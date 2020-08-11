Те, що відразу ж після президентських виборів в Республіці Білорусь почнуться безпрецедентні в історії цієї країни заворушення і зіткнення силових структур з учасниками масових протестів, можна було без особливих зусиль передбачити ще за кілька місяців перед голосуваннями.

При тому, що самі вибори в Білорусі досить умовні – останнє умовно демократичне голосування в цій країні відбулося ще в 1994 році, а перше було хіба що в 1988 році, коли в СРСР дозволили альтернативні вибори – було ясно, що саме це голосування і оголошення його передбачуваних підсумків стане своєрідною кризовою точкою, відображенням того роздратування, яке викликає режим Лукашенка у величезної кількості білорусів. І тепер питання тільки в тому, хто кого переможе в цій війні на вулицях білоруських міст – силовики учасників протесту або учасники протесту силовиків. І що станеться після перемоги кожної зі сторін.

Коментатори, які говорять про те, що відбувається в Білорусі, роблять особливий акцент на архаїчності лукашенківського режиму, який не вписується в рамки сучасного світу. Це дуже дивне зауваження, бо режим Лукашенка був архаїчним з 1994 року – просто його архаїчність збігалася з архаїчністю білоруського суспільства, яке опинилося на узбіччі навіть пострадянської цивілізації не через обрання Лукашенка президентом, а тому, що Лукашенко відповідав настроям більшої кількості своїх співвітчизників. І, між іншим, та популярність, якою користувався цей режим у величезної кількості жителів колишніх радянських республік, стала додатковим доказом їх власної архаїчності.

Саме тому коли до влади в таких країнах як Росія або Україна приходять правителі, які відмовляються від реальних реформ – такі, як Путін, Янукович чи Зеленський – або коли ці правителі роблять кроки в бік від демократії, економічних змін, свободи слова чи незалежності судової системи , відразу ж виявляється, що прихильників авторитаризму або популізму в буквальному сенсі слова мільйони і що людина, яка ще вчора вірила, що вона оточена спраглими до змін співвітчизниками, насправді оточена напівграмотними шанувальниками диктатури.

Але росіянам або українцям, які не розуміють, чому у них відбувається саме так, а не інакше, я завжди раджу дивитися результати соціологічних опитувань, які демонструють величезну популярність Лукашенка в їх країнах. А потім раптово з’являється Путін, який теж виявляється «останнім диктатором Європи» і стає популярнішим, ніж Лукашенко навіть в самій Білорусі. Або з’являється Зеленський, який проголошується «своїм хлопцем» і стає популярнішим, ніж Лукашенко. Ніякої загадки тут немає і бути не може.

Просто Білорусь – це експеримент в чистому вигляді, без російських 90-х і українських Майданів. У Білорусі так і не встигла зародитися політична система навіть з клановим, не те що з ідеологічним протистоянням. У Білорусі так і не з’явилася сучасна економіка – замість неї всі ці десятиліття Лукашенко намагався зберегти, по суті, радянську економічну модель, яка годувала білорусів просто за рахунок російських дотацій, а не завдяки власній ефективності.

У Білорусі ніколи не було сильного руху не те що за європейську інтеграцію, а за національну незалежність – політики і звичайні громадяни, які були прихильниками незалежності Білорусі, були маргіналами у власній країні. Навіть в 1994 році обидва головні кандидати на пост президента країни – і Лукашенко, і тодішній прем’єр В’ячеслав Кебич, що підтримувався Кремлем, були прихильниками посиленої інтеграції з Росією. Так що в цьому сенсі справжнього вибору у білорусів не було ніколи.

Тоді треба було б поставити питання: а чому масові виступи відбуваються саме зараз, що змінилося? Чому режим перестав влаштовувати таку велику кількість людей?

Тут варто згадати, що виступи проти режиму в Білорусі відбуваються після кожних виборів глави держави. Більш того, якщо в недавньому минулому ці виступи мали яскраво виражений політичний характер і їх головною метою були не просто чесні вибори і не просто відставка Лукашенко, але захист суверенітету Республіки Білорусь, то зараз ми маємо справу з повстанням, у якого одна мета – відставка ненависного правителя.

