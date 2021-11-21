Картопля – один з найбільш вживаних продуктів в раціоні людини. Однак щодо корисних властивостей цього овочу існує багато міфів, наприклад, про те, що це порожні калорії, які не приносять ніякої користі організму, але це не так.
В складі цього продукту міститься цілий калейдоскоп вітамінів і корисних макро і мікроелементів. Картопля також містить значно більше білка і клітковини, ніж жирів, яких всі остерігаються. А більшість корисних речовин знаходиться в шкірці картоплі, а не в м’якоті.
Картопля по-новому
Інгредієнти:
- 500 г картоплі
- 150 г сиру брі або камамберу
- 2 ст. л. олії
- 2 гілочки розмарину
- 1 ч. л. сухого часнику
- сіль, перець
Спосіб приготування:
Картоплю ретельно помити, нарізати прямо зі шкіркою і добре змастити олією, посипати часником, сіллю та перцем.
Викласти на деко, так, щоб картоплі не було тісно. Запікати при 200 градусах 30-35 хв до повної готовності.
Викласти у проміжки між картоплею шматочки сиру брі чи камамберу і листочки розмарину. Поставити в духовку ще на 5 хв.
Смачного!