланований час показу, щоб продемонструвати трихвилинну відеопрезентацію колекцій осінь / зима 2020 року, а потім – годинний ефір.

Виставки та виставкові зали в Китаї швидко почали тестувати цифрові платформи після того, як коронавірус змусив країну блокуватися. Чи буде Шанхайський оптовий експеримент життєздатною моделлю для всіх нас?

Цілком можливо, що якийсь час апетит до публічних заходів буде невеликий і багато міжнародні поїздки можуть бути відкладені на невизначений період. Тому онлайн-трансляція може стати гарною альтернативою для багатьох дизайнерів. Тим більше що є позитивний досвід.

Так, шоу Armani в Мілані в кінці лютому пройшло в порожньому залі, в який не пустили глядачів і гостей побоюючись за їхнє здоров’я і заздалегідь попередивши, що шоу пройде безпечно – онлайн – через спалах короновіруса в Італії. Пряма трансляція відбулася на сайті Armani і показала найкращий залучення аудиторії, ніж звичайне шоу бренду в вересні.

Після того як Covid-19 змусив Китай закритися на карантин, багато шоуруми і трейд-шоу стали тестувати цифрові платформи для зв’язку з аудиторією. Чи буде шанхайський масовий експеримент життєздатною моделлю для всієї модної індустрії, покаже час.