При цьому у кожного, хто домагається цієї відставки, своє уявлення про майбутнє країни після Лукашенка або – якщо бути точним – немає жодного уявлення.

Можна, звичайно, порівнювати те, що відбувається в Білорусі з українським Майданом 2013-2014 років, головною метою якого була відставка Януковича. Однак в українських протестувальників була позитивна програма – європейська інтеграція країни. Було відчутне парламентське представництво – народні обранці, які могли не тільки захищати протестуючих, але і спілкуватися із зовнішнім світом. Був бізнес – і великий, і малий – інтереси якого відрізнялися від інтересів влади і який міг фінансово підтримувати протест. У Білорусі нічого цього немає. Навіть кандидат на пост президента країни Світлана Тіхановська, яка виявилася головною конкуренткою Лукашенка після тотальної «зачистки» політичного поля – в тому числі і від її власного чоловіка – прагне до перемоги не для того, щоб почати зміни, а для того, щоб провести нові чесні вибори , на яких президентом буде обраний той, хто ці зміни почне. При цьому Тіхановська, як і дружини інших колишніх кандидатів на пост президента Білорусі, не тільки не керують протестами своїх прихильників, але навіть не беруть у них участі.

Люди виходять на вулиці самі по собі, з різних причин, від політичного неприйняття влади до нерозуміння, чому руйнується патерналістська модель економіки. І питання про те, чи виникне якийсь координаційний центр повстання і чи зможе він об’єднати людей з такими різними мотиваціями, залишається відкритим.

Окремо, звичайно ж, потрібно сказати про російський інтерес в тому, що відбувається. Незважаючи на те, що Путін другим – після глави Китаю Сі Цзіньпіна – привітав Лукашенка з перемогою, Кремль зацікавлений в ослабленні позицій білоруського правителя (але не в його поваленні), щоб в найближчому майбутньому провести операцію з поглинання Білорусі (можливо, після того, як буде поглинена Україна, а може, і без поглинання України, якщо в Москві вирішать, що в доступному для огляду майбутньому проковтнути всю територію нашої країни не вдасться і задовольняться захопленим). При цьому в Москві, як правило, не розуміють, що без Лукашенка Білорусь буде абсолютно іншою країною.

Диктатор стримував не лише інтеграційні, але і національні процеси – простіше кажучи, він не давав Білорусі стати Білоруссю. У разі краху режиму у білоруського національного руху з’явиться новий шанс – більш того, в дезорієнтованій країні тільки прихильники суверенної Білорусі будуть точно знати, чого хочуть. Як, втім, і прихильники знищення білоруського суверенітету, але вони неминуче опиняться в меншості.

Таким чином, без Лукашенка Білорусь неминуче перетвориться в другу Україну – країну, в якій вже яке десятиліття прихильники незалежності протистоять прихильникам поглинання держави Росією. І в наших інтересах – щоб це сталося якомога швидше, щоб український націонал-демократ простягнув руку білоруському націонал-демократу, щоб ідея суверенітету, захисту своєї ідентичності, своєї мови і історії, свого права стати частиною європейської сім’ї стала спільною для українців і білорусів, призвела до краху білоруського авторитаризму і українського популізму і нашої спільної перемоги над колабораціоністами і манкуртами в обох наших країнах.

Тільки в цьому випадку – а зовсім не в разі збереження агонізуючого режиму Лукашенка – ми можемо говорити про український інтерес.

Тому що справжній український інтерес – зовсім не в тому, щоб Лукашенко «стримував» Путіна від нападу на Україну з білоруської території. Потрібно розуміти, що Путін може напасти звідки завгодно, та й Лукашенко – якщо Білорусь залишиться російським домініоном або стане частиною Росії – ніякий не гарант нашої безпеки. Справжній український інтерес в тому, щоб ми і білоруси разом опинилися в єдиній Європі і між нами була така ж межа, як між Латвією і Литвою або Литвою і Польщею. Тільки тоді ми зможемо говорити не просто про нашу національну безпеку, а й про нашу цивілізаційну перемогу.

Без європейської демократичної і – що найголовніше – без білоруської Білорусі ця перемога ніколи не буде повною